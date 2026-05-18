Subaru Elektro-Offensive: Do your Dō – gehe deinen Weg

Subaru ist eine Marke für Menschen, für die draußen sein Teil ihres Lebens ist: Für Mountainbiker, die schon zum Sonnenaufgang am Startpunkt stehen und sich für den Trail bereit machen. Für Hundefreunde, für die jede Runde zur gemeinsamen Entdeckung wird – egal ob Wiese, Wald oder einfach querfeldein. Für Wanderer und Kletterer, die bei jeder Tour bereits an die nächste Etappe und weitere Höhenmeter denken. Sie alle verbindet die Lust auf immer neue Ziele und auf ein Fahrzeug, das sie verlässlich dorthin bringt. Denn oft beginnen die echten Erlebnisse erst dort, wo die Straße endet. Genau das beschreibt Subaru mit drei Worten: Do your Dō. Abgeleitet aus dem Japanischen, bedeutet "Dō" so viel wie "der Weg", frei übersetzt also: Tu, was du willst. Aber tu es ganz. Geh deinen Weg.

In Japan entwickelt für alle Wege der Welt Mal ist es die ausgewaschene Zufahrt zum Kletterpark, mal die winterliche Bergstraße, mal der unbefestigte Weg, der nach der letzten Regenfront im Matsch versinkt. Genau auf diesem Terrain punktet Subaru traditionell: Allrad ist tief im Kern der japanischen Marke verwurzelt – nicht als Accessoire, sondern als verlässliche Basis für Sicherheit und Kontrolle, wenn der Untergrund anspruchsvoll wird. Und genau diese Kompetenz wird nun auf die Elektromobilität übertragen.

Subaru Der UNCHARTED ist Subarus erstes vollelektrisches Kompakt‑SUV. Erhältlich ab dem 13. Juni 2026

Wo ein Weg endet, fängt etwas Neues an 2026 erweitert Subaru sein Portfolio um neue vollelektrische Modelle. Entsprechend der Outdoor-DNA der Marke und als Ausdruck von absoluter Verbundenheit – zur Community, zu den Momenten, die man nicht planen kann, aber nicht verpassen will, und zur Natur. Denn wer viel draußen unterwegs ist, will die Natur nicht nur nutzen, sondern mit allen Sinnen erleben – lokal emissionsfrei, leise und trotzdem kraftvoll, mit Traktion und Sicherheit, besonders auf schwierigen Routen.

Der neue Subaru UNCHARTED: bereit fürs Draußen Einer der Helden der neuen Modellpalette ist der UNCHARTED: Subarus erstes vollelektrisches Kompakt‑SUV, das die sportliche Tradition der Marke in Design und Performance weiterführt. Ein Fahrzeug für alle, die einen wendigen, robusten Begleiter brauchen und Outdoor nicht nur am Wochenende ausprobieren, sondern die Herausforderung im Alltäglichen suchen.

Und weil Offroad selten "easy" ist, machen die kleinen Details hier den großen Unterschied: 211 mm Bodenfreiheit, Dual X‑Mode sowie eine sportlich abgestimmte Federung und Lenkung bringen Fahrspaß und Kontrolle zusammen. Damit ist der UNCHARTED sportlich genug, um sich auf kurvigen Passstraßen genauso zu Hause zu fühlen wie auf dem unwegsamen Trail zum Gipfel.

Neugierig geworden? Dann überzeuge dich live von den neuen vollelektrischen Modellen – ab dem 13. Juni 2026 beim Subaru Partner in deiner Nähe.

Technische Daten UNCHARTED 77 AWD (252 kW)