Deutschlands größtes Freilichtmuseum? Erlebe es auf der Mühlenroute!

Rund 40 Kilometer nordöstlich von Bielefeld erwartet dich hier ein in Deutschland einzigartiges Ausflugsziel – die Westfälische Mühlenstraße. Sie gilt als Deutschlands größtes Freilichtmuseum, denn über 40 liebevoll restaurierte Mühlen bilden hier eine lebendige Kulturlandschaft, die du am besten mit dem Rad erkundest.
Teutoburger Wald
Der Radwanderweg Mühlenroute verbindet diese technischen Denkmäler auf einem 280 Kilometer langen Rundkurs. Du radelst vorbei an majestätischen Windmühlen, die sich stolz über die Felder erheben, entdeckst romantische Wassermühlen an plätschernden Bächen und staunst über seltene Rossmühlen, die einst von Pferdekraft angetrieben wurden.
Als idealer Ausgangspunkt für deine Tour bietet sich der Bahnhof in Minden an. Von dort aus solltest du dir rund fünf Tage Zeit nehmen, um die überwiegend flache und familienfreundliche Strecke durch die malerische westfälische Parklandschaft zu genießen. Unterwegs erwarten dich nicht nur Mühlen, sondern auch charmante Fachwerkdörfer, das beeindruckende Naturschutzgebiet Großes Torfmoor und mit dem Wasserstraßenkreuz Minden ein technisches Wunderwerk.
Der absolute Geheimtipp: Plane deine Tour unbedingt so, dass du einen der Mahl- und Backtage am Wochenende miterlebst! An diesen Tagen werden die Mühlen abwechselnd in Betrieb genommen. Dann kannst du den Müllern bei der Arbeit zusehen und dich vom Duft verführen lassen, wenn frisches Brot aus dem Steinofen kommt oder warmer Butterkuchen und andere Leckereien direkt vor Ort angeboten werden.
Die Etappen
Etappe 1: Von Minden nach Großenheerse
3h – ca. 53km
Etappe 2: Von Großenheerse nach Schmalge
3:25h – ca.58km
Etappe 3: Von Schmalge nach Levern
3h – ca.48km
Etappe 4: Von Levern nach Bad Oeynhausen
3:40h – ca. 59km
Etappe 5: Von Bad Oeynhausen nach Minden
2:45h – ca. 46km
Weitere beliebte Radwanderwege Deutschlands
Elberadweg
Nach fünf Jahren auf Platz zwei ist der Elberadweg laut ADFC wieder Deutschlands beliebtester Radfernweg. Von der Elbquelle im Riesengebirge bis zur Mündung in die Nordsee misst der Fluss knapp 1.100 Kilometer. Weil der Radweg nicht immer direkt am Ufer verläuft und in Tschechien einen Abstecher entlang der Moldau bis nach Prag macht, beträgt die Gesamtlänge rund 1.270 Kilometer. Perfekt ausgebaute Wege, kombiniert mit spektakulären Landschaften wie dem Elbsandsteingebirge, dem Wendland oder dem Wattenmeer, machen den Elberadweg zu einem Favoriten bei Familien, Genussradlern und E-Bikern gleichermaßen.
- Gesamte Länge: 1.270 km, davon 860 km in Deutschland
- Städte am Weg: Dresden, Magdeburg, Hamburg
- Mehr Infos: elberadweg.de
Weser-Radweg
Auch wenn er wieder auf den zweiten Platz abgerutscht ist – der Weser-Radweg bleibt einer der beliebtesten Radwege Deutschlands. Er verläuft über rund 500 Kilometer von Hann. Münden an der Weserquelle über das Weserbergland bis zur Mündung in die Nordsee bei Cuxhaven. Was Radlern hier geboten wird? Imposante Schlösser und Burgen, Fachwerkstädte in der Norddeutschen Tiefebene und am Schluss das UNESCO Weltnaturerbe Wattenmeer.
- Gesamte Länge: 520 km
- Städte am Weg: Bremen, Bremerhaven, Cuxhaven
- Mehr Infos: weserradweg-info.de
Ostseeküstenradweg
Wir kommen in die Top 3: Küste geht immer – denken sich die deutschen Radreisenden. Denn der Ostseeküstenradweg bleibt stabil auf dem dritten Platz des ADFC-Rankings. Von Flensburg an der dänischen Grenze geht’s immer an der Küste entlang nach Osten. Besonderes Highlight: der Nationalpark Vorpommersche Boddenlandschaft mit dem wilden Küstenwald, den Rastgebieten für Kraniche und den Robben, Seehunden und Fischottern, die hier leben.
- Gesamte Länge: 7.980 km, 800 km in Deutschland
- Städte am Weg: Flensburg, Lübeck, Wismar, Stralsund
- Mehr Infos: ostsee-kuestenradweg.de
Rheinradweg
Auch der Rheinradweg bleibt unverändert auf dem vierten Platz der ADFC-Umfrage. Die auch als EuroVelo 15 bekannte Route gehört zu den beliebtesten Fernradwegen Europas. Der Weg erstreckt sich natürlich entlang des Rheins, startet in den Schweizer Alpen, führt durch Deutschland, das Elsass in Frankreich bis in die Niederlande, wo der Rhein in die Nordsee fließt. In Deutschland warten vielfältige Natur- und Kulturräume: von den Weinbergen des Oberrheins über den sagenumwobenen Mittelrhein bis hin zur urbanen Landschaft des Ruhrgebiets.
