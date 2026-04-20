Südlich von Bozen locken mediterrane Leichtigkeit und erfrischende Bergluft! Während im Tal die Etsch fließt, erheben sich im Westen die Berge des Mendelkamms und im Osten die Fleimstaler Alpen mit dem Naturpark Trudner Horn. Urlauber haben in der Ferienregion Südtirols Süden die Wahl zwischen anspruchsvollen Bergtouren, genussvollen Weinwanderungen und entspannten Radtouren. Zentrum des sogenannten Südtiroler Unterlands ist das charmante Örtchen Neumarkt, das mit einem der schönsten Ortskerne Italiens aufwartet. Allgegenwärtig ist hier der Wein – klar, denn die Region ist der alpin-mediterrane Teil der Südtiroler Weinstraße. Im Talboden der Etsch gedeihen die süßen Trauben, aber auch Äpfel, Olivenbäume und im Bergdorf Altrei, der Altreier Kaffee.Themenwege, wie der Saurierpfad und Dürerweg, oder der Saumpfad geben spannende Einblicke in die Kultur der Region. Am Ende des Tages empfangen die kleinen Wein- und Bergdörfer ihre Gäste mit einer Herzlichkeit, die den Alltagsstress im Nu vergessen lässt.Wein, Genuss und gelebte Alltagskultur\n\t\t\t,\n\t\tMediterranes Lebensgefühl und eine beeindruckende Bergwelt verschmelzen in Südtirols Süden zu einem idealen Outdoor-Spot. Die Region hält selbst für Südtirol-Kenner einige Überraschungen parat. Das milde Klima ermöglicht Wanderungen und Fahrradtouren schon ab März. Im Frühling lässt sich die aufblühende Natur genießen, im Sommer erfrischen die vier Badeseen und bis in den November hinein sind im Herbst Wanderungen durch bunt gefärbte Wälder möglich.Neue Mehrtagestour: der Schwarz-Weiß-WegBerg und Tal, deutsch und italienisch, alpin und mediterran: Die vielen Gegensätze der Region erleben Outdoor-Sportler besonders gut auf dem rund 80 Kilometer langen Schwarz-Weiß-Weg. In sechs Tagen führt die Route durch vielfältige Natur- und Kulturlandschaften, vorbei an markanten Gipfeln wie Schwarzhorn und Weißhorn, durch die zertifizierten Wanderdörfer Altrei und Truden, durch den Naturpark Trudner Horn – der artenreichste Naturpark Südtirols – und weiter bis zum Geoparc Bletterbach. Die Bletterbachschlucht, Teil des UNESCO-Welterbes Dolomiten, gewährt dabei bis zu 400 Meter tiefe Einblicke in die Entstehungsgeschichte dieser einzigartigen Berglandschaft. Entlang der Schlucht verläuft auch der Dolomites UNESCO Geotrail II.Radurlauber finden hier ebenfalls die passende Genussroute, wie zum Beispiel der entspannte Etsch-Radweg, die anspruchsvollere Route entlang der alten Fleimstaler Bahntrasse, die durch Rebenlandschaften und den Naturpark Trudner Horn führt. An einem heißen Frühlings- oder Sommertag laden mehrere Seen in Südtirols Süden zu einer erfrischenden Abkühlung ein – darunter der Fennberger See, der Göller See, der Kalterer See und der Heiligen See, allesamt beliebte Ausflugsziele und Badeseen der Region.Nachhaltige Anreise und Mobilität vor OrtFernzüge in Richtung Sütirols Süden halten in Bozen. Von München gibt es Direktverbindungen, die Südtirols Hauptstadt in vier Stunden erreichen. Regionale Züge halten in Auer, Neumarkt, Margreid/Kurtatsch und Salurn. Ab den Bahnhöfen ermöglichen regelmäßige Busverbindungen eine komfortable und umweltfreundliche Weiterreise bis zur Unterkunft.Bequem und umweltfreundlich unterwegs ist man auch mit der Südtirols Süden Card. Sie ermöglicht eine landesweit unbegrenzte Nutzung der öffentlichen Verkehrsmittel in Südtirol. Inbegriffen sind auch einige Seilbahnen sowie Vergünstigungen für zahlreiche Aktivitäten rund um Genuss, Wandern und Bike.Weitere Informationen zur Region gibt es unter suedtirols-sueden.info