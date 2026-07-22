SUV E-Bikes im Test: Top-Allrounder von Cube bis Riese & Müller

Moment mal – SUV ohne vier Räder? Ja, richtig gelesen! SUV steht zwar für "Sport Utility Vehicle" und kommt ursprünglich aus der Auto-Welt – aber genau da liegt die Ironie: Diese Bikes wollen den Blechkisten nämlich den Kampf ansagen. Und ehrlich? Die Chancen stehen gut.

Was können E-SUVs eigentlich? Die Antwort: So ziemlich alles, was du im Alltag brauchst – und noch ein wenig mehr:

Feierabendbier? Ab in den Biergarten – dank Licht und Schutzblechen auch bei Schietwetter kein Problem.

Ab in den Biergarten – dank Licht und Schutzblechen auch bei Schietwetter kein Problem. Pendeln? Laptop in die Seitentasche, ab ins Büro oder Lieblingscafé. Quasi ein Business-Trip auf zwei Rädern!

Laptop in die Seitentasche, ab ins Büro oder Lieblingscafé. Quasi ein Business-Trip auf zwei Rädern! Einkaufen? Der Gepäckträger schleppt bis zu 25 kg. Da passt der Wocheneinkauf drauf – oder ein Kindersitz.

Der Gepäckträger schleppt bis zu 25 kg. Da passt der Wocheneinkauf drauf – oder ein Kindersitz. Zu spät dran? Einfach die Treppe als Abkürzung nehmen oder über den Bordstein hüpfen. Die Federung macht's möglich, der Stau wird zum Problem anderer Leute.

Einfach die Treppe als Abkürzung nehmen oder über den Bordstein hüpfen. Die Federung macht's möglich, der Stau wird zum Problem anderer Leute. Offroad-Lust? Feldwege, Wiesen, leichte Trails – kein Problem. Nur die Packtaschen gut festzurren, sonst liegen die Einkäufe im Gebüsch...

Was unsere Bike-Tester dabei gelernt haben Das Wichtigste, was bei den Testfahrten herauskam: "SUV-E-MTB" ist nicht gleich "SUV-E-MTB". Obwohl alle E-Bikes vielseitig sein wollen, hat jedes seinen ganz eigenen Charakter und eine klare Zielgruppe. Die Preisspanne von 3.500 € bis über 8.500 € zeigt schon, wie unterschiedlich die Ansätze sind.

Hier die Bikes in aller Kürze: Aventon Current Rec: Der klare Preis-Leistungs-Sieger . Du bekommst hier für mit Abstand am wenigsten Geld ein Rad mit echten Mountainbike-Genen und einem kräftigen Motor. Perfekt, wenn du ein vielseitiges Bike für Alltag und Trail suchst, aber auf dein Budget achten musst.

Der klare . Du bekommst hier für mit Abstand am wenigsten Geld ein Rad mit echten Mountainbike-Genen und einem kräftigen Motor. Perfekt, wenn du ein vielseitiges Bike für Alltag und Trail suchst, aber auf dein Budget achten musst. Bulls Vuca Evo FS2: Das Sorglos-Paket . Die Kombination aus Motor und Getriebe von Pinion ist extrem wartungsarm und funktioniert super. Wenn du einfach nur fahren und dich nicht um die Technik kümmern willst, ist das dein Rad.

Das . Die Kombination aus Motor und Getriebe von Pinion ist extrem wartungsarm und funktioniert super. Wenn du einfach nur fahren und dich nicht um die Technik kümmern willst, ist das dein Rad. Cube Stereo Hybrid One: Der ausgewogenste Alleskönner . Das Cube ist im Herzen ein echtes E-Mountainbike, dem man eine komplette Alltagsausstattung verpasst hat. Es überzeugt bergauf wie bergab und bietet mit dem Bosch-ABS ein tolles Sicherheits-Feature.

Der . Das Cube ist im Herzen ein echtes E-Mountainbike, dem man eine komplette Alltagsausstattung verpasst hat. Es überzeugt bergauf wie bergab und bietet mit dem Bosch-ABS ein tolles Sicherheits-Feature. Haibike Adventr 6 Low: Der komfortable Tiefeinsteiger . Mit seinem tiefen Durchstieg ist es super bequem im Alltag. Es fährt sich spritzig und agil, ist aber eher für Touren auf gemäßigten Wegen als für anspruchsvolle Trails gemacht.

Der . Mit seinem tiefen Durchstieg ist es super bequem im Alltag. Es fährt sich spritzig und agil, ist aber eher für Touren auf gemäßigten Wegen als für anspruchsvolle Trails gemacht. Kalkhoff Entice 7+ Move: Der robuste Touren-Spezialist . Dieses Rad hat seinen Schwerpunkt klar auf Trekking und Alltag. Es ist sehr komfortabel und robust, aber im Gelände und bei sportlicher Fahrweise fühlt es sich weniger wohl als die Konkurrenz.

Der . Dieses Rad hat seinen Schwerpunkt klar auf Trekking und Alltag. Es ist sehr komfortabel und robust, aber im Gelände und bei sportlicher Fahrweise fühlt es sich weniger wohl als die Konkurrenz. Riese & Müller Homage 5 Pinion: Der unangefochtene Luxus-Tourer. Hier bekommst du Komfort und Ausstattung vom Allerfeinsten. Wenn der Preis keine Rolle spielt und du ein extrem bequemes Rad für lange Touren suchst, ist das Homage die erste Wahl. Weitere Testeindrücke in der Fotostrecke