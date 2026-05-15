La Sportiva Ultra Raptor 3: Für lange Tage und raues Terrain

Was trägt – von der ersten bis zur letzten Stunde Auf unebenem Boden zeigt sich schnell, was ein Schuh kann. Der Ultra Raptor 3 stützt, ohne zu begrenzen. Der mehrlagig aufgebaute Schaft begleitet den Fuß über wechselndes Terrain, das neue Ripstop-Material aus 100 Prozent recyceltem Nylon bleibt dabei leicht und atmungsaktiv. Ein Schuh, der nach sechs Stunden noch genauso passt wie zu Beginn.

Die gestrickte Gamasche mit integriertem Kragen gehört zu jenen Details, die man erst vermisst, wenn sie fehlen. Kein Nachziehen, kein kurzes Anhalten, kein Steinchen, das nach einer Viertelstunde zur Ablenkung wird. Einfach weiterlaufen.

Die weich gepolsterte Zunge macht auch längere Etappen kompromisslos begehbar. Die klassische Ultra Raptor-Zehenkappe schützt genau dort, wo Fels und Wurzeln keine Rücksicht nehmen.

La Sportiva

Was hält – bei jedem Schritt, in jede Richtung Was der Untergrund mit dem Fuß macht, fällt meist erst auf, wenn etwas nicht stimmt. Die FriXion® White-Außensohle sorgt dafür, dass das nicht passiert. Entwickelt für maximale Traktion unter wechselnden Bedingungen, auf nassem Fels genauso wie auf trockenem Schotter, bergauf wie bergab. Das Impact Brake System™ übernimmt die Kontrolle beim Abstieg, die Flexkerben entlang der Sohle ermöglichen ein natürliches Abrollen, auch wenn das Gelände wenig Spielraum lässt.

Die externe TPU-Hinterkappe arbeitet im Hintergrund: spürbar auf unebenem Terrain, unauffällig im Gesamtbild. Die Zwischensohle kombiniert dämpfendes Material mit einer stützenden Lage im Fersenbereich, genau dort, wo Stabilität nach mehreren Stunden am Berg entscheidend wird.

Für alle, die nicht aufhören wollen Der Ultra Raptor 3 ist kein Spezialist. Er ist für alle gebaut, die leicht und zügig unterwegs sein wollen, ohne auf Widerstandsfähigkeit zu verzichten. Für den Tagesausflug genauso wie für die mehrtägige Unternehmung. Für den Trail, der auf der Karte eindeutig wirkt und am Berg dann anders ist.

Drei Generationen Entwicklung stecken in diesem Schuh. Beim Anziehen merkt man davon nichts. Man merkt es dort, wo der Weg anspruchsvoll wird.

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