- Gesamte Länge: 1500 km, davon 900 km in Deutschland
- Städte am Weg: Karlsruhe, Mainz, Koblenz, Köln,
- Mehr Infos: nrw-tourismus.de oder schwarzwald-tourismus.info
Bodensee-Königssee-Radweg
Einer der Aufsteiger im aktuellen ADFC-Ranking ist der noch junge Bodensee-Königsee-Radweg in Bayern. 2015 wurde die Alpenrand-Route gegründet. Von West nach Ost startet die Strecke in Lindau im Bodensee und führt an sechs bekannten Alpenseen vorbei bis zum Königsee im Berchtesgadener Land. Befahren werden kann die Route aber in beiden Richtungen. Ständiger Begleiter ist natürlich die Alpenkulisse. Im Gegensatz zu den flachen Flussradwegen ist das Profil hier mit knapp 3500 Höhenmetern anspruchsvoller.
- Gesamte Länge: 455 km
- Städte am Weg: Füssen, Bad Tölz, Bernau
- Mehr Infos: bodensee-koenigssee-radweg.de
Main-Radweg
Vorbei an Bierkellern und Weinbergen führt der MainRadweg durch üppige Natur und abwechslungsreiche Städte. Von den Quellen in Franken geht es entlang zahlreicher historischer Orte und beeindruckender Landschaften bis nach Mainz, wo der Main schließlich in den Rhein mündet. Besonders praktisch: Die Wegweiser zeigen nicht nur die nächsten Orte, sondern auch die Kilometer bis dorthin an. So lässt sich leicht entscheiden, ob man noch weiterfährt oder unterwegs eine Pause einlegt.
- Gesamte Länge: 600 km
- Städte am Weg: Bayreuth, Bamberg, Würzburg, Frankfurt a.M., Wiesbaden
- Mehr Infos: mainradweg.com
Donauradweg
Der Donauradweg hat in der ADFC-Auswertung für 2025 drei Plätze verloren, kann sich aber weiter in den Top Ten halten. Von ihrer Quelle bei Donaueschingen führt die Donau ihre Radler durch den gesamten Südwesten Deutschlands. Links und rechts von ihr liegen die Sehenswürdigkeiten aufgereiht wie an einer Perlenkette: Der sagenumwobenen Blautopf, das Ulmer Münster, das UNESCO-Weltkulturerbe der Regensburger Altstadt und, und, und. Der ADFC lobt die steigungsarme, überwiegend asphaltierte Route, die mit der ganzen Familie befahren werden kann.
- Gesamte Länge: 2859 km, 600 in Deutschland
- Städte am Weg: Ulm, Ingolstadt, Regensburg, Passau
- Mehr Infos: deutsche-donau.de
Mosel-Radweg
Der Mosel-Radweg hat 2026 im Ranking zugelegt und ist um zwei Plätze nach oben geklettert. Als Teil der internationalen Route Velo Tour Moselle beginnt der deutsche Abschnitt in Perl. Von dort folgt der Weg den typischen Moselschleifen durch Weinberge und idyllische Fachwerkorte. Nach rund 250 Kilometern endet die Strecke am Deutsches Eck, wo die Mosel in den Rhein mündet. Oft hat man die Wahl zwischen Radwegen auf der linken und rechten Moselseite, was auch kürzere Rundtouren möglich macht.
- Gesamte Länge: 514 km, davon 250 km in Deutschland
- Städte am Weg: Trier, Koblenz
- Mehr Infos: mosel.de
Ems-Radweg
Weiter hinauf in den den Norden geht es auf Platz 9 der beliebtesten Radfernwege. Die Ems entspringt etwas nördlich von Paderborn in NRW und fließt an Münster vorbei durch Papenburg und Leer schließlich in die Nordsee. Mit ihren 371 Kilometern ist die Ems übrigens der längste Fluss, der in Deutschland sowohl entspringt als auch mündet. Das heißt, auf dem Radweg kann man dem Fluss beim Wachsen zusehen. Spektakulär wird’s, wenn ein riesiges Kreuzfahrtschiff von der Meyer Werft in Papenburg in Zentimeterarbeit über die Ems geschleust wird.
- Gesamte Länge: 385 km
- Städte am Weg: Papenburg, Lingen, Meppen, Leer, Emden
- Mehr Infos: emsradweg.de
Fünf-Flüsse-Radweg
Wem ein Fluss als Begleiter für den Radweg nicht reicht, der ist beim Fünf-Flüsse-Radweg in Bayern genau richtig. Dieser Neueinsteiger in den Top 10 ist auch der einzige Rundweg. Start und Ziel können individuell gewählt werden – aufgrund der guten Verkehrsanbindung empfiehlt sich Nürnberg. Landschaftliche Highlights sind die auf einem Felsen thronende Burg Kallmünz, das Altmühltal oder der verwunschene Alte Ludwigskanal.
- Gesamte Länge: 320 km
- Städte am Weg: Regensburg, Neumarkt in der Oberpfalz, Nürnberg
- Mehr Infos: erlebe.bayern