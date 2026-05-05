Wandern & Bergsteigen in Tirol Wo geht’s zusammen rauf und runter? 89 % aller Tirol-Urlauber:innen gehen im Sommer wandern und das aus gutem Grund! Mit einem Wanderwegenetz von rund 24.000 Kilometern, davon ca. 16.000 km Bergwege, bietet Tirol für jede:n die passende Route. Ob gemütliche Almwanderung oder anspruchsvolle Hochtour: Die Bergwelt der Alpen ist der perfekte Urlaubsort für alle, die es lieben, draußen zu sein.

Tirol Werbung/Bert Heinzlmeier Das Wildseeloderhaus in Fieberbrunn



Wo stehst du mit beiden Beinen fest in den Wolken? Tirol verfügt über 730 top ausgebildete Bergführer:innen und rund 1.800 Bergwanderführer:innen, die dich sicher zu den schönsten Bergen und Gipfelkreuzen begleiten. Sie kennen die Wege und das Wetter. Die Bandbreite reicht von entspannten 1.000er-Gipfeln für Familien und Einsteiger:innen bis hin zu imposanten 3.000ern für erfahrene Alpinist:innen.

Tirol Werbung/Jens Schwarz Gipfel Hohe Tauern Großglockner



Wo bleibt die lange Tour auch lange in Erinnerung? Die Weitwanderwege Tirols sind Abenteuer für die, die nach einem Tag noch nicht aufhören wollen. Der legendäre Adlerweg zum Beispiel führt auf auf 426 Kilometern, über 30.000 Höhenmetern und 33 Etappen durch Tirol und verbindet dabei Bergdörfer, urige Hütten und atemberaubende Aussichten miteinander. Hinzu kommen weitere anspruchsvolle Routen für alle, die Tirol zu 100 % erleben möchten.

Wo gibt es noch echtes Staunen? Sonnenaufgangswanderungen, bei denen das erste Licht die Gipfel zum Scheinen bringt. Hüttentouren übers Wochenende, bei denen geselliges Beisammensein und Natur zusammengehören. Kulinarische Wanderungen, die regionale Spezialitäten mit der Tiroler Bergluft verbinden. Und für alle, die großen Wert auf Nachhaltigkeit setzen: Viele Touren sind komfortabel mit öffentlichen Verkehrsmitteln erreichbar!

(E-)Mountainbiken in Tirol Wo kannst du dich so richtig austoben? Auf 7.200 km Mountainbikerouten und 400 km Singletrails. Tirol ist ein Paradies für alle, die mit dem Mountainbike unterwegs sind. Egal ob auf dem klassischen Hardtail oder dem E-MTB. Das gut ausgebaute Trailnetzwerk, ein dichtes Forststraßensystem und erstklassige Bergbahn-Infrastruktur mit Radmitnahme machen Tirol zu einer der spannendsten Bike-Destinationen Europas.

Tirol Werbung/Johannes Sautner Mountainbike, Alpbachtal

Wo lebst du Abenteuerlust? Bikeparks mit vielfältigem Angebot, verschiedene Tickets für jedes Level, eindrucksvolle Trailangebote und regelmäßige Events sorgen dafür, dass jeder Sommer anders wird. Ladestationen für E-Bikes sind im ganzen Land verteilt, sodass die Energie immer für eine weitere Runde reicht. Und wer ohne eigenes Bike anreist: Verleih für MTBs und Ausrüstung sowie Kurse und Events sind überall verfügbar.

Wo kann man zusammen allen Mut zusammennehmen? Tirol bietet zehn ausgewiesene Orte zum Trailfahren sowie mehrtägige Mountainbike-Routen und Bike-Camps für alle, die genau wie Wander:innen mehr als einen Tag am Berg verbringen möchten. Über 100 Bett+Bike-Betriebe, viele davon mit erweiterter Bett+Bike-Sport-Zertifizierung speziell für Mountainbiker:innen, machen die Übernachtungsplanung so einfach wie das Fahren selbst. Mehrtägige Touren wie KAT Bike Sport+, der Bike Everest Tirol und die KAT Bike Light sind echte Highlights für alle, die ausgedehnte Touren lieben.

