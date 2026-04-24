Albschäferweg: Entdecke die Tradition der Wanderschäferei

Wanderschäferei ist hier jahrhundertealte Tradition
Die Tiere sind hier nicht nur Milch-, Fleisch- und Wolllieferanten, sondern erhalten auch die typische offene Landschaft: Sie bewahren Hänge, Waldränder und Wiesentäler vor Verbuschung.
Daher ist der Albschäferweg auch mit dem Symbol eines Schäfers auf blauem Grund markiert (siehe Bild unten). Die Rundwanderung beginnt in der Kleinstadt Giengen an der Brenz. Es geht durch Wacholderweiden und kleine Dörfer, vorbei an einem Meteoritenkrater und entlang an Felsenkliffs. Dabei kommen rund 158 Kilometer und über 2100 Höhenmeter zusammen. Natürlich liegen auch ein paar Schafhöfe am Weg. Allerdings sind nicht überall Einkehrmöglichkeiten vorhanden, sodass du bei deiner Albschäferweg-Wanderung ausreichend Getränke und Verpflegung in den Rucksack packen solltest.
Kurze Etappenübersicht
- Etappe 1: Von Giengen nach Stetten ob Lontal (17 km)
- Etappe 2: Von Stetten ob Lontal nach Anhausen – auf dem Weg liegen die Charlottenhöhle und die Domäne Falkenstein mit Blick auf die renaturierte Brenz im Eselsburger Tal. (13,6 km)
- Etappe 3: Von Anhausen nach Gerstetten entlang des Heldenfinger Kliffs, ein Teil der Felsküste des tertiären Meeres. (18,7 km)
- Etappe 4: Von Gerstetten bis Steinheim – Erdgeschichte live! (Steinheimer Becken) (18,3 km)
- Etappe 5: Von Steinheim bis Zang – Warum der Weg "Albschäferweg" heißt, merkst du spätestens am Schafhof in Steinheim. Hier sind über 600 Merinoschafe zu Hause. (15,6 km)
- Etappe 6: Von Zang bis Heidenheim – hier unbedingt eine Pause am Itzelberger See einlegen. (16,1 km)
- Etappe 7: Von Heidenheim bis Nattheim vorbei u.a. am Wahrzeichen von Heidenheim, dem Schloss Hellenstein. (9,1 km)
- Etappe 8: Von Nattheim durch Wälder und das Härtsfeld zum weltbekannten Kloster Neresheim. (14,2 km)
- Etappe 9: Von Neresheim bis Ballmertshofen vorbei an Burg Katzenstein und Härtsfeldsee. (14,2 km)
- Etappe 10: Von Ballmertshofen bis Giengen – das Finale des Albschäferwegs führt noch einmal durch ausgedehnte Wälder und herrliche Heidelandschaften. (20,9 km)
Es besteht auch die Möglichkeit, den Albschäferweg ganz unbeschwert beim Wandern ohne Gepäck zu entdecken. Buchbare Wanderangebote findest du auf der Webseite albschaeferweg.de. Dazu noch weitere Infos zu Anreise, Unterkünften und Einkehrmöglichkeiten.