Von wegen plattes Land: Die überraschendsten Wander-Highlights in Niedersachsen

Die Landschaft in Niedersachsen ist sehr abwechslungsreich und bietet eine Vielzahl an unterschiedlichen Naturkulissen. Das Steinhuder Meer ist mit einer Fläche von knapp 29 km² der größte See Nordwestdeutschlands (siehe Bild oben). Er liegt in der Region Hannover. Außerdem locken im Norden Niedersachsens die Nordseeküste und das Wattenmeer mit weitläufigen, flachen Küstenabschnitten. Bei Ebbe entstehen riesige Wattflächen, die als UNESCO-Weltkulturerbe bekannt sind. Hier gibt es auch viele niedersächsische Nordseeinseln, wie Borkum, Juist, Norderney oder Baltrum, die für ihre Strände und Dünen bekannt sind. Im Gegensatz dazu steht im selben Bundesland das Harzgebirge, mit der höchsten Erhebung in Niedersachsen, dem 971 Meter hohen Wurmberg im Landkreis Goslar. Von dort aus erreicht man zu Fuß in gut drei Stunden auch den höchsten Berg im Harz, den 1141 Meter hohen Brocken im benachbarten Sachsen-Anhalt. Die Landschaft des Harzes bietet bergiges Terrain mit tiefen Wäldern, klaren Bergbächen und wunderschönen Panoramen. Auch die Lüneburger Heide ist ein beliebtes Ziel für Wanderer und Naturliebhaber in Niedersachsen. Hier prägen die offenen Heidelandschaften das Bild, die im Spätsommer in voller Blüte stehen und in einem beeindruckenden Violett erstrahlen. Neben der Heide gibt es auch Kiefernwälder, Moorgebiete und kleine Dörfer mit traditionellen Heidedörfern und reetgedeckten Häusern. Die Landschaft ist sanft hügelig, was die Region besonders charmant macht.
Heidschnuckenweg
Deutschlands flachster Weitwanderweg führt durch die Lüneburger Heide in Niedersachsen. Gerade einmal 170 Meter über Seehöhe liegt die höchste Erhebung des Heidschnuckenwegs, der Wilseder Berg. Im Sommer wandert man hier auf 13 Etappen durch Wälder und eine lila blühende Heidelandschaft mit seltenen Schmetterlingen. Die Schafe der Rasse Heidschnucken kümmern sich hier darum, dass diese historische Landschaft erhalten bleibt. Start der Wanderung ist im Hamburger Stadtteil Fischbek, Ziel ist das mittelalterliche Schloss Celle. Parallel zum Heidschnuckenweg verläuft der Europäische Fernwanderweg E1, der sich gut als Rücktour eignet.
223 km, 2456 hm
Wattwanderung
Jeden Tag verschwindet das Wasser der Nordsee für einige Stunden und gibt den Weg frei für eine Wanderung durch das Wattenmeer. Bei einer geführten Wanderung wird aus dem grauen Matsch ein lebendiges Ökosystem. Denn der niedersächsische Nationalpark ist Lebensraum für tausende Tiere und Pflanzen, auch wenn man sie nicht auf den ersten Blick sieht. Auf markierten Wegen darf man auch ohne eine Führung - am besten barfuß - über den Meeresboden wandern, wie zum Beispiel am Nordstrand von Norderney. Aber Achtung vor den Gezeiten!
12,5 km, 30 hm
Ostfriesland-Wanderweg
Weite Landschaften gespickt mit Windmühlen und Kühen, die sich an kunstvollen Scheuerpfahl-Skulpturen kratzen – auf dem Ostfriesland-Wanderweg durchquert man die niedersächsische Region auf sechs Etappen. Von Rhauderfehn geht es vom grünen Binnenland mit seinen mittelgroßen und kleinen Städten durch erholsame Natur und artenreiche Moore. An Fehnkanälen vorbei wandert man nach Bensersiel an der Nordsee und darf vom Deich den Ausblick auf den Nationalpark Niedersächsisches Wattenmeer genießen.
97 km, 140 hm
Weserberglandweg
Burgen, Schlösser, Moore, Wälder und dazwischen die Weser: Das Weserbergland strotzt voller lebendiger Geschichte und beeindruckender Natur. Der Weserberglandweg führt in 13 Etappen vom Ursprung des namensgebenden Flusses in Hannoversch Münden bis zum Weserdurchbruch in Porta Westfalica. Immer wieder wird der Fluss gekreuzt, es ergeben sich aber auch fantastische Ausblicke auf die Mittelgebirgslandschaft und das Wesertal.
225 km, 3700 hm
Ems-Jade-Weg
Von West nach Ost durchquert der Ems-Jade-Weg in drei Etappen die Region Ostfriesland. Am Ems-Jade-Kanal aus dem 19. Jahrhundert entlang kommt man an historischen Schleusen vorbei und wandert durch Marsch, Geest und Moor. Überwiegend verläuft er auf gleicher Strecke mit dem Europäischen Fernwanderweg E9 und dem Ems-Jade-Kanal-Radweg. Wie der Name verspricht, geht es von der Ems in Emden bis zum Jadebusen in Wilhelmshaven.
72,5 km, 10 hm