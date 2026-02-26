Dieses Märchenschloss auf der Alb ist im Frühling am schönsten

Der Klassiker am Schloss Lichtenstein ist der Wanderweg „hochgeträumt“, einer von 22 ausgezeichneten Wegen der sogenannten Hochgehberge auf der Schwäbischen Alb. Ausblicke auf das Schloss, ins Echaztal und auf die umliegenden Hügel lassen – wie der Name verspricht – Wanderer ins Träumen geraten. Vom Parkplatz geht es direkt zum Schloss. Ab 25. März lädt das Restaurant Altes Forsthaus zu einer Stärkung ein oder man hebt sich die Belohnung für nach der Wanderung auf.

Entlang der Hangkante des Albtraufs geht es zu Aussichtspunkten wie dem Breitenstein. Hier ist der Blick auf das auf einem Felssporn thronende Märchenschloss nochmal besonders schön. Wald- und Wiesenwege führen zur Nebelhöhle, die im Sommer besichtigt werden kann, und wieder zurück Richtung Schloss. Wer will, kann noch zu den Ruinen der Burg Alt-Lichtenstein wandern, die verborgen im Wald liegen.

10,4 km, 220 hm, 3,5 Stunden