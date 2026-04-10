French Outdoor Awards: Das sind die Gewinner

Die FOA werden von Outdoor Sports Valley (OSV) veranstaltet, dem französischen Fachverband für die Outdoor-Branche. Er setzt sich für das Wachstum des Outdoor-Sportmarktes und der Outdoor-Sportarten sowie die Erhaltung der Natur ein. Der OSV zählt mehr als 500 Mitgliedsunternehmen, die in Frankreich angesiedelt sind. Bei den FOA 2025 hatten sich 13 innovative Produkte aus allen Bereichen des Outdoorsports der harten Prüfung einer Expertenjury gestellt. Diese beurteilte sie nach den Kriterien Anwenderfreundlichkeit, Qualität, Funktionalität, Haltbarkeit und Innovationskraft und vergaben dann die Preise für die besten neuen Produkte französischer Outdoorhersteller.

Der Gewinner in der Kategorie "Innovation"

OSV / French Outdoor Awards



Der French Outdoor Award "Innovation" für technische Innovation ging an die Firma Villacampa-Pyrénées. Sie hat mit "Core+volution" flexible und leichte Kerne für Surfbretter, Kitesurfboards und Ski entwickelt, die aus biobasiertem Material hergestellt sind. Dadurch lassen sich traditionelle Polystyrolkerne ersetzen. "Wir sind überzeugt, dass dieser Ansatz die Leistung von Sportgeräten für Gleitsportarten steigern und zugleich umweltfreundliche Designmethoden umsetzen kann", urteilte die Jury.

Der Gewinner in der Kategorie "Nachhaltigkeit"

OSV / French Outdoor Awards



Den French Outdoor Award "Nachhaltigkeit" erhielt Beal. Deren Kletterseile "Sunrise" und "Sunup" sind vollständig aus recycelten Materialien hergestellt und überzeugen trotz des geringen CO2-Fußabdrucks mit hoher Leistungsfähigkeit. "Uns hat die Entwicklung eines chemischen Verfahrens zur Herstellung von Kletterseilen aus alten LKW-Reifen begeistert", so die Jury. "Vollends überzeugt hat uns aber die Tatsache, dass Beal diese Technologie nicht zum Patent angemeldet, sondern für die Nutzung durch Wettbewerber freigegeben hat."

Der Gewinner in der Kategorie "Digital"

OSV / French Outdoor Awards



Das Unternehmen Skiif durfte für seine kostenlose Geolokalisierungs- und Navigations-App den French Outdoor Award "Digital" für die beste Innovation im digitalen Bereich in Empfang nehmen. Mit der leicht bedienbaren intuitiven Benutzeroberfläche können die App-User ihre Position in Echtzeit verfolgen und ihre Routen anpassen. "Die Kombination der Navigation für über 20 europäische Skigebiete mit der Möglichkeit, seine Skifreunde zu lokalisieren, macht Skiif zu einem innovativen und nützlichen Tool für Skitouristen", lautete die Begründung der Jury. "Darüber hinaus können die Skigebiete die anonymisierten Daten nutzen, um ihre Dienstleistungen sowie die Sicherheit ihrer Pisten und Lifte zu verbessern."

Der Gewinner in der Kategorie "Start-up"

OSV / French Outdