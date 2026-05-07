Eine der bekanntesten Burgen Deutschlands liegt in Thüringen!

Wandermöglichkeiten in Thüringen? Da denkt man sicherlich in erster Linie an eines der bekanntesten deutschen Mittelgebirge, den Thüringer Wald. Er erstreckt sich über eine Fläche von etwa 1.000 Quadratkilometern und zieht sich über eine Länge von rund 150 Kilometern von der Werra bei Eisenach im Nordwesten bis zur Saale bei Blankenstein im Südosten. Ein Wanderklassiker in dieser Region ist der Fernwanderweg Rennsteig, der sich über den Kamm des Thüringer Waldes zieht. Der insgesamt 169 Kilometer lange Weg gilt sogar als einer der traditionsreichsten Wanderwege Europas. Jährlich begehen ihn tausende Wanderbegeisterte. Ebenfalls schön: Der Nationalpark Hainich im Westen Thüringens, ein Buchen-Urwald mit einzigartiger Artenvielfalt und gleichzeitig größter zusammenhängender Laubwald Deutschlands.

Doch was erwartet dich noch in Thüringen, neben den dichten Wäldern? Das Bundesland steht für Naturerlebnis pur, kulturelle Tiefe und einen aktiven, aber entschleunigten Outdoor-Tourismus. Hinzu kommt eine vielfältige Tierwelt: Wildkatzen, Schwarzstörche und seltene Eulenarten sind hier heimisch. Heilklimatische Kurorte wie z.B. Friedrichroda oder Masserberg sind beliebt für Erholung und Gesundheitsurlaub. Besucherbergwerke und Schaubergwerke zeigen die Bedeutung des Erzabbaus früherer Jahrhunderte. An der Teufelskanzel bei Ziegenrück legt sich die Saale in eine ihrer Schleifen (siehe Bild unten). Von Drognitz aus lässt sich das Thüringer Schiefergebirge bestens erkunden. Es erstreckt sich zwanzig Kilometer nordwestlich davon und 60 Kilometer südostlich bis nach Hirschberg an der Grenze zu Franken.

Jana Margarete Schuler

Die Klassiker der deutschen Literatur verbrachten viel Zeit in Thüringen, besonders in Weimar und Umgebung. Last but not least, natürlich auch die Wartburg: Das UNESCO-Weltkulturerbe bei Eisenach, wo Martin Luther im Jahre 1521 das Neue Testament übersetzte (siehe Video oben). Doch beim Wandern in Thüringen begegnest du noch weiteren beeindruckenden Burgen und Schlössern, die sich oft spektakulär auf Hügeln oder in tiefen Tälern erheben. So z.B. die Leuchtenburg bei Kahla oder die Burg Greifenstein bei Bad Blankenburg, eine der größten Burgruinen Deutschlands. Viele lassen sich direkt auf beliebten Wanderwegen entdecken, sei es entlang des Rennsteigs oder auf kürzeren Tagesrouten.

