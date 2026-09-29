Anmelden
Anmelden
Menü öffnen
Menü
Ausrüstung
Klettern
Zeltplatzsuche
Nachhaltigkeit
Outdoorwissen
Touren
Horoskope
Deals
Zur Startseite
Ausrüstung
Wanderschuhe

Nike ACG Picklejus: Neuer Trailrunning-Schuh für alpine Trails

Neuer Trail-Schuh von Nike
ACG Picklejus: Revolutioniert dieser Schuh das Trailrunning?

Der neue Picklejus von Nike wurde speziell für lange Strecken und anspruchsvolles Gelände entwickelt und ist ACGs Spitzenmodell für robuste Leistung beim Berglauf.

ArtikeldatumVeröffentlicht am 29.09.2026
Als Favorit speichern
ACG Picklejus
Foto: Nike

Der Picklejus – dessen Name auf jene fast schon mythische Substanz zurückgeht, die tief in der Kultur des Ausdauerlaufs verwurzelt ist – entstand aus ausführlichen Gesprächen mit Spitzen-Trail-Athleten, die in Chamonix, der Hochburg des Big-Mountain-Laufens, an den Start gehen. Der Schuh wurde gezielt entwickelt, um drei zentrale Anforderungen zu erfüllen: Effizienz bei langen Anstiegen, Schutz bei belastenden Bergabläufen und Sicherheit durch maximale Traktion auf wechselndem Untergrund.

Entstanden ist er im Nike Sport Research Lab als Ergebnis von 10 intensiven Forschungsstudien und 20 Prototypen, die von mehr als 100 Athleten über unzählige Meilen im Gelände getestet wurden. Als spielerische Hommage an seinen Namensgeber ähnelt übrigens sogar das Rocker-Profil des Schuhs der Form einer Gurke.

ACG Picklejus
Nike

Picklejus - abgeleitet von Pickle Juice (Gurkenwasser)

Ein komplettes System für das Berglaufen

Der neue Picklejus von Nike ACG (All Conditions Gear) vereint Dämpfung und Stabilität in einer Schuhkonstruktion. Das Herzstück bildet eine speziell für Trail-Läufe entwickelte Supercritical-Schaumstoffplattform mit zwei unterschiedlich dichten ZoomX-Schichten:

  • Der weiche ZoomX-Kern in der Mittelsohle soll Stöße abdämpfen und die Belastung bei steilen Aufstiegen reduzieren.
  • Der festere Stabilitätsring am Rand soll den Fuß unterstützen und die Standfestigkeit auf technischen Trails erhöhen.

Dazu kommt ein Obermaterial aus gestricktem Kunststoffgarn (Flyknit) ist leicht und flexibel. Eingewebte Verstärkungsfasern bieten an kritischen Stellen zusätzlichen Halt. Ein gepolsterter Schaftrand schützt den Knöchelbereich und verhindert, dass Steine eindringen.

ACG Picklejus
Nike

Voller Grip mit GOATEK

Um eine der größten Herausforderungen beim Trailrunning auf sich ständig änderndem Untergrund zu meistern, setzt der neue Nike-Schuh auf GOATEK. Diese von ACG eigens entwickelte Traktionsplattform soll zuverlässigen Halt auf nassem Fels, losem Schotter und steilen, technischen Passagen garantieren.

Der ACG Picklejus wird voraussichtlich Ende 2027 auf nike.com und in ausgewählten Fachgeschäften erhältlich sein.

Empfohlener redaktioneller Inhalt
Social Icon Instagram

An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt, der den Artikel ergänzt. Sie können ihn sich mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden.

Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogenen Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unseren Datenschutzbestimmungen.