Vom Tegernsee nach Füssen: Bayerns schönste Radtour?

1.500 Höhenmeter und 130 Kilometer liegen hinter mir – und ich würde jederzeit wieder in die Pedale treten. Die Etappe vom Tegernsee nach Kempten (naja, fast) auf dem Bodensee-Königssee-Radweg hat mich durch eine der schönsten Voralpenlandschaften geführt. Nur dass ich in die "falsche" Richtung gefahren bin – nicht Richtung Königssee, sondern gen Westen Richtung Lindau und Füssen. Und vermutlich genau deshalb den allerschönsten Abschnitt des gesamten 455 Kilometer langen Radwegs erwischt habe.

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Von See zu See – und dabei fast allein Das Schönste an dieser Tour? Die absolute Einsamkeit. Keine Touristenströme, keine Radlerkolonnen – nur ich, mein Rennrad und gefühlt ganz Bayern für mich allein. Okay, und so viele Kühe wie ich in meinem Leben noch nie gesehen habe. Alles wirkte wie ausgestorben, fast unwirklich still. Wahrscheinlich hatte ich an diesem Mittwoch außerhalb der Ferien einfach nur Glück!

Die Route führt nämlich durch eine traumhafte Seenlandschaft: Vom Tegernsee über den Kochelsee und Staffelsee bis hin zum majestätischen Forggensee. Jeder See hat seinen eigenen Charakter, jedes Panorama ist einzigartig. Und das Beste: Das beeindruckende Voralpen-Panorama begleitet mich die gesamte Tour über. Die Gipfel scheinen zum Greifen nah, die Luft ist klar – Bayern in seiner reinsten Form eben.

Schwangau: Der Höhepunkt meiner Tour Die letzten Kilometer vor Füssen steuere ich direkt Richtung Schloss Neuschwanstein – und jedes Mal aufs Neue bin ich überwältigt. Schwangau und Füssen sind einfach traumhaft schön, egal wie oft man hier durchkommt. Das Märchenschloss-Panorama mit den Allgäuer Alpen im Hintergrund – kitschiger (und schöner!) geht es nicht. Hier meine Tourdaten auf Komoot:

Ungeplantes Ende in Füssen Geplant war die Tour eigentlich bis Kempten. Aber manchmal kommen Körper und Material an ihre Grenzen – und bei mir waren es beide gleichzeitig. Nach 130 Kilometern macht mein Körper schlapp, zeitgleich gibt mein Steuersatz (lange Geschichte) den Geist auf. Füssen wird zum unfreiwilligen, aber sehr passenden Endpunkt.

Philip Geiger Und was für ein Abschluss! In der Füssener Innenstadt sitze ich mit einem König-Ludwig-Bier in der Sonne, während ein Bursche in Lederhosen gemütlich vorbeischlendert. Mehr Bayern geht nicht. In diesem Moment ist mir egal, dass ich Kempten nicht erreicht habe – dieser Tag war perfekt.



Der gesamte Bodensee-Königsee Radweg

Infos und weitere Tipps zur TourDer Bodensee-Königssee-Radweg verbindet auf 455 Kilometern das "schwäbische Meer" mit dem türkisblauen Königssee und schlängelt sich durch das Allgäu, das Blaue Land, die Seenregion rund um Tegernsee und Schliersee, über den Chiemgau bis in den Nationalpark Berchtesgaden (siehe komoot-Karte oben). Weitere Infos hier. Für wen eignet sich die Tour? Die Strecke vom Tegernsee nach Füssen ist anspruchsvoll, aber machbar – vorausgesetzt, du bringst eine gute Grundkondition mit. Mit 1.500 Höhenmetern auf 130 Kilometern ist die Tour keine gemütliche Spazierfahrt. Der Radweg verläuft größtenteils über asphaltierte Wege, meist verkehrsarme Straßen und Wirtschaftswege. Kurze Strecken verlaufen über unbefestigte Waldwege, die mit Rennrädern bei nassem Wetter schwierig zu fahren sein können.

Philip Geiger Auf mein Canyon Aeroad CF SLX 7 Di2 war stehts Verlass, selbst auf den ungewollten Schotterparts. Das Steuersatzproblem war mein Fehler...



Die Bilder habe ich übrigens mit der Oakley Meta Vanguard geschossen. Mehr zu der Sonnenbrille findest du hier:

Ralf Bücheler