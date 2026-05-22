Sonnenschutz auf Tour: So schützt du dich beim Wandern

Sonne gibt Energie, hebt die Stimmung – wird auf langen Touren aber schnell zur Belastung. Gerade beim Wandern, Trekking und Outdoor-Sport ist UV-Strahlung ein Thema, das viele unterschätzen: Häufig geht es stundenlang ohne Schatten dahin, oft in Höhenlagen, auf Graten, am Wasser oder auf hellen Schotterwegen. Die Folgen reichen von Sonnenbrand und Hitzestress bis zu gereizten Augen, trockenen Lippen und langfristigen Hautproblemen.
Die gute Nachricht: Effektiver Schutz ist möglich – und zwar nicht nur mit Sonnencreme. UV-Schutz-Bekleidung, breite Hüte, Halstücher und sogar ein reflektierender Schirm sind auf Tour oft die entspanntere (und zuverlässigere) Lösung. Hier kommen unsere Empfehlungen:
Warum Kleidung oft der bessere UV-Schutz ist
Sonnencreme ist wichtig – aber sie hat Touren-Nachteile: Du musst nachcremen, sie schwitzt ab, reibt sich unter Rucksackträgern weg und ist bei langen Tagen schlicht wartungsintensiv. Kleidung mit UV-Schutz (UPF) arbeitet dagegen permanent: anziehen, fertig.
Kurz gemerkt:
- UPF 50+ heißt grob: Nur ein sehr kleiner Anteil UV-Strahlung kommt durch den Stoff.
- Dicht gewebt, langärmlig, hoher Kragen, Kapuze: mehr Schutz bei weniger Cremebedarf.
- Helle Farben heizen sich oft weniger auf, dunkle können je nach Material trotzdem sehr gut schützen.
UV-Shirts & Longsleeves: Basis für sonnige Tourentage
Patagonia Capilene Cool Sun Shirts
Wenn Du ein sehr leichtes, schnelltrocknendes Shirt für heiße Tage suchst, bist Du hier richtig. Capilene Cool ist auf Bewegung ausgelegt: wandern, laufen, paddeln – alles, wo Du hohe Atmungsaktivität willst. Der große Vorteil im Sommer: Du bekommst Sonnenschutz ohne Hitzestau, und das Material fühlt sich meist auch mit Rucksack noch angenehm an. Ideal als „Immer-dabei“-Longsleeve für Tages- und Hüttentouren - mit UPF 40+.
Gewicht: 128 g (Damen)/170 g (Herren)
Preis: 75,00 €
Cool Sun Shirts Damen hier bestellen
Arc’teryx Ossa 1/2 Zip Hoody (Herren)
Ein Shirt mit Kapuze ist auf Tour Gold wert: Nacken, Ohren und Hinterkopf sind klassische Sonnenbrand-Zonen. Dazu kommt der 1/2 Zip, mit dem man am Anstieg schnell lüften kann, ohne sich komplett umziehen zu müssen. Das Arc’teryx Ossa 1/2 Zip Hoody ist ein Modell für alle, die sportlich unterwegs sind und ein Oberteil suchen, das sich wie ein Performance-Layer anfühlt, aber gleichzeitig konsequent abschirmt.Shirt mit Kapuze ist auf Tour Gold wert: Nacken, Ohren und Hinterkopf sind klassische Sonnenbrand-Zonen. Dazu kommt der 1/2 Zip, mit dem man am Anstieg schnell lüften kann, ohne sich komplett umziehen zu müssen. Das Arc’teryx Ossa 1/2 Zip Hoody ist ein Modell für alle, die sportlich unterwegs sind und ein Oberteil suchen, das sich wie ein Performance-Layer anfühlt, aber gleichzeitig konsequent abschirmt.
Gewicht: 135 g
Preis: 200 €
Royal Robbins Salathe Sun Shirt L/S (Damen)
Das Royal Robbins Salathe Sun Shirt L/S ist ein langärmeliges Trekking- und Reiseshirt mit zurückhaltendem, alltagstauglichem Look – geeignet für den Trail genauso wie für Hütte oder Camp. Neben dem UV-Schutz (UPF 40+) punktet es mit chemiefreier Mückenschutz-Technologie (MPT) durch dichtes Gewebe, welches Insekten abwehrt. Das ultraleichte, abriebfeste Ripstop besteht aus 100 Prozent recyceltem Polyester und ist bluesign-approved.
Gewicht: 142 g
Preis: 103 €
Craghoppers Nosilife Solarshield+ L/S T-Shirt (Damen)
Ein stimmiges Konzept für Reisen, Trekking und Wandern in warmen Regionen: Das Langarmshirt kombiniert zuverlässigen UV-Schutz (UPF 50+) mit hoher Praxistauglichkeit auf Tour. Das Hauptmaterial besteht aus 100 Prozent recyceltem Polyester, ist atmungsaktiv und schnelltrocknend. Dazu kommt noch der "NosiLife" genannte Zecken- und Insektenschutz, elastische Ärmelbündchen und ein Rundhalsausschnitt.
Preis: 60 €
Kopfschutz: der größte Hebel gegen Sonnenbrand
Outdoor Research Papyrus Brim Sun Hat
Ein klassischer Breitrand-Sonnenhut, der das macht, was Caps nicht schaffen: Gesicht, Ohren und Nacken deutlich besser abdecken. Das Strohgewebe ist ultraleicht, atmungsaktiv, schnelltrocknend und bietet UV-Schutz UPF 30. Ideal für lange, offene Etappen (Almen, Küstenwege, Karstlandschaften) – überall dort, wo Schatten selten ist.
Preis: 45 €
Sunday Afternoons Ultra Adventure Hat
Der Ultra Adventure Hat ist der Typ „Maximal-Schutz“: viel Schatten, oft mit Nackenschutz und guter Belüftung. Nicht jeder mag die Optik – aber in knalliger Sonne zählt am Ende Komfort. Besonders gut, wenn du lange mit Rucksack unterwegs bist und nicht dauernd mit Buff, Kapuze und Cap kombinieren möchtest.
Preis: 57 €
Ultra Adventure Hat hier bestellen
Alternativ gibt es vom gleichen Hersteller noch eine stylischere Variante eines "Trucker Caps", mit UPF 50 Schutz an der Front.
Chillouts Lafayette (Damen)
Wer einen tourentauglichen Hut mit dem "speziellen Etwas" sucht, könnte auch so ein Modell in Erwägung ziehen: Schutz und Alltagstauglichkeit in einem. Der Lafayette Hat besteht zu 100% aus Papierstroh. Dieses gilt als hitzeunempfindlich, sowie wasserbeständig und flexibel. Für gemütliche Wanderungen, Reisen, Hüttentage oder als Sonnenhut im Camp eine gute Wahl (UV Schutz 50+).
Preis: 28 €
Kleine Helfer mit großer Wirkung: Armlinge & Multifunktionstuch
GripGrab UPF 50+ UV Protect Arm Sleeves
Armlinge sind ideal, wenn du kurzärmelig starten willst (kühler Morgen, später heiß), aber UV-Schutz brauchst. Sie lassen sich schnell an- und ausziehen, trocknen fix und sparen dir die Sonnencreme an den Unterarmen – besonders praktisch beim Trailrunning, Gravelbiken, MTB oder auf Zustiegen.
Preis: 35 €
Buff Coolnet UV Insect Shield (Multifunktionstuch)
Schlauchtücher sind echte Multitalente: Sie dienen als Nackenschutz, Halstuch, Stirnband, Gesichts- oder Ohrenschutz. In der Sonne ist vor allem der Nacken kritisch – genau da spielt ein Buff-Tuch wie das Coolnet UV Insect Shield seine Stärke aus. Pluspunkt bei diesem Modell: Fokus auf Sonnenschutz und zusätzlich das Insekten-Thema. Besonders bei Touren an Seen, in Auen oder im Wald spielt es seine Stärken voll aus!
Preis: 25 €
UV-Schutz an den Beinen: Zip-off-Hosen für flexible Touren
Schöffel Pants Ascona Zip Off Hose (Damen)
Zip-off-Hosen sind für viele die perfekte Sommerlösung: morgens kühl mit langem Bein, mittags heiß – Du machst kurzerhand eine Shorts draus. Bei starker Sonne ist aber auch klar: Langes Bein schützt besser. Der Vorteil: Du entscheidest je nach Gelände, Temperatur und UV-Intensität. Diese Schöffel-Hose bietet sogar UPF 50+.
Gewicht: 288 g
Preis: 112 €
Vaude Farley Stretch T-Zip Pants III (Herren)
Ein Klassiker fürs Wandern: robust, beweglich, tourentauglich. Der Stretch-Anteil sorgt für Komfort beim Gehen, und das Zip-off-Prinzip liefert Flexibilität. Eine Hose für Hüttentouren, Mittelgebirge und mehr. Dazu noch mit UPF 50.
Gewicht: 380 g
Preis: 130 €
Was bedeutet die UPF-Angabe konkret?
UPF steht für Ultraviolet Protection Factor und zeigt, wie gut ein Stoff UV-Strahlung blockt.
Als Faustregel gilt: UPF 50 bedeutet, dass nur etwa 1/50 der UV-Strahlung durch den Stoff dringt (rund 2 %).
Häufig liest man auch UPF 50+ – das ist die höchste gängige Kategorie im Handel.
Wichtig: UPF-Werte sind am aussagekräftigsten, wenn die Kleidung nach einem anerkannten Standard geprüft wurde, z.B. in Europa nach EN 13758 (häufig als EN 13758-2 auf dem Etikett). Eine allgemeine "UPF-Pflicht" gibt es im Handel meist nicht – UPF ist in der Regel eine freiwillige Kennzeichnung, die dann aber natürlich korrekt sein muss.
Geheimtipp bei knalliger Sonne: Schirm statt Kappe
Euroschirm Dainty (mit reflektierender Beschichtung)
Klingt erst mal nach Stadt, ist draußen aber überraschend sinnvoll: Ein reflektierender Schirm erzeugt deinen eigenen Schatten – unabhängig davon, was du trägst. Die UV- und Hitzeschutzfunktion kommt bei diesem Schirm durch eine Silber-Metallic-Beschichtung noch oben drauf. Auf sonnigen Forstwegen, in Heide- oder Karstlandschaften oder allgemein in offenem Gelände kann das extrem entlasten. Bonus: Du hast ihn auch bei plötzlichem Regen dabei.
Wichtig: Ein Schirm ist nicht für jede Situation ideal (Sturm, ausgesetzte Grate, Klettersteige) – aber auf moderaten Wegen in praller Sonne kann er sich wie mobiler Schatten anfühlen.
Gewicht: 195 g
Preis: 45 €