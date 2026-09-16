Arc'teryx Sperro SV: Eine Hardshell, zwei Leben

Wenn du in eine hochwertige Hardshelljacke investierst, erwartest du zu Recht maximale Performance und Langlebigkeit. Der kanadische Bergsportspezialist Arc’teryx geht mit seiner neuesten Entwicklung nun einen entscheidenden Schritt weiter und fragt: Was passiert mit der Jacke am Ende ihres langen Lebens? Die Antwort darauf liefert das neue Zirkularitäts-Programm System 0™ – und als erstes Produkt die brandneue Sperro SV Jacke.

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System 0 ™: Mehr als nur Recycling Vielleicht kennst du bereits das ReBIRD™-Programm von Arc’teryx, bei dem es um die Pflege, Reparatur und den Wiederverkauf von Ausrüstung geht. Mit System 0™ verankert die Marke diesen Gedanken nun von Anfang an im gesamten Produktlebenszyklus. Die Idee ist, Produkte nicht nur für eine möglichst lange Nutzung zu konzipieren, sondern auch ihr Ende von vornherein mitzudenken.

"Unsere Vision ist eine Zukunft, in der Ausrüstung nicht auf der Mülldeponie landet, sondern auch über ihre ursprüngliche Nutzungsdauer hinaus noch einen Zweck erfüllt", erklärt Stuart Haselden, CEO von Arc’teryx.

Die Sperro SV Jacke im Detail: Robust, reparierbar, recycelbar

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Als Aushängeschild für diese neue Philosophie schickt Arc’teryx die Sperro SV ins Rennen – eine vielseitige Hardshell für anspruchsvolle Einsätze am Berg, egal ob beim Wandern, Alpinklettern oder Skifahren. Doch was macht sie so besonders?

Kompromisslose Performance: Herzstück der Jacke ist eine Gore-Tex Pro Membran (die neue ePE-Variante), die für dauerhafte Wasser- und Winddichtigkeit sowie hohe Atmungsaktivität sorgt. Das robuste Ober- und Trägermaterial aus 70-Denier-Nylon wurde in Zusammenarbeit mit Aquafil entwickelt und besteht aus regeneriertem ECONYL®-Nylon. Du bekommst also die volle Arc’teryx-Performance, die du erwartest. Gebaut für die Ewigkeit – und für die Reparatur: Die Jacke wurde nicht nur im Labor, sondern auch von Bergprofis wie den Rettungsteams von North Shore Rescue aus Vancouver auf Herz und Nieren geprüft. Typische Schwachstellen wurden gezielt verstärkt. Ein cleveres Detail ist der erste leicht austauschbare Reißverschlussschieber der Marke – oft ein Verschleißteil, das hier einfach ersetzt werden kann. Zusätzlich ist ein unbeschränkter Reparaturservice über drei Jahre durch ReBIRD™ im Kauf inbegriffen, auch außerhalb der Garantie. Das Ende ist erst der Anfang: Wenn die Sperro SV eines Tages wirklich nicht mehr repariert werden kann, beginnt ihr zweites Leben. Die Jacke ist so konstruiert, dass sie in ihre einzelnen Komponenten zerlegt werden kann. In einem speziellen chemischen Recyclingverfahren wird das Nylon-Material von der Gore-Tex Membran getrennt und geht zurück an den Partner Aquafil. Dort wird es zu hochwertigem, neuem ECONYL®-Garn aufbereitet, aus dem wiederum neue Produkte entstehen können. Dieses durchdachte Konzept wurde als erstes Produkt überhaupt mit dem neuen TESTEX® Circularity Siegel zertifiziert, einem Standard, den Arc’teryx mitentwickelt hat.

Für wen ist die Sperro SV geeignet? Mit ihrem Regular Fit ist die Sperro SV als vielseitige Multisportjacke konzipiert. Sie richtet sich an alle, die eine extrem robuste und zuverlässige Hardshell für den Ganzjahreseinsatz in den Bergen suchen und dabei Wert auf ein zukunftsweisendes Nachhaltigkeitskonzept legen. Sie zeigt eindrucksvoll, dass sich technische Performance und ökologische Verantwortung nicht mehr ausschließen müssen.

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