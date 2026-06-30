Lausitzer Seenland: Fünf-Seen-Verbund mit neuen Kanälen eröffnet

Mit dem Boot ohne Umsetzen von See zu See durch das Herz des Lausitzer Seenlandes schippern: Wovon Motor- und Hausbootkapitäne, Wasserwanderer und Freizeitsegler seit vielen Jahren träumen, wird jetzt Realität. 2026 verschmelzen die aus gefluteten Tagebauen entstandenen Seen Senftenberger See, Geierswalder See, Partwitzer See, Sedlitzer See und Großräschener See über schiffbare Kanäle zu einem gemeinsamen Verbund. Die zusammenhängende Wasserfläche beträgt dann etwa 5.300 Hektar – ein Meilenstein für das Lausitzer Seenland.

"Die größte, von Menschenhand geschaffene Wasserlandschaft Europas nimmt Gestalt an", sagt Kathrin Winkler, Geschäftsführerin des Tourismusverbandes Lausitzer Seenland. "Das ist ein Grund zum Feiern – und das tun die Einheimischen gemeinsam mit den Urlaubern." Den symbolischen Startschuss für den Seenverbund gab die Region mit der "5-Seen-Challenge". Am Montagnachmittag (29. Juni) hatten sich Tausende Teilnehmer mit blauen Badekappen im 15-Minuten-Takt in die fünf Seen gestürzt (siehe Video unten).

Tourismusverband Lausitzer Seenland, Steffen Rasche Traum für Freizeitkapitäne und Wassersportler: Im Lausitzer Seenland sind nun endlich fünf großen Seen über schiffbare Kanäle verbunden worden: Senftenberger See, Geierswalder See, Partwitzer See, Sedlitzer See und Großräschener See.

Neue Möglichkeiten für Urlauber und Wassersportler Denn bislang waren der Koschener Kanal zwischen Senftenberger und Geierswalder See sowie der Barbara-Kanal zwischen Geierswalder und Partwitzer See die einzigen befahrbaren Wasserstraßen der Region. Jetzt öffnen drei weitere schiffbare Kanäle. Sie verbinden den zentral gelegenen Sedlitzer See mit den benachbarten Wasserflächen: Der Sornoer Kanal führt zum Geierswalder See, der Rosendorfer Kanal zum Partwitzer See und der Ilse Kanal zum Großräschener See.

Einzelne Hotspots entlang der Ufer verschmelzen dabei zu einem zusammenhängenden Netz für Tagestouren und Wochenend-Trips. Besonders abwechslungsreich werden Fahrten durch die Region durch die Kombination aus weiten Wasserflächen und kurzen Flussmomenten sowie Marinas und Häfen. Immer wieder bieten sich Möglichkeiten für Badestopps und Landgänge.

Tourentipps: Mit dem Boot von See zu See

Tourismusverband Lausitzer Seenland Auf einen Blick: die fünf Seen und ihre Verbindungen.



Die gesamte Bandbreite bietet eine Zweitagestour mit dem Motorboot vom Senftenberger See zum Großräschener See. Etwa 40 Kilometer sind Hin- und Rückweg insgesamt lang. Auf einer Strecke werden vier Kanäle und eine Schleuse passiert. Highlights am Wegesrand sind der Aussichtsturm Rostiger Nagel am Sedlitzer See, der LeuchtTurm am Geierswalder See mit dem Restaurant MehrSeen sowie die Seebrücke und der Weinberg in Großräschen. Eine Übernachtungsmöglichkeit auf der Hälfte der Strecke ist der Hafen am Großräschener See mit Tankstelle, Stromanschluss am Steg sowie Zielhaus mit Sanitäranlagen, Kochgelegenheit und Schließfächern.

Das Lausitzer Seenland ganz entspannt bei Kaffee und Kuchen als Passagier erleben: Dazu laden die Ausflugsschiffe in der Region. Die Rundkurse der MS Santa Barbara führen über den Senftenberger See. Die MS Wilde Ilse ist das bislang einzige Fahrgastschiff, das zwei Seen bedient. Mit einem Hauch Nostalgie kreuzt es über Sedlitzer See und Großräschener See. Die eineinhalbstündigen Ausflüge starten samstags und sonntags am Schiffsanleger im Hafen Großräschen. Höhepunkte sind Blicke auf das Naturschutzgebiet Ilse-Weiher, den Weinberg und die Seebrücke sowie die Fahrt durch den 186 Meter langen Ilse Kanal-Tunnel.

Wasserwandern vom Senftenberger zum Großräschener SeeStart/Ziel: Stadthafen Senftenberger See



Dauer: zwei Tage, etwa 40 Kilometer



Übernachtung: Hafen Großräschener See (nach etwa 20 Kilometern) Kurztouren-TippsVom Senftenberger zum Geierswalder See: Halbtagestour, etwa 16 Kilometer, Start/Ziel: Stadthafen Senftenberger See



Vom Senftenberger zum Partwitzer See und Sedlitzer See: Tagestour, etwa 25 Kilometer (bei direktem Weg über Senftenberger See – Geierswalder See – Barbarakanal – Rosendorfer Kanal – Rostiger Nagel – Sornoer Kanal und zurück), Start/Ziel: Stadthafen Senftenberger See



Per Fahrgastschiff durch das Lausitzer Seenland: Start am Schiffsanleger im Hafen Großräschen und Stadthafen Senftenberg. Infos und Buchung unter lausitzerseenland.de/schifffahrt Neues Charter-Angebot am Sedlitzer See ab August Neu ab August 2026 ist die Eröffnung des ersten Bootscharters am Hafen in der Sedlitzer Bucht. Interessierte können dann führerscheinfreie Hausboote von 24 Quadratmetern Größe auch über Nacht ausleihen. Zur Wahl stehen Partyboote für bis zu zehn Mitfahrer und Mischboote für bis zu acht Mitfahrer bei vier Schlafplätzen. Auch gegrillt werden kann an Bord.

Mit einer Wasserfläche von 1.400 Hektar ist der Sedlitzer See der größte Freizeitsee der Region. Ende April 2026 wurde er erstmals zum Baden und Boot fahren freigegeben. Anlegen können Freizeitkapitäne schon jetzt im neuen Hafen in der Sedlitzer Bucht, am Schwimmenden Steg und am Rostigen Nagel. Mit neuen Badestränden und den neu entstehenden Tiny Houses in der Sedlitzer Bucht soll der See zukünftig zum Dreh- und Angelpunkt des jungen Seenverbundes werden.