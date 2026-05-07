Sonnenziele und erste Stauprognosen für die Pfingstferien

Das Wetter präsentierte sich in den ersten Frühlingswochen in Deutschland bereits mit viel Sonnenschein. Das macht natürlich Lust auf neue Abenteuer in der Natur! Wenn das im Mai so weitergeht, lassen sich aufgrund des langen Pfingstwochenendes (23. bis 25.5.) einige Reisen und Kurztrips planen. Dazu kommen teilweise noch zwei Wochen Pfingstferien (in einigen Bundesländern vom 26.5.–05.6.) – ideal für ausgedehnte Outdoor-Touren in der warmen Frühjahrssonne. Außerdem bietet sich davor schon Christi Himmelfahrt und der nachfolgende Brückenfreitag an, um ein langes Wochenende zu haben (14.-17.5.).

Damit euch die Wahl des passenden Reiseziels etwas leichter fällt, haben wir euch einige der schönsten Frühlingsdestinationen herausgesucht – von der Vespertour im Südschwarzwald bis zum Inselhopping in Kroatien. Im PDF (zum Download ganz unten auf der Seite) stellen wir euch darüber hinaus noch weitere tolle Urlaubsziele an den Küsten Europas vor – darunter auch viele schöne Ziele im Süden, die sich für einen sonnigen Pfingsturlaub anbieten. Lasst euch inspirieren!

Valle Tanaro im Piemont Urige Weiler und kilometerlange Trockenmauern zwischen Kastanienhainen und Bergen: Im Valle Tanaro an der Schnittstelle zwischen den Ligurischen Alpen und der Blumenriviera streifen Wanderer durch eine unverfälschte Kulturlandschaft in traumhafter Natur. Als ausgedehnte Frühlingstour bietet sich besonders die Route Balconata di Ormea an, die in Höhen zwischen 850 und 1500 Metern durch die südlich ausgerichteten Hänge zwischen San Giacomo di Eca und Viozene zieht

(2–3 Tage, 40 km, 1670Hm).

Stefan Kürzi

Verzasca-Tal im Tessin Auf seiner rund 30 Kilometer langen Reise vom Pizzo Barone (2864 m) zum Lago Maggiore windet sich der smaragdgrüne Fluss Verzasca durch eine Kulisse aus glattgeschliffenen Felsen, dichten Kastanienwäldern und schroffen Zweitausendern. Die Paradetour durch das Tal im Herzen des Tessins folgt dem Wasser von Sonogno nach Locarno (2 Tage, 34,7 km, 1320Hm), zu den besten Ausflügen in die Höhe zählt die knackige Rundtour (5 Std., 13 km, 890Hm) von Monti di Motti zur Aussichtsloge des Sassariente (1768m).

Naturpark Karwendel – eine sichere Bank Nicht vorbeifahren! Die urige Garberlalm, kurz nach der deutsch-österreichischen Grenze zwischen Hinterriß und der Eng gelegen, wird oft übersehen – oder mit sträflicher Absicht auf dem Weg zum Großen Ahornboden im wahrsten Wortsinn links liegen gelassen. Dabei finden Bergsportler hier nicht nur ausgezeichnete Tiroler Almküche, sondern auch einen Ausgangspunkt für Wanderungen, auf denen es einsamer zugeht als auf den ausgetretenen Pfaden der Eng. Ein echtes Juwel ist die Tour zur Fleischbank, einem 2026 Meter hohen Gipfel, der von der Straße aus unsichtbar und deshalb auch in der Hochsaison ein einsames Ziel bleibt. Von der Garberlalm aus ein Stück zurück am Rißbach entlang und ab der Fuggerangeralm rund drei Stunden und 1080 Höhenmeter bei mittlerer Schwierigkeit bergan. karwendel-urlaub.de

Wildes Valposchiavo in Graubünden Durch die gewaltige Berglandschaft des Schweizer Kantons Graubünden schneiden rund 150 Täler. Ihr südlichstes: das Valposchiavo zwischen den eisigen, über 4000 Meter hohen Bernina-Alpen und den sonnigen Hängen des norditalienischen Veltlins. Mountainbiker erkunden das urwüchsige Kleinod auf spannenden Naturtrails, die Palette reicht von technisch einfachen Touren wie etwa durch das malerische Val da Camp (4 Std., 35 km, 1460 Hm) bis zu anspruchsvollen Routen wie der Fuorcla Minor (5 Std., 41 km, 910 Hm).