Gravelbiken in Tirol Gravelbiken verbindet das Beste aus Rennrad und Mountainbike: Geschwindigkeit auf festen Wegen und Freiheit auf Schotterpisten, Forstwegen und stillen Nebenstrecken. Tirol hat dafür die idealen Voraussetzungen geschaffen: Rund 1.200 km ausgewiesene Radwanderrouten mit hoher Vielfalt, digitale GPX-Tracks zum Download und Streckenempfehlungen entlang von Seen sowie Tipps für Kulinarik und Unterkünfte machen die Touren zum Erlebnis.

Tirol Werbung/Oliver Soulas Kurze Erfrischung beim Pillersee.



Die Bikepacking Tour Tirol ist das Highlight unter den Gravel-Abenteuern: eine mehrtägige Reise quer durch Tirol, mit allem, was Bikepacker:innen lieben. Ladestationen für E-Gravelbikes und zahlreiche zertifizierte Bett+Bike-Betriebe sorgen für entspannte Etappenplanung. Für Teilnehmer:innen von Events bietet Tirol zudem eine wachsende Szene rund ums Gravelbiken.

Wasser-Erlebnisse in Tirol Wasser ist in Tirol immer spektakulär! 600 Seen, Weiher und Teiche prägen das Land, 80 % davon liegen oberhalb der Waldgrenze und sind einzigartige Hochgebirgsbiotope. Das Tiroler Trinkwasser direkt aus der Quelle gehört zu den reinsten der Welt.

Wo gehen Anstrengung und Glück Hand in Hand?

Tirol Werbung/Frank Stolle Umhausen, Stuibenfall, Klettersteig



Für Trailrunner:innen gibt's den Wilden Wasser Trail und den Stuiben Trailrun. Der Gletschererlebnisweg macht die besondere Welt des Eises erfahrbar. Und wer mehr Adrenalin sucht: Die Area 47 im Ötztal ist Österreichs größter Outdoor-Abenteuerpark direkt am Wasser. Und auf über 120 Kilometern wilden Tiroler Flüssen warten Kajakfahren & Rafting auf alle Wassersportbegeisterten.

Tirol Werbung/Johannes Sautner Wandern auf dem Wiedersberger Horn, Alpbachtal



Tirol: Anreise mit dem Zug Über 300 Direktverbindungen pro Woche aus dem DACH-I-Raum bringen Reisende per Öffis bequem zu 13 Fernverkehrshalten in Tirol. Wer früh bucht, profitiert vom Sparpreis Europa oder dem Sparpreis der ÖBB. Das Klimaticket ergänzt das Angebot für alle Vielreisenden.

Einschlafen zu Hause, aufwachen in Tirol: Fünf tägliche Nachtzugverbindungen machen den Reiseantritt besonders entspannt. Echtzeit-Informationen liefern die ÖBB- und DB-Apps.

Sportausrüstung kann bei lokalen Sportshops geliehen werden. Und Tiroler Bahnhofsshuttle, Hotelshuttle und Sammeltaxis bringen alle sicher ans Ziel.

Mobilität vor Ort in Tirol Wer in Tirol einmal angekommen ist, kann hier ohne Auto reisen. Fahrräder dürfen im Regionalverkehr ohne Reservierung mitgenommen werden, ergänzt durch das VVT-Fahrradtagesticket und Einzelfahrten.

Tirol Werbung/Gregor Aigner Mit den Öffis geht's von A nach B

In vielen Tiroler Gästekarten ist die Mobilität bis zur Regionsgrenze sogar bereits inklusive. Das VVT-Tagesticket für ganz Tirol und das Euregio 2Plus Ticket (ein Tag für 2 Erwachsene + 3 Kinder) machen Familienausflüge besonders unkompliziert. Und bei Events gibt es zusätzlich noch die Sammeltaxis.