Die besten Rucksäcke für Berg, Trekking- und Hüttentouren

30 Liter Minimum deshalb, weil sich in den Bergen auch die Anforderungen allein durch die Gefahr von Temperaturstürzen ändern: "Wetterschutzkleidung, Wärmejacke, Handschuhe und Mütze sind hier Pflicht", sagt outdoor-Redakteur Tobias Wirth, der regelmäßig auch als Tourguide in den Alpen unterwegs ist. Etwas mehr Volumen als beispielsweise bei Tageswanderungen im Flachland sollte der Rucksack dafür schon mitbringen. Stehen auch Hüttenübernachtungen, Klettersteige, Gletscherquerungen oder Hochtouren auf der Wunschliste, können auch 40 Liter nicht schaden – genauso wie Halterungen für Pickel, Steigeisen, Berghelm & Co. Auch beim Tragesystem ändern sich die Prioritäten gegenüber herkömmlichen Tourenrucksäcken, vorrangig muss es die Last nah an den Körper bringen. Je näher, desto besser lässt sich der Rucksack kontrollieren.