Radtour durch die Toskana Im Jahr 994 beschrieb der Erzbischof Sigerich der Ernste erstmals die Via Francigena, einen rund 1600 Kilometer langen Pilgerweg von Canterbury nach Rom. Nicht ganz so weit haben es Gravelbiker, die seinen Spuren durch die Hügellandschaft der Toskana folgen möchten: Neun Tagesetappen und 437 Kilometer Strecke liegen zwischen dem Start in Berceto und dem Ziel in Bolsena. Dabei geht’s knapp 5000 Meter bergauf, die letzten beiden Tage würzen einige technisch anspruchsvollere Abschnitte, die aber umfahren werden können. Infos und GPS-Daten: visittuscany.com

Jens Klatt



Inselhopping in der Kvarner Bucht Hellgraue Karstberge und tiefblaue Adria, duftende Pinienwälder und uralte Olivenhaine, malerische Häfen und verträumte Dörfer: Die Inseln der Kvarner Bucht verwöhnen mit südlichem Flair und mediterranen Temperaturen. Wer möglichst viel von dem kroatischen Archipel sehen möchte, geht per Schiff und Mountainbike auf Entdeckungsreise. Achttägige Touren mit Motoryacht und Guides bietet etwa der Spezialist Inselhüpfen an, zu den Stationen gehören Cres, Lošinj, Molat, Dugi Otok, Pag, Rab und Krk. Kosten: ab 1129 Euro. Termine und Programm findet ihr auf inselhuepfen.com

Pfingstferien in Deutschland genießen

Christopher Pfromm Von der Ostsee übers Elsandsetingebirge bis zu den ersten Alpengipfeln: unsere Frühjahrs-Favoriten in Deutschland ...



Elbsandstein: Wandern und Staunen! Was die Sächsische Schweiz an Wunderwerken auffährt, lässt Wandernde immer wieder innehalten und den Kopf in den Nacken legen. In unzähligen Formen ragen die Felsen zwischen Pirna und der tschechischen Grenze auf – oft deutlich höher als die Kiefern und Birken, die sich Halt auf ihnen suchen. Neben einer Fülle von Tagestouren locken auch zwei Weitwanderwege: links der Elbe der Forststeig (105 km, 2911 Hm), rechts von ihr der Malerweg (116 km, 3600 Hm). Auf dem Forststeig ist die Felsdichte nicht ganz so hoch, dafür gelangt man zu spektakulären Tafelbergen und darf auf einfachen Plätzen zelten. Und auf dem Malerweg entdeckt man all die Felsen, die schon Künstler wie Caspar David Friedrich begeisterten.

Rund um Freiburg im Breisgau Die Region um die Schwarzwaldhauptstadt Freiburg zählt zu den wärmsten Deutschlands – ein perfektes Frühlingsziel. Weite Blicke über das östlich gelegene Dreisamtal sowie zünftige Kost genießt man etwa bei der Rundtour von Kirchzarten über die Höfener Hütte (5.20 Std., 15 km, 590 Hm), im Westen besticht der Kaiserstuhlpfad (6,5 Std., 22 km, 590 Hm) von Endingen nach Ihringen mit großem Panorama und 35 Orchideenarten.

Frankenwald-Trekking In Nordbayern erstreckt sich zwischen den Städten Kronach, Kulmbach und Hof der Frankenwald, eine Idylle aus wildromantischen Tälern, waldigen Hängen und aussichtsreichen Hochflächen. Derzeit sieben Trekkingplätze bieten die Gelegenheit, das rund 1200 Quadratkilometer große Gebiet zu erkunden, etwa auf einer fünftägigen Tour (77 km, 2195 Hm) vom Bahnhof Bad Steben zum Bahnhof Naila. Zu den Impressionen zählen das Biotop Grünes Band an der ehemaligen deutsch-deutschen Grenze, der fast 120 Kilometer weit reichende Blick vom Döbraberg (794 m) sowie die Steinreihe 12 Apostel, das "Stonehenge des Frankenwalds".

Rügen erkunden Teppiche aus weißen Buschwindröschen, quittengelbe Rapsfelder und zartgrüne Laubdächer, dazu günstigere Übernachtungen und weniger Trubel: alles gute Gründe, das Frühlingserwachen auf Rügen zu erleben. Zu den Wanderklassikern zählt der Hochuferweg entlang der Kreideküste und durch die Buchenwälder des Nationalparks Jasmund (12,5 km, 4 Std., 370 Hm). Eine weniger bekannte Seite der Insel lernt man auf dem Bodden-Panoramaweg zwischen Neuenkirchen und Neu Mukran kennen (24,4 km, 6 Std., 80 Hm).

