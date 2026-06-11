Camping wie in Kanada: Wildwood in der Uckermark

Campen zwischen Kiefern und Birken, direkt am glasklaren See – der neue Wildwood Platz in der Uckermark verspricht naturnahes Camping mit einem Hauch Kanada-Feeling. Statt akkurat parzellierter Reihen stehen hier am Wurlsee bei Lychen Wohnmobile und Zelte zwischen gewachsenen Bäumen. Kiefern spenden Schatten, Birken rahmen die Stellplätze ein, und der Wurlsee schimmert durch die Stämme.

Seit dem 29. Mai 2026 können Gäste hier übernachten, die Saison läuft bis zum 25. Oktober. Es ist der vierte Standort der jungen Camping-Marke nach der Lüneburger Heide, dem Harz und Rügen. Seitdem positioniert sich Wildwood Camping als Gegenentwurf zu Party- und Massentourismus: weniger Animation, mehr Natur; weniger Schnickschnack, mehr Atmosphäre. Die Idee: die einfachen Draußen-Momente zurückholen – Lagerfeuer, Sternenhimmel, Ruhe – ohne auf saubere, moderne Infrastruktur und gute Details zu verzichten.

Wildwood Camping Management GmbH

Stellplätze und Unterkünfte im Überblick Das Gelände umfasst unterschiedlich große Parzellen sowie Mietunterkünfte. Die Stellplätze verteilen sich auf verschiedene Bereiche:

Wilder Wald: Ein Bereich für gemeinsames Campen mit freier Platzwahl. Hier können sich Gruppen mit unterschiedlichen Fahrzeugen – vom Wohnmobil über den Van bis zum Zelt – zusammen niederlassen. Untergrund: Waldboden. Maximal 6 Gäste und 2 Hunde.

Ein Bereich für gemeinsames Campen mit freier Platzwahl. Hier können sich Gruppen mit unterschiedlichen Fahrzeugen – vom Wohnmobil über den Van bis zum Zelt – zusammen niederlassen. Untergrund: Waldboden. Maximal 6 Gäste und 2 Hunde. Zeltwiese: Eine kleine, autofreie Wiese in Ufernähe – ruhig, naturnah und mit freier Platzwahl. Ideal für Kuppelzelte, Solo-Zelte oder Biwak-Camping. Untergrund: Gras und Waldboden. Maximal 4 Gäste und 2 Hunde.

Eine kleine, autofreie Wiese in Ufernähe – ruhig, naturnah und mit freier Platzwahl. Ideal für Kuppelzelte, Solo-Zelte oder Biwak-Camping. Untergrund: Gras und Waldboden. Maximal 4 Gäste und 2 Hunde. Natur-Stellplätze: Parzellierte Stellplätze für Wohnmobile, Wohnwagen und größere Zelte, eingebettet zwischen den Bäumen.

Parzellierte Stellplätze für Wohnmobile, Wohnwagen und größere Zelte, eingebettet zwischen den Bäumen. Cabins: 6 Holzhütten in zwei Ausstattungsvarianten (Cabin Lodge und Cabin Trail) für Gäste ohne eigene Campingausrüstung. Strom, warme Duschen und WLAN sind im Übernachtungspreis enthalten. Kinder unter 6 Jahren übernachten kostenlos. Für einen Stellplatz "small" mit Stromanschluss zahlen zwei Personen ab 49 Euro.

Direkt am Wasser: Strand, Steg und Bootsverleih Der Wurlsee ist vom Platz aus direkt zugänglich. Ein etwa 25 Meter langer Sandstrand mit angrenzender Liegewiese lädt zum Baden ein. Am eigenen Steg können Gäste Kanus und Stand-up-Paddle-Boards ausleihen – Tagestouren oder mehrtägige Paddelausflüge durch die Uckermarkische Seenlandschaft starten direkt vor der Tür. Wer es wärmer mag, kann die Seesauna mit Holzofen und Blick aufs Wasser nutzen.

17279 Lychen (D) Wildwood Camping Uckermark 54,00 EUR/Nacht Strom vorhanden Strom vorhanden Wasser vorhanden Wasser vorhanden Grauwasser-Entsorgung vorhanden Grauwasser-Entsorgung vorhanden Chemie-WC vorhanden Chemie-WC vorhanden WC vorhanden WC vorhanden Dusche vorhanden Dusche vorhanden Platz für Wohnmobile mit Überlänge Platz für Wohnmobile mit Überlänge WLAN vorhanden WLAN vorhanden Hunde erlaubt Hunde erlaubt

Ausgangspunkt für Touren in die Seenlandschaft Die Uckermark zählt zu den am dünnsten besiedelten Regionen Deutschlands – und zu den wasserreichsten. Von hier aus kannst du direkt losziehen – zu Fuß, mit dem Rad oder auf dem Wasser. Die Region rund um Lychen ist geprägt von Seen, Wäldern und offenen Flächen. Und wer früh unterwegs ist oder abends am Ufer sitzt, hat gute Chancen auf echte Naturmomente: Rehe, Biber oder sogar Fischotter sind in der Gegend zuhause.