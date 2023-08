Mehr über die Rucksäcke hier in diesem Video

In diesem Artikel:

Das hat uns am Rucksack gefallen:

Ortovox Traverse Light 20 – Testbericht

Mit seinen 410 Gramm ist der neue Traverse Light 20-Rucksack tatsächlich sehr leicht, aber insgesamt auch sehr weich. Es passt wirklich viel in den Rucksack hinein, auch das separate Frontfach für Geldbeutel, Schlüssel, Stirnlampe oder anderen Kleinkram ist praktisch und gut platziert. Durch die verstellbaren Schulterträger bzw. die abnehmbaren Brust- und Hüftgurte lässt sich der Traverse Light 20 individuell anpassen. Allerdings sollte man ihn nicht randvoll packen, sonst kann er einem unangenehm in den Rücken drücken. Das wasserabweisende Außenmaterial aus recyceltem Polyamid ist für die meisten Einsätze bei leichtem Regen ausreichend – bei starkem oder lang anhaltendem Regen dringt die Nässe aber ein. Eine Regenhülle ist hier nicht im Lieferumfang dabei (die von Ortovox kostet ca. 20 Euro extra). Wir haben unser Gepäck im Inneren aber lieber mit wasserdichten Packsäcken, z.B. von Sea to Summit vor Feuchtigkeit geschützt.