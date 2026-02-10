Der höchste Kaltwassergeysir der Welt liegt tatsächlich in Deutschland

Tiefere Einblicke in den Vulkanismus der Osteifel gewähren die sieben Info- und Erlebniszentren sowie 16 Natur-, Kultur- und Industriedenkmäler des Vulkanparks. Sie erzählen von der explosiven Entstehungsgeschichte der Osteifel und dem damit verbundenen Gesteinsabbau der Region. Am nächsten zu Andernach liegt das Vulkanpark Infozentrum in Plaidt. Hier geht es um die Vulkane der Osteifel, die Abbaugeschichte von Basalt sowie Tuffstein und deren Transport zur Römerzeit. Wie die Steine anschließend verbaut wurden, zeigt das Römerbergwerk in Kretz in nachgestellten Arbeitsszenen.

Die Grube Bendisberg, die Erlebniswelten Grubenfeld und das Deutsches Bimsmuseum geben Einblicke in die Geschichte des Industriereviers zwischen Andernach und Mayen. Im Deutschen Vulkanmuseum Lava-Dome lässt sich virtuell ein Vulkanausbruch erleben. Hier kann auch der Lavakeller mit seinem System aus Stollen und Schächten besichtigt werden, in dem Basalt abgebaut wurde. Außerdem wurde er als Kühlschrank genutzt. Die Eintrittspreise liegen pro Museum zwischen fünf und zehn Euro, es gibt Kombitickets.