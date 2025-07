Die 10 schönsten Strände in Deutschland

Sand zwischen den Zehen, frische Luft in der Nase und eine weite Wasserlandschaft vor Augen – man muss nicht weit reisen, um einen Urlaub am Strand zu verbringen. In Deutschland ist das an Ostsee und Nordsee, auf den Inseln, aber auch an verschiedenen Binnenseen möglich. Wassersportler erfreuen sich am Kiten, SUPen, surfen oder tauchen, Wanderer entdecken die Strände und Ufern zu Fuß und auch mit dem Fahrrad lässt sich das ein oder andere Gewässer erkunden. Nach dem Sport laden Strandkorb und Picknickdecke zum Entspannen ein.