Sonnenschutz auf Tour: So schützt du dich beim Wandern

Der Ultra Adventure Hat ist der Typ „Maximal-Schutz“: viel Schatten, oft mit Nackenschutz und guter Belüftung. Nicht jeder mag die Optik – aber in knalliger Sonne zählt am Ende Komfort. Besonders gut, wenn du lange mit Rucksack unterwegs bist und nicht dauernd mit Buff, Kapuze und Cap kombinieren möchtest.

Preis: 57 €

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Alternativ gibt es vom gleichen Hersteller noch eine stylischere Variante eines "Trucker Caps", mit UPF 50 Schutz an der Front.

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