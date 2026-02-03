Anmelden
Anmelden
Menü öffnen
Menü
AusrüstungMenü aufklappen
KletternMenü aufklappen
Zeltplatzsuche
Nachhaltigkeit
OutdoorwissenMenü aufklappen
TourenMenü aufklappen
Zur Startseite
Ausrüstung
Rucksäcke

Ein Rucksack für echte Linien: Ortovox Trad 33 S im Härtetest

Von der Lust an der Last
Der Kletterrucksack Ortovox Trad 33 S im Test

Seilschlaufe, serienmäßiges, in einer extra Tasche verstecktes Helmnetz, zwei Eisgerätehalterungen – Ortovox hat beim Trad 33 S (Herrenmodell: Trad 35) an alles gedacht.

ArtikeldatumVeröffentlicht am 03.02.2026
Als Favorit speichern
Ortovox Trad 33S Kletterrucksack
Foto: Ortovox

Pro und Contra

Das hat uns am Rucksack gefallen:

 Tragekomfort

 Ausstattung

 Robustheit

 Handling

 Eignung zum Kraxeln

Das weniger:

 Ventilation

Ortovox Trad 33 S hier bestellen

Der Rucksack im Test

Auch an Kompressionsriemen, die sich mittels Metallhaken leicht und fix öffnen und schließen lassen, sowie an eine Deckeltasche mit Schlüssel-Karabiner. Außerdem gibt es neben dem Zugriff von oben einen weiteren von vorne: über einen Reißverschluss. Und es gibt je eine Materialschlaufe am ordentlich gepolsterten Hüftgurt. Die Polster sitzen auf einem vier Zentimeter breiten Gurtband und lassen sich leicht abnehmen, was 75 Gramm spart. Noch mehr Gewicht spart, wer das tragende Alugestell aus der Rückenplatte zieht: 125 Gramm. Ohne Gestell trägt er sich jedoch nur noch sehr sorgfältig gepackt halbwegs bequem. Lässt man Alurahmen und Polstermatte aber drin, bietet der Trad 33 S bis zu einer Beladung von zehn Kilo höchsten Tragekomfort, lässt zudem Bewegungs- und Kopffreiheit sowie eine top Lastkontrolle. Das liegt auch am rückennahen Sitz – perfekt für Kraxeleien im Gebirge. Doch auch beim Zustieg macht er Spaß. Bei der Rückenventilation muss man zwar Abstriche machen, nicht aber beim Material: das 420D-Ripstop-Polyamid (88 % Recyclinganteil) verzeiht auch ruppigen Umgang und verspricht ein langes (Produkt-)Leben.

Ortovox Trad 33S Kletterrucksack
Ortovox

Die technischen Details:

  • Gewicht: 1060/860 g (max./min.)
  • Volumen: 30 l + 2 l (Deckel)
  • Einsatzgebiete: Bergsteigen, Eisklettern, Hochtour, Alpinklettern
  • Materialeigenschaften: wasserabweisendes Material
  • Zugriffsmöglichkeiten: Toploader, Frontloaderseitlicher, Hauptfachzugang
  • Nachhaltige Markenmerkmale: Fair Wear Foundation (FWF)
  • Test: 6 Monate
  • Preis: 175 €
Mehr zum Thema Outdoor-Ausrüstung