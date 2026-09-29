Nike ACG Picklejus: Neuer Trailrunning-Schuh für alpine Trails

Der Picklejus – dessen Name auf jene fast schon mythische Substanz zurückgeht, die tief in der Kultur des Ausdauerlaufs verwurzelt ist – entstand aus ausführlichen Gesprächen mit Spitzen-Trail-Athleten, die in Chamonix, der Hochburg des Big-Mountain-Laufens, an den Start gehen. Der Schuh wurde gezielt entwickelt, um drei zentrale Anforderungen zu erfüllen: Effizienz bei langen Anstiegen, Schutz bei belastenden Bergabläufen und Sicherheit durch maximale Traktion auf wechselndem Untergrund.

Entstanden ist er im Nike Sport Research Lab als Ergebnis von 10 intensiven Forschungsstudien und 20 Prototypen, die von mehr als 100 Athleten über unzählige Meilen im Gelände getestet wurden. Als spielerische Hommage an seinen Namensgeber ähnelt übrigens sogar das Rocker-Profil des Schuhs der Form einer Gurke.

Nike Picklejus - abgeleitet von Pickle Juice (Gurkenwasser)

Ein komplettes System für das Berglaufen Der neue Picklejus von Nike ACG (All Conditions Gear) vereint Dämpfung und Stabilität in einer Schuhkonstruktion. Das Herzstück bildet eine speziell für Trail-Läufe entwickelte Supercritical-Schaumstoffplattform mit zwei unterschiedlich dichten ZoomX-Schichten:

Der weiche ZoomX-Kern in der Mittelsohle soll Stöße abdämpfen und die Belastung bei steilen Aufstiegen reduzieren.

in der Mittelsohle soll Stöße abdämpfen und die Belastung bei steilen Aufstiegen reduzieren. Der festere Stabilitätsring am Rand soll den Fuß unterstützen und die Standfestigkeit auf technischen Trails erhöhen. Dazu kommt ein Obermaterial aus gestricktem Kunststoffgarn (Flyknit) ist leicht und flexibel. Eingewebte Verstärkungsfasern bieten an kritischen Stellen zusätzlichen Halt. Ein gepolsterter Schaftrand schützt den Knöchelbereich und verhindert, dass Steine eindringen.

Nike

Voller Grip mit GOATEK Um eine der größten Herausforderungen beim Trailrunning auf sich ständig änderndem Untergrund zu meistern, setzt der neue Nike-Schuh auf GOATEK. Diese von ACG eigens entwickelte Traktionsplattform soll zuverlässigen Halt auf nassem Fels, losem Schotter und steilen, technischen Passagen garantieren.

Der ACG Picklejus wird voraussichtlich Ende 2027 auf nike.com und in ausgewählten Fachgeschäften erhältlich sein.