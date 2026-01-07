Die besten Reiserucksäcke aus unseren Tests

So viel Tragekomfort Trekkingrucksäcke auch bieten – auf der An- und Abreise, bei vielen Zwischenstopps oder Touren von Unterkunft zu Unterkunft bereiten sie oft wenig Vergnügen. Sie lassen sich schlechter packen als Taschen und erschweren durch die vielen Riemen und den oft weit abstehenden, steifen Hüftgurt das Handling sowohl in der Gepäckablage der Bahn wie beim Einchecken am Flughafen. Oft dürfen sie hier nur als Sperrgepäck mit – und kommen ob des meist ruppigen Umgangs nicht immer unversehrt an.

Anders Reiserucksäcke: Sie locken nicht nur mit extra robusten Materialien, sondern auch mit vielen praktischen Features wie gegen Diebstahl gesicherte Reißverschlüsse, gepolsterte (Laptop-/Tablet-)Fächer, abdeckbare Tragesysteme und riesige Öffnungen, über die man besonders einfach seine Ausrüstung verstauen und sortieren kann. Und das selbst unter den beengten Platzverhältnissen eines Nachtzugabteils. In einem starken Testfeld 2026 gehen der Eagle Creek Tour Travel Pack 40L und der geräumige Tatonka Great Escape (Herrenrucksack 60+15 und Damenmodell 50+15) als Sieger hervor – wer sich schnell entscheiden will, macht hier alles richtig.

In unserer aktuellen Podcast-Episode erklärt outdoor-Testredakteur Boris Gnielka die Vor- und Nachteile der einzelnen Modelle und verrät, wie er inzwischen am liebsten reist.

Der aktuelle Vergleichstest zum Download

Das Testprozedere im Detail Trageverhalten: Im Fokus steht hier die Lastübertragung, die Testerinnen und Tester prüfen also, bis zu welchem Gewicht sich die Modelle gut tragen lassen. Dabei checken sie auch die Bewegungsfreiheit, also Flexibilität des Tragesystems sowie den Klimakomfort: Ein belüfteter Rücken bietet auch auf den Wege von und zum Hotel oder Bahnhof sowie auf Citytrips Vorteile. Ausstattung/Bedienung: Wie groß fällt die Frontöffnung aus, und wie gut lässt sich der Rucksack über sie beladen? Hohe, gepolsterte Seitenwände helfen dabei. Hat das Modell genug Fächer für Brille, Papiere, Handy, PC & Co.? Kann man es als Tasche, umgehängt oder am langen Arm, tragen? All das prüft das Testteam im direkten Vergleich. Daneben checkt es auch, ob sich das Tragesystem so abdecken oder zumindest verstauen lässt, dass sich auf Gepäckbändern keine Riemen verfangen können und die Rückenauflage (auch beim Ablegen und Packen) sauber bleibt. Pluspunkte gibt es zudem für Reißverschlussschieber, die sich zum Diebstahlschutz verriegeln oder abschließen lassen, sowie für die Option, einen (mitgelieferten) Daypack vorne an den Schultergurten zu befestigen. Robustheit: Ob auf der Pritsche eines Pickups, im rumpeligen Gepäckfach eines Busses oder beim Verladen ins Flugzeug: Grobe Stoffe und Zipper sind bei Reisemodellen Pflicht. Die Testcrew prüft beides. Gewicht: Die Bewertung des Gewichts erfolgt in Relation zum Volumen. Beides ermitteln wir selbst. Die besten Reiserucksäcke aus älteren Tests

Was macht einen guten Travelrucksack aus?

Große Klappe

Eine große U-förmige Reißverschlussöffnung auf der Front oder ein umlaufender Zipper, mit dem du den Rucksack in zwei gleich große Teile aufklappen kannst, erleichtert das Packen. Gepolsterte und damit steife Wände machen es noch bequemer.

Tragesystem

Große Travelpacks wie die Testmodelle von Deuter, Lowe Alpine, Osprey und Tatonka bringen ein mittels Streben oder Federstahlrahmen versteiftes Tragesystem mit. Das bietet selbst schwer mit Zeltgepäck beladen Komfort und erspart den Kauf eines Trekkingrucksacks.

Materialqualität

Grobe Außenmaterialien und kräftige Reißverschlüsse mit Metallschiebern sorgen für ein langes Rucksackleben – auch bei rüdem Umgang. Manche Modelle sind zudem rundum gepolstert, das schützt den Inhalt, auch scheuert der Stoff nicht so leicht durch.

Bodenfach/Schmutzsack

Einige Modelle wie Bach und Lowe Alpine bieten ein separates Bodenfach, in dem zum Beispiel Schmutzwäsche Platz findet. Bei Deuter ist dafür eine herausnehm- und waschbare Tasche zuständig, bei Gregory ein wasserdichtes und gegen Gerüche ausgerüstetes Fach.

Tagesrucksack

Die Kandidaten von Deuter, Osprey, Tatonka und Vaude liefern einen Daypack mit. Er kommt huckepack an den Rucksack, kann aber auch vorne an die Schultergurte geklippt werden. Dann hast du ihn vor der Brust und Papiere, Laptop & Co. griffbereit und diebstahlsicher.

Lisa Rädlein