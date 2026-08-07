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Rucksäcke

Die besten Rucksäcke für Berg, Trekking- und Hüttentouren

Allrounder im Test
Die Tourenrucksäcke des Jahres

Update

Groß genug für Mehrtagestreks und nicht zu wuchtig für kleinere Wanderungen: Tourenrucksäcke sind sehr vielseitig. Wir haben 11 der Allrounder getestet.

ArtikeldatumVeröffentlicht am 07.08.2026
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Rucksäcke im Test
Foto: Roger Borgelid

Ob Tageswanderungen, Hüttentreks oder Zelttouren, der Rucksack spielt eine tragende Rolle. Nur mit ihm lassen sich Proviant, Regenschutz- und Wärmebekleidung sowie das Übernachtungsgepäck komfortabel transportieren. Gute Modelle sind mittlerweile so bequem, dass man das Gepäck auf dem Rücken zumindest in der Ebene fast vergisst – und sich beim ersten Anstieg wundert, warum man mehr Tempo rausnehmen muss als gedacht. "Im Steilen spürt man halt jedes Gramm zu viel auf dem Rücken", sagt Ausrüstungsredakteur Boris Gnielka. Deshalb gilt auch beim besten Rucksack: Nur das mitnehmen, was man wirklich braucht.

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Netzrücken

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