Cube Neuheiten 2026: Die Highlights für deinen Saisonstart

Der Frühling ist da, die Tage werden länger und die Trails langsam trockener ... höchste Zeit, dein Bike aus dem Keller zu holen! – Pünktlich zum Saisonstart rollen jetzt auch wieder die brandneuen 2026er-Modelle von Cube in die Läden. Unter dem Motto "New bikes. Same passion." verspricht das neue Portfolio eine starke Mischung aus frischem Design und der gewohnten Liebe zum Detail. Wir zeigen dir einige Highlights, die ab sofort für deine Radtouren und Bike-Abenteuer bereitstehen:
E-Bike-Power für Trail und Trekking: Die neuen Vollgefederten
Zwei absolute Highlights für die kommende Radsaison 2026 sind die komplett neuen, vollgefederten E-Bikes: Mit dem Cube AMS Hybrid 177 schickt Cube ein echtes E-Enduro ins Rennen. Die Eckdaten: leichter Carbonrahmen, satte 170 mm Federweg und die geballte Kraft des Bosch CX- oder CX-R-Motors, gespeist von einem 600-Wh-Akku. Dieses Bike ist gemacht, um den Lift links liegen zu lassen und lange, anspruchsvolle Abfahrten mit einem breiten Grinsen zu meistern.
Für alle, die eher auf langen Touren zu Hause sind, hat Cube eine echte Überraschung parat: das Kathmandu Hybrid ONE11. Es ist das erste vollgefederte Trekking-E-Bike der Marke. Ein kompaktes Federungssystem mit integriertem Dämpfer und eine ausgeklügelte Kinematik versprechen maximalen Komfort, auch wenn der Radweg mal zur Rüttelpiste wird.
Updates für Gravel-Fans und Watt-Sparer
Du willst im Frühling über Schotterpisten fliegen? Dann schau dir die überarbeiteten Nuroad Gravelbike-Modelle an. Cube verpasst den Alu-Versionen Nuroad Race und Nuroad SLX die elegante, minimalistische Optik der Carbon-Brüder. Richtig praktisch: Die Kompatibilität mit dem SIC 2.0-Gepäckträger und eine Reifenfreiheit bis 50 mm machen die Bikes zu perfekten Alleskönnern. Wer es sportlicher mag, freut sich über die neuen Powermeter-Kurbeln an den Modellen Nuroad C:62 EXC, Race und SLX.
Für alle Performance-Jäger auf Asphalt und Schotter gibt es ein neues, aerodynamisches One-Piece-Carbon-Cockpit. Mit seiner speziellen Form soll es bis zu 8 Watt einsparen und kommt an den Top-Modellen Cube Litening C:68X AIR SLT und Nuroad C:62 SLT zum Einsatz.
Smarte Evolution bei den Bestsellern
Natürlich wurden auch die beliebten Serien weiterentwickelt. Die Reaction Hybrid E-Hardtails kommen schlanker daher und sind in mehr Rahmenvarianten und Größen verfügbar (siehe Bild ganz oben im Artikel).
Auch das Cargo Hybrid Lastenrad wurde alltagstauglicher gemacht: mit kleinerem Wendekreis und einem abschließbaren Staufach. Und für die Kleinsten gibt es Zuwachs in der Numove Serie mit einem neuen 12-Zoll-Laufrad und Disc-Varianten.
Die Trail-Maschine Stereo Hybrid ONE44 profitiert von gezielten Komponenten-Upgrades, die SLX Evo-Version sogar von der neuen Shimano XT Di2-Schaltung.
Preis-Leistungs-Tipp im letzten Test: Das Stereo Hybrid ONE44 HPC SLX
Insbesondere wenn du ein E-Mountainbike suchst, das auf dem Papier und auf dem Trail überzeugt, dann solltest du dir das Stereo Hybrid ONE44 HPC SLX genauer ansehen. Im großen Vergleichstest unseres Schwestermagazins MOUNTAINBIKE wurde es gegen die deutsche Top-Konkurrenz (u.a. Canyon, Ghost, Haibike) mit dem Tipp Preis/Leistung ausgezeichnet.
Die Test-Kollegen lobten vor allem diese Punkte:
- Top Ausstattung zum fairen Preis
- feinfühliges und kräftiges Bosch-System
- cleanes, im Oberrohr integriertes Display
- sensibles und potentes Fox-Fahrwerk
- souveränes Fahrgefühl
- angenehme Sitzposition
Die enorme Vielfalt von Cube
Wusstest du, dass Cube über 350 verschiedene Fahrradmodelle und rund 3.500 Zubehörartikel anbietet? Als Vollsortimentler deckt die Marke alles ab – vom Mountainbike-Klassiker über Rennräder und Gravel-Bikes bis hin zu E-Bikes für jeden Einsatzbereich. Ein Dauerbrenner im Sortiment ist beispielsweise das Trekkingbike Cube Kathmandu (mit und ohne E-Antrieb erhältlich). Durch die enorme Produktpalette erzielt Cube Skaleneffekte beim Einkauf von Komponenten, wie zum Beispiel den bewährten Bosch-Antrieben für E-Bikes, und gibt diese Preisvorteile direkt an dich weiter. Während viele Konkurrenten ihre Produktion nach Fernost verlagern, bleibt Cube seinen Wurzeln treu. Im bayerischen Waldershof werden nicht nur neue Modelle entwickelt, sondern auch die Fahrräder endmontiert. Mit rund 1000 Mitarbeitenden und einem bewusst klein gehaltenen Entwicklungsteam sichert sich das Unternehmen kurze Entscheidungswege und eine umfassende Qualitätskontrolle. Diese schlanken Strukturen, kombiniert mit dem Verzicht auf teure Werbekampagnen und riesige Worldcup-Teams, ermöglichen es Cube, technisch hochwertige Bikes zu Preisen anzubieten, bei denen die Konkurrenz oft ins Schwitzen kommt. (Preise Stand: Mai 2026)
Weitere Cube-Neuheiten im Video
Die besten Cube-Bikes im Test
BikeX hatte 2025 und auch schon 2026 einige Modelle der Kult-Marke getestet – vom Gravelbike bis E-MTB. Hier liest du, welche Cube-Bikes außer dem Stereo Hybrid ONE44 noch im Test überzeugen konnten – und warum: