Klettergear von und für Bergprofis: SKYLOTEC Outdoor

FORGED IN THE ALPS "Forged in the Alps” steht dabei für ein klares Versprechen von exzellenter Fertigung, anwenderorientierter Innovation und der Expertise von Bergprofis. Aus strategischer Sicht unterstreicht dieser Schritt das anhaltende Engagement von SKYLOTEC für die eigene Produktion und die europäische Fertigung. Mit der vollständigen Integration von Climbing Technology liegt erstmals die gesamte Produktionskette – von der Entwicklung über die Fertigung bis zur Endmontage – vollständig in den Händen von SKYLOTEC. Und das ausschließlich in Europa.

Der Produktionsstandort von Aludesign, dem Mutterunternehmen von Climbing Technology, bleibt vollständig in Italien erhalten. Dort wurden umfassende Investitionen getätigt, um Effizienz und Kapazitäten zu steigern und den Standort optimal für zukünftiges Wachstum auszurichten.

"Mit dem offiziellen Launch von SKYLOTEC Outdoor erreichen wir einen entscheidenden Meilenstein in unserer Markenentwicklung. Die Integration von Climbing Technology in unser Unternehmen ermöglicht es uns, unsere Stärken zu bündeln, unsere Innovationskraft weiter auszubauen und dem Fachhandel ein noch schlagkräftigeres Sortiment zu bieten. Gleichzeitig investieren wir gezielt in Produktionsstandorte und Vertrieb, um langfristig als verlässlicher Partner im Outdoor‑ und Sportsegment zu wachsen." Kai Rinklake, CEO SKYLOTEC GmbH

Das sind die Produkt-Highlights von SKYLOTEC Outdoor VAEL

Skylotec

Das Skylotec VAEL ist ein ultrakompaktes Klettersteigset mit progressivem Bandfalldämpfer. Ausgestattet mit einem integrierten Drehwirbel, kompakten, elastischen Armen und ergonomischen Karabinern.

Hauptmerkmale:

progressiver Bandfalldämpfer (EAS), der auch im mittleren Gewichtsbereichen (80 kg) einen Sturz graduell abbremst und einen geringen Fangstoß auf den Benutzer gewährleistet;

integrierter Drehwirbel verhindert ein Verheddern der Arme während des Gebrauchs;

elastische Arme aus ultrahochmolekularem Polyethylen (UHMWPE);

in einem der Arme integrierte Rastschlaufe, die als dritter Verbindungspunkt zum Anhalten/Ausruhen an einem Ankerpunkt im Bedarfsfall dient;

innovativer in einem der Arme integrierter Belay Point , der es ermöglicht, ein Rückholsystem anzuschließen, um Kinder und Anfänger von oben zu sichern, oder um schwierige Abschnitte zu überwinden;

, der es ermöglicht, ein Rückholsystem anzuschließen, um Kinder und Anfänger von oben zu sichern, oder um schwierige Abschnitte zu überwinden; kompakte Einbindeschlaufe zur einfachen Verbindung mit dem Klettergurt mittels Ankerstich;

Bandfalldämpfer-Tasche mit Klettverschluss zur schnellen Überprüfung des Sicherheitsetiketts nach einem Sturz und/oder vor jedem Gebrauch;

Handballenkarabiner mit Verschleißschutz und breiter Öffnung zum leichteren Ein- und Aushängen am Klettersteigseil;

geeignet für Benutzer mit einem Gewicht zwischen 40 kg (ohne Ausrüstung) und 120 kg (mit Ausrüstung); MORFO BG Durch sein geringes Gewicht eignet sich dieser ergonomische Leichtmetallkarabiner ideal zum Bau von Standplätzen, zum Einhängen und für kritische Verbindungen. Der MORFO BG ist mit dem BriLock-Verriegelungssystem ausgestattet, das die Einfachheit eines Schraubverschlusses mit der zusätzlichen Sicherheit einer automatischen Verriegelung kombiniert.

Im "Neutralmodus" ist der Karabiner geschlossen und der Schraubverschluss kann sich frei drehen, ohne dass sich der Hebel öffnet. Dadurch wird das Risiko eines versehentlichen Öffnens durch Vibrationen, Reibung, Stöße usw. vermieden. Im "Open-Modus" hingegen bleibt der Schraubverschluss geöffnet, um Manöver zu erleichtern (siehe Video unten):

Die D-Form garantiert eine optimale Verteilung der einseitigen Lasten. Die hakenfreie Form der Nase bietet maximale Bewegungsfreiheit beim Einführen in jeden Ankertyp, während das gerippte Profil optimalen Halt bietet. Die Kontaktflächen mit Anker und Seil wurden verstärkt, um eine maximale Lebensdauer des Karabiners auch bei intensiver Nutzung zu gewährleisten. Der Querschnitt des MORFO BG weist ein hervorragendes Festigkeits-/Gewichtsverhältnis auf, und die Außen- und Innenprofile sind glatt, um ein Hängenbleiben zu vermeiden.

Eine weitere Besonderheit des MORFO BG ist der brandneue und revolutionäre, zum Patent angemeldete halbautomatische Schraubverschluss BRILOCK GATE, der ihm die Auszeichnung mit dem ISPO Award 2024 einbrachte!

