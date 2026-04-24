Albschäferweg: Entdecke die Tradition der Wanderschäferei

Daher ist der Albschäferweg auch mit dem Symbol eines Schäfers auf blauem Grund markiert (siehe Bild unten). Die Rundwanderung beginnt in der Kleinstadt Giengen an der Brenz. Es geht durch Wacholderweiden und kleine Dörfer, vorbei an einem Meteoritenkrater und entlang an Felsenkliffs. Dabei kommen rund 158 Kilometer und über 2100 Höhenmeter zusammen. Natürlich liegen auch ein paar Schafhöfe am Weg. Allerdings sind nicht überall Einkehrmöglichkeiten vorhanden, sodass du bei deiner Albschäferweg-Wanderung ausreichend Getränke und Verpflegung in den Rucksack packen solltest.