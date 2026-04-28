Von wegen plattes Land: Die überraschendsten Wander-Highlights in Niedersachsen

Die Landschaft in Niedersachsen ist sehr abwechslungsreich und bietet eine Vielzahl an unterschiedlichen Naturkulissen. Das Steinhuder Meer ist mit einer Fläche von knapp 29 km² der größte See Nordwestdeutschlands (siehe Bild oben). Er liegt in der Region Hannover. Außerdem locken im Norden Niedersachsens die Nordseeküste und das Wattenmeer mit weitläufigen, flachen Küstenabschnitten. Bei Ebbe entstehen riesige Wattflächen, die als UNESCO-Weltkulturerbe bekannt sind. Hier gibt es auch viele niedersächsische Nordseeinseln, wie Borkum, Juist, Norderney oder Baltrum, die für ihre Strände und Dünen bekannt sind. Im Gegensatz dazu steht im selben Bundesland das Harzgebirge, mit der höchsten Erhebung in Niedersachsen, dem 971 Meter hohen Wurmberg im Landkreis Goslar. Von dort aus erreicht man zu Fuß in gut drei Stunden auch den höchsten Berg im Harz, den 1141 Meter hohen Brocken im benachbarten Sachsen-Anhalt. Die Landschaft des Harzes bietet bergiges Terrain mit tiefen Wäldern, klaren Bergbächen und wunderschönen Panoramen. Auch die Lüneburger Heide ist ein beliebtes Ziel für Wanderer und Naturliebhaber in Niedersachsen. Hier prägen die offenen Heidelandschaften das Bild, die im Spätsommer in voller Blüte stehen und in einem beeindruckenden Violett erstrahlen. Neben der Heide gibt es auch Kiefernwälder, Moorgebiete und kleine Dörfer mit traditionellen Heidedörfern und reetgedeckten Häusern. Die Landschaft ist sanft hügelig, was die Region besonders charmant macht.