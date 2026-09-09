Wandern ohne Auto: Diese 9 Wege in NRW erreichst du easy mit Öffis

Wer sie zu sehen bekommt, hat richtig viel Glück: Die scheue Wildkatze. In der Eifel und in den benachbarten Ardennen gibt es zwar die größte Population Mitteleuropas, doch meist versteckt sie sich im Wald und kommt erst in der Dämmerung aus ihrem Versteck. Nichtsdestotrotz kann man auf dem Wildnis-Trail in ihrem Zeichen wandern und vielleicht ihre Spuren entdecken. Im Nationalpark Eifel wird die Natur zu großen Teilen sich selbst überlassen und so wandert man in vier Tagen durch diese entstehende Wildnis von Monschau-Höfen bis Zerkall, erlebt rauschende Bäche, Ausblicke auf Stauseen und ein vielfältiges Naturschutzgebiet.

84 km, 2000 hm