CLICK UP+ Das Skylotec CLICK UP+ ist ein selbstbremsendes Sicherungsgerät fürs Sportklettern, das mit einem HMS-Karabiner verwendet wird und sich für Vorstieg und Toprope eignet. Es blockiert im Sturzfall über die Gerätegeometrie am Karabiner, wobei das freie Seilende weiterhin immer mit der Hand gesichert wird.

Skylotec



Gegenüber dem Vorgänger soll das Seilausgeben aber schneller und "hemmungsfreier" funktionieren, außerdem ist das Sichern im Toprope durch die neue Form der Seitenteile angenehmer (besonders mit Indoor-Seilen). Für mehr Sicherheit sorgt das V-Proof-System mit v-förmigen Bremsrillen, das auch bei falsch eingelegtem Seil die Blockierphase unterstützt. Ablassen erfolgt kontrolliert über leichten Druck aufs Gerät bei gleichzeitig straff gehaltenem Bremsseil.

WALL

Skylotec

Leichter und vielseitiger Klettergurt, für alpines Bergsteigen, Eisklettern und Sportklettern entworfen.

Haupteigenschaften:

Design für eine bessere Verteilung der Belastung und optimaler Anwendungskomfort in Hängepositionen;

der ergonomischer Hüftgurt ohne Kompressionspunkte und Beinschlaufen mit T-Struktur garantiert eine optimale Passform und Bewegungsfreiheit;

innen mit bequemem Mesh 3D versehen, dies versichert optimale Belüftung und schnelles Trocknen;

mit vier Regulierungsschnallen in Aluminiumlegierung ausgestattet, für ein schnelles Einstellen und eine optimale Anpassung an den Körper während der verschiedenen Aktivitäten (Bergsteigen, Eisklettern, usw.);

vier großzügige, profilierte Materialschlaufen für eine bessere Aufteilung des Materials; zwei Extra-Materialschlaufen hinten (nur ein Stück in der Größe XS-S) mit etwas kleineren Dimensionen für das Anbringen von Zubehör und zwei Sitze für Karabiner-Materialträger (TRUCK) oder Hammerträger (HAMMER LODGE);

hinterer Ring für den Chalkbag. RUPAL CLASSIC Das Skylotec Rupal Classic ist ein robustes 12-Zacken-Steigeisen aus gehärtetem Stahl fürs technische Bergsteigen, gedacht für Gletscher, Couloirs, Grate und moderat steile Eisrinnen. Es hat eine klassische Bindung, passt durch seine Geometrie auf moderne Bergschuhformen und lässt sich über ein Doppelhebelsystem auch mit Handschuhen präzise einstellen. Antibott-Platten verhindern Schneeaufstollen, und über austauschbare Verbindungsstege deckt es einen großen Größenbereich ab. Dank des ARX-Systems lassen sie sich an spezielle Anforderungen oder anspruchsvollere Touren anpassen.

Skylotec





Hauptmerkmale:

ausgestattet mit klassischer Bindung;

hergestellt aus gehärtetem Stahl für maximale Festigkeit und Langlebigkeit;

12 Zacken für Komfort und Stabilität beim Gehen;

Form und Winkel der Frontzacken wurden so entwickelt, um besseren Halt und Kontrolle in steilerem Gelände gewährleisten;

Geometrie des Steigeisens passt auf alle modernen Bergschuhformen;

präzise Anpassung an den Bergschuh durch Doppelhebelsystem, das einhändig und mit Handschuhen bedienbar ist;

feste, ineinandergreifende und austauschbare Antibotts mit flexiblem Balg verhindern effektiv Schneeansammlungen unter dem Steigeisen;

Speed Hitch-Schnürsystem, das einen schnellen und stabilen Halt am Schuh sicherstellt; nie wieder Probleme mit Riemen oder Schnallen;

enormer Größenbereich dank austauschbarer Verbindungsteile: EU 36–49 mit Flex Bar, EU 39–52 mit Flex Bar Long.

Achtung! Die Sohlenlänge von Schuhmodellen verschiedener Hersteller kann teilweise stark variieren. Die angegebenen Schuhgrößen können daher nicht immer garantiert werden. RUPAL SEMIAUTOMATIC Das Rupal Semiautomatic ist die Steigeisenvariante mit halbautomatischer Bindung (typisch: Fersenhebel + Frontkorb) für Bergschuhe mit Fersenrand. Es sitzt sehr direkt und lässt sich dank Doppelhebelsystem sowie Speed Hitch schnell und präzise anpassen, auch mit Handschuhen, und bleibt auf moderat steilen Passagen kontrolliert. Im Vergleich zum Rupal Classic ist es weniger universell, dafür in der Regel schneller anzulegen und stabiler an passenden Schuhen.

Die genannten Produkte sind seit Ende März 2026 erhältlich. Parallel zum Markteintritt hat SKYLOTEC seine Vertriebsstrukturen in den zentralen Outdoor‑Märkten Deutschland und Österreich nahezu komplett neu aufgestellt. Ziel ist eine noch stärkere Fachhandelsorientierung, engere Partnerschaften und der langfristige Aufbau der Marke im Sport‑ und Outdoorsegment.