Wenn aus Routine mehr Präzision wird: La Sportiva Skwama Lite

Der neue Skwama Lite ist ein Schuh, der nicht für den Einstieg gedacht ist, sondern für den Moment danach. Er schließt eine Lücke, die viele kennen. Zwischen komfortablen Einstiegsmodellen und konsequenten Performance-Modellen. Zwischen "funktioniert gut" und "fühlt sich wirklich präzise an". Genau in diesem Spannungsfeld bewegt sich der Skwama Lite, und macht daraus seine Stärke.

La Sportiva Das Familienunternehmen aus den Dolomiten steht seit Generationen fürs Klettern, geprägt durch Handwerkstradition, kontinuierliche Entwicklung und echter Nähe zum Sport. Auf dieser Erfahrung basierend entstand der Skwama Lite.



Vom ersten Anziehen bis zum letzten Tritt Schon beim ersten Anziehen wird klar, worum es geht. Die moderate Vorspannung ist spürbar, ohne dominant zu sein. Die großzügige Zehenbox gibt Raum, auch wenn die Session länger dauert. Die Passform wirkt nicht aufgesetzt, sondern durchdacht. So, dass sie sich unterschiedlichen Fußformen anpasst und dabei stabil bleibt.

Doch der eigentliche Unterschied zeigt sich an der Wand. Die 4 mm FriXion®-Black-Sohle liefert genau das Maß an Sensibilität, das es braucht, wenn Tritte kleiner und Bewegungen präziser werden. Ob auf Volumen in der Halle, beim Smearing oder auf feinen Strukturen am Fels – der Grip bleibt zuverlässig, das Feedback klar.

Der Skwama Lite fühlt sich in der Halle genauso selbstverständlich an wie draußen am Gestein. Diese Vielseitigkeit ist kein Nebeneffekt, sondern Teil seines Konzepts: ein Schuh, der Entwicklung begleitet, statt sie auf einen Einsatzbereich zu begrenzen.

Konstruktiv folgt er derselben Idee. Das ungefütterte Mikrofaser-Obermaterial sorgt für ein direktes, atmungsaktives Tragegefühl. Die LaSpoFlex-Zwischensohle in Kombination mit dem P3®-System bringt Stabilität und hält die Spannung im Schuh, ohne ihn unnötig hart zu machen. Dazu kommt ein Lacing-System, das schnelles Hineinschlüpfen und eine präzise Anpassung ermöglicht.

La Sportiva Und dann sind da die Details, die oft erst im Alltag zählen: wiederbesohlbar, maschinenwaschbar bei 30°C und gefertigt in Italien. Sauber verarbeitet und auf Langlebigkeit ausgelegt.



Skwama Lite: Aufs Wesentliche reduziert Vielleicht ist genau das der Punkt: Der Skwama Lite will nicht alles auf einmal sein. Kein extremes Spezialwerkzeug, kein kompromissloser High-End-Schuh, sondern ein Modell für alle, die sich weiterentwickeln wollen, hin zu mehr Kontrolle und Präzision.

Eben ein echter Schuh für den nächsten Schritt.