Wandern in Mecklenburg-Vorpommern: 5 Tipps in wilder Natur!

Mecklenburg-Vorpommern ist ein wahres Paradies für Wander- und Wasserfreunde. Zwischen Ostseeküste, dichten Wäldern und idyllischen Seenlandschaften erstrecken sich einige der schönsten Regionen Deutschlands. Ob ein Streifzug durch die uralten Buchenwälder des Nationalparks Jasmund, eine Wanderung entlang der schroffen Kreidefelsen von Rügen oder eine Erkundung der stillen Pfade durch die Mecklenburgische Seenplatte – hier gibt es unzählige Möglichkeiten, die beeindruckende Natur zu Fuß zu entdecken. Ein Besuch dort lohnt sich zu jeder Jahreszeit. Im Frühling und Herbst, wenn die Kraniche ziehen und das Laub sich grün und golden einfärbt, erlebst du ganz spezielle, wilde Momente. Ob kurze Ausflüge oder ausgedehnte Wanderurlaube, hier werden Naturfans fündig. Einige der schönsten Wanderungen in Mecklenburg-Vorpommern stellen wir euch hier vor ...