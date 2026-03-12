Deutschlands größtes Freilichtmuseum? Erlebe es auf der Mühlenroute!

Rund 40 Kilometer nordöstlich von Bielefeld erwartet dich hier ein in Deutschland einzigartiges Ausflugsziel – die Westfälische Mühlenstraße. Sie gilt als Deutschlands größtes Freilichtmuseum, denn über 40 liebevoll restaurierte Mühlen bilden hier eine lebendige Kulturlandschaft, die du am besten mit dem Rad erkundest.

Teutoburger Wald Der Radwanderweg Mühlenroute verbindet diese technischen Denkmäler auf einem 280 Kilometer langen Rundkurs. Du radelst vorbei an majestätischen Windmühlen, die sich stolz über die Felder erheben, entdeckst romantische Wassermühlen an plätschernden Bächen und staunst über seltene Rossmühlen, die einst von Pferdekraft angetrieben wurden.

Als idealer Ausgangspunkt für deine Tour bietet sich der Bahnhof in Minden an. Von dort aus solltest du dir rund fünf Tage Zeit nehmen, um die überwiegend flache und familienfreundliche Strecke durch die malerische westfälische Parklandschaft zu genießen. Unterwegs erwarten dich nicht nur Mühlen, sondern auch charmante Fachwerkdörfer, das beeindruckende Naturschutzgebiet Großes Torfmoor und mit dem Wasserstraßenkreuz Minden ein technisches Wunderwerk.

Der absolute Geheimtipp: Plane deine Tour unbedingt so, dass du einen der Mahl- und Backtage am Wochenende miterlebst! An diesen Tagen werden die Mühlen abwechselnd in Betrieb genommen. Dann kannst du den Müllern bei der Arbeit zusehen und dich vom Duft verführen lassen, wenn frisches Brot aus dem Steinofen kommt oder warmer Butterkuchen und andere Leckereien direkt vor Ort angeboten werden.

Die Etappen

Etappe 1: Von Minden nach Großenheerse

3h – ca. 53km

Etappe 2: Von Großenheerse nach Schmalge

3:25h – ca.58km

Etappe 3: Von Schmalge nach Levern

3h – ca.48km

Etappe 4: Von Levern nach Bad Oeynhausen

3:40h – ca. 59km

Etappe 5: Von Bad Oeynhausen nach Minden

2:45h – ca. 46km

Weitere beliebte Radwanderwege Deutschlands