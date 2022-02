Für Reise & Alltag Die 5 besten Rolltop-Rucksäcke

Bequem sollen sie sein, robust und praktisch, dazu noch schick aussehen: Rolltop-Rucksäcke. Der Clou dabei ist, dass das obere Ende durch Einrollen verschlossen wird. So kann man die Höhe seines Rucksacks jederzeit an seinen Inhalt anpassen, spart dadurch ein paar Zentimeter und alle Gegenstände bleiben an ihrem Ort. Wir stellen euch fünf coole Rolltop-Backpacks vor, die zum Teil auch noch was für die Umwelt tun:

Simaru Waterproof-Rolltop-Rucksack

Hersteller

Die junge Marke Simaru setzt bei ihren Rucksäcken, Gürteln, Geldbörsen & Co. verstärkt auf umweltfreundlichen Kork. Beim »Waterproof-Rolltop-Rucksack« (90 Euro, 25–30 l) findet es sich am Boden und an den Gurten. Der Rest besteht aus abriebfestem Polyester.

Shortfacts & weitere Details:

Gewicht: 900 g

Höhe von 50 bis 65 Zentimeter

Zusatzfächer innen und außen

Wasserfest und robust

Reißfeste, leicht verstellbare Träger

waschmaschinenfest

in 2 Farben erhältlich, nur über https://simaru.de

Preis: ca. 90 Euro

Mela Daypack Amar

Melawear

Der aus robuster, GOTS-zertifizierter Biobaumwolle gefertigte Daypack Amar von Mela trägt zusätzlich das »Grüner Knopf«-Siegel. Er fasst 15 Liter, die sich dankvariablem Deckel auf 21 Liter aufstocken lassen, ein Laptopfach (15”) ist an Bord. Preis: 100 Euro.

Shortfacts & weitere Details:

Maße (H x L x B in cm): 41-58 x 28 x 13,5

Veganer Rolltop

Bio-Baumwol-Canvas (wasserabweisend, schnelltrocknend)

EVA-Gummi

Verstellbare und breite Schultergurte

Laptopfach (gepolstert)

Hauptfach mit Reißverschluss verschließbar

Schlüsselanhänger im Hauptfach

in sechs Farben erhältlich hier im Partnershop

Preis: ca. 100 Euro

Osprey Arcane Roll

Hersteller

Osprey bietet den Arcane Roll in sieben Farben von Schwarz bis Rot an. Der 22-Liter-Pack besteht bis auf die Schnallen und Reißverschlüsse nur aus grobem, recyceltem Polyester. Mit dabei: Stretchseitenfächer, Sonnenbrillen- und Laptopfach (90 Euro).

Shortfacts & weitere Details:

Gewicht: 800 g



Aus recycelten Stoffen hergestellt



Gepolstertes Laptopund Tablettfach



Einschubtasche vorne, internes Fach für Dokumente und Organisationsfach



Rückenplatte mit Schaumstoffrippen, belüftet



in 3 Farben erhältlich hier im Partnershop



Preis: ca. 90 Euro

Tatonka City Rolltop

Hersteller

Ein Mix aus recyceltem Polyester und Kapok-Fasern macht den Tatonka City Rolltop zum grünen Begleiter. Der 27-Liter-Rucksack wiegt nur 720 Gramm – trotz Laptopfach, Innen- und Seitentasche. Dank Seitenzipper lässt er sich weit öffnen. Preis: 90 Euro.

Shortfacts & weitere Details:

Gewicht: 720 g

Maße: 50 x 31 x 11 cm

27 Liter Volumen

Thermo Mold-Tragesystem & Brustgurt

Gepolstertes Laptopfach

Schlüsselhalter

Seitentasche mit Reißverschluss + wasserfester Innentasche,

Reycelte und/oder nachwachsende Rohstoffe

in drei Farben erhältlich hier im Partnershop

Preis: ca. 90 Euro

Ortlieb Velocity

Ortlieb

Klassischer Kurierrucksack von Ortlieb mit wasserdichtem Rollverschluss und gepolstertem Laptopfach. Damit bleibt dein Laptop mitsamt den restlichen 23 Litern Gepäck prima vor Feuchtigkeit geschützt.

Shortfacts & weitere Details:

Gewicht: 880 g

Maße: 50 x 16 cm

Stabiler Taschenboden mit Kantenschutz und Abstellfüßen

Brust- und Hüftgurt (abnehmbar)

Innentasche mit Laptop-Fach

Tragegriff

Kantenschutz an den rückwärtigen unteren Ecken

Halterung für optionales Rücklicht oder Helm

wasserdicht

in Schwarz und Blau erhältlich, sowie als Design-Edition

Preis: 110 Euro – erhältlich hier in unserem Partnershop