Tourismuszentrale Rügen/ Christian Thiele

Bayerische Blumenberge Wenn höhere Gipfel noch Schneehauben tragen, sprießen auf manch niedrigerem Berg bereits bunte Frühlingsboten. In den Chiemgauer Alpen etwa auf dem Heuberg (1338 m), dessen Besteigung mit Start/Ziel Nußdorf im April durch ein weiß-violettes Meer aus Krokussen leitet (5 Std., 860 Hm). Ein anderes Farbspektakel wartet ab Ende Mai am Rehleitenkopf (1338 m) ein Stück südwestlich in den bayrischen Voralpen: Die Tour von Brannenburg krönen orangerot leuchtende Feuerlilien am Gipfelkreuz (4 Std., 6 km, 850 Hm).

Bevor es jetzt zur Planung deiner Pfingst-Touren geht, schon mal ein Blick auf die Verkehrslage und erste Stauprognosen für den Mai 2026:

Staugefahr in Süddeutschland & Brennersperre

U. J. Alexander via Getty Images

1. Verkehrslage in Süddeutschland: Extrem hohe Staugefahr

Die größte Reisewelle wird in Süddeutschland erwartet, da Bayern und Baden-Württemberg über Pfingsten zwei Wochen lang Ferien haben. Das bedeutet: Der Reiseverkehr konzentriert sich auf die Autobahnen in Richtung Alpen und Küsten, mit erhöhtem Verkehrsaufkommen.

Staureichster Tag (Hinfahrt): Freitag, 22. Mai (Nachmittag). Einer der schlimmsten Tage, da Urlaubs- auf Berufsverkehr trifft.

Einer der schlimmsten Tage, da Urlaubs- auf Berufsverkehr trifft. Samstag, 23. Mai (Vormittag): Ebenfalls sehr hohes Reiseaufkommen.

Ebenfalls sehr hohes Reiseaufkommen. Staureichste Tage (Rückfahrt): Die Wochenenden um den 30./31. Mai und 06./07. Juni werden von Rückreisewellen dominiert.

Die Wochenenden um den und werden von Rückreisewellen dominiert. Haupt-Staupunkte: Die Autobahnen A7, A8, A9 und A95 in Richtung Süden sowie der Münchner Autobahnring (A99) werden die Nadelöhre sein.

2. Vollsperrung des Brennerkorridors am 30. Mai 2026

An diesem Tag geht am Brenner nichts mehr. Die Sperre ist für eine Demonstration angemeldet und trifft auf ein Hauptreise-Wochenende der Pfingstferien.

Wann: Samstag, 30. Mai 2026, von 11:00 Uhr bis 19:00 Uhr.

Samstag, 30. Mai 2026, von 11:00 Uhr bis 19:00 Uhr. Was: Die A13 Brennerautobahn wird zwischen der Mautstelle Schönberg und dem Brennerpass in beide Richtungen komplett gesperrt.

Die wird zwischen der Mautstelle Schönberg und dem Brennerpass in beide Richtungen komplett gesperrt. Wichtig: Es gibt keine Ausweichrouten vor Ort! Auch die Bundesstraße (B182) wird gesperrt.

Es gibt vor Ort! Auch die Bundesstraße (B182) wird gesperrt. Empfehlung: Umfahre den Brenner an diesem Tag großräumig! Nutze alternative Routen wie die Tauernautobahn (A10) oder weiche über die Schweiz aus. Plane aber auch dort deutlich mehr Verkehr und Zeit ein.

Nutze alternative Routen wie die Tauernautobahn (A10) oder weiche über die Schweiz aus. Plane aber auch dort deutlich mehr Verkehr und Zeit ein. A22 Brennerautobahn (IT): Starker Verkehr vom Brenner bis zum Gardasee im gesamten Zeitraum um Pfingsten.

Starker Verkehr vom Brenner bis zum Gardasee im gesamten Zeitraum um Pfingsten. A4 (Triest-Mailand): Sehr volle Autobahn entlang der oberen Adria.

Sehr volle Autobahn entlang der oberen Adria. Mautstellen: Plane hier immer zusätzliche Wartezeiten ein.

A2 Gotthard-Tunnel: Das Nadelöhr schlechthin. Plane an den Hauptreisetagen stundenlange Wartezeiten ein.

Das Nadelöhr schlechthin. Plane an den Hauptreisetagen stundenlange Wartezeiten ein. A13 San-Bernardino-Route: Die Alternative ist schnell überlastet, sobald der Gotthard-Verkehr hierher ausweicht. 3. Deutschland: Routen zu den Küsten und quer durchs Land

Richtung Nord- und Ostsee: Die Autobahnen A1, A7 und A20 werden sehr voll. Der Elbtunnel (A7) in Hamburg ist ein Haupt-Staupunkt.

Die Autobahnen und werden sehr voll. Der ist ein Haupt-Staupunkt. Wichtige Ost-West-Achsen: Auf der A2 (Oberhausen-Berlin), A3 (Frankfurt-Nürnberg) und A6 (Nürnberg-Mannheim) ist mit hohem Verkehrsaufkommen und Staus zu rechnen.