Unsere Top-5 Wanderwege in Thüringen hier

1 Henry Czauderna / Rennsteig.de Rennsteig Deutschlands ältester und meistbegangener Wanderweg führt durch das komplette Mittelgebirge Thüringer Wald, das daran anschließende Schiefergebirge sowie den Frankenwald. Schon 1330 wurde der Rennsteig schriftlich erwähnt, 1829 dann als Kammweg von Eisenach-Hörschel an der Werra bis Rosenthal-Blankenstein kartografiert. Im Mittelalter markierte er die Grenze zwischen Franken und Thüringen, war lange ein wichtiger Handelsweg und konnte während der Teilung Deutschlands lange nicht begangen werden. So begibt man sich bei der mehrtägigen Wanderung auf eine Reise durch die Geschichte während man durch Wälder streift und Aussichten genießt. Wer es sportlich mag, kann den Rennsteig in vier oder sechs Tagen bestreiten, zum Genießen bieten sich acht Etappen an. Auch im Winter kann die Tour mit Skiern oder Schneeschuhen bestritten werden. ca. 169 km, 1530 hm 2 Westend61 via Getty Images Saalehorizontale Wildromantisch schlängelt sich die Saale zwischen Dornburg und Jena hindurch. An den Seiten steigen steile Muschelkalkhänge empor, hier verläuft der Weitwanderweg Saalehorizontale. Der Rundwanderweg führt meist oberhalb des Flusses entlang, Burgtürme und Felsvorsprünge bieten spektakuläre Aussichten auf das Mittlere Saaletal. Die Tour kann in fünf bis neun Etappen aufgeteilt werden, Herbergen laden mit regionalen Spezialitäten zur Einkehr ein. ca. 91 km, 2400 hm 3 Regionalverbund Thüringer Wald e. V. Naturparkweg Leine-Werra Von Flüssen durchschnittene Muschelkalkplateaus, sanfte Laubwälder, Streuobstwiesen und das wildromantische Werratal: Auf einer Weitwanderung durch den Naturpark Eichsfeld-Hainich-Werratal erlebt man eine hügelige Natur- und Kulturlandschaft, grüne Täler, Burgruinen und die Spuren des "Eisernen Vorhangs" aus DDR-Zeiten. Der Naturparkweg Leine-Werra führt in fünf Etappen von Heilbad Heiligenstadt nach Creuzburg im Werratal. Auch anspruchsvolle Anstiege sind dabei, die aber mit wunderbaren Ausblicken belohnt werden. ca. 104 km, 2670 hm 4 geogif via Getty Images Kyffhäuserweg Das Kyffhäusergebirge ist das kleinste Mittelgebirge Deutschlands. In drei Etappen geht es auf dem Kyffhäuserweg durch mediterrane Karstlandschaften, Buchenwälder und Streuobstwiesen. In Bad Frankenhausen beginnend führt der Rundweg auf Spuren des Königs Barbarossa zur Barbarossahöhle mit ihren Grotten und Seen, zu Aussichtspunkten über den Thüringer Wald sowie zum beeindruckenden Kyffhäuser-Denkmal (siehe Bild). ca. 37 km, 910 hm 5 Kerrick via Getty Images Elsterperlenweg Die Weiße Elster ist die Perle des Thüringer Vogtlandes. Entlang ihres Laufs verläuft der Elsterperlenweg durch das mittlere Elstertal. Waldwege führen an steilen, felsigen Hängen entlang und zu unzähligen Aussichtspunkten. Vom hübschen Städtchen Greiz sind alle Etappen der Rundwanderung gut zu erreichen. Die rund 70 Kilometer kann man an zwei Tagen schaffen oder man nimmt sich mit sechs Etappen etwas mehr Zeit und besucht historische Sehenswürdigkeiten entlang des Weges. ca. 72 km, 1830 hm

Wandertipps im Thüringer Schiefergebirge

Radland Thüringen – auch für Biker gibt es tolle Touren! Rund 1.700 Kilometer lange Radfernwege und viele regionale Routen verlaufen kreuz und quer durch Thüringen. Ob kurz oder lang, ob durch Täler oder durchs Gebirge – eins ist sicher: Beim Radfahren in Thüringen entdeckst du nicht nur Routen mit unverwechselbaren Landschaften, sondern kannst auch steile Berge bezwingen und rasante Downhill-Routen über und unter Tage erleben.

Der Saaleradweg: Kultur & Erlebnisse für alle am Thüringer Meer Eine Route mit besonders reizvollen Gegensätzen für Familien und sportlich-ambitionierte Radfahrer ist der Saaleradweg. Er führt durch ganz unterschiedliche Landschaften, zuerst durch die Region Thüringer Schiefergebirge/Obere Saale, die mit ihrer fjordähnlichen Landschaft entlang der Stauseen und teilweise starken Auf- und Abfahrten sportliche Herausforderungen birgt. Bestens geeignet für ambitionierte Radler oder für E-Biker. Man wird belohnt durch zahlreiche Aussichten entlang der Saale-Stauseen, tankt Kraft während der kurzen Überfahrt auf der Mühlenfähre oder erkundet idyllische Städtchen wie Saalburg, Saalfeld, Rudolstadt oder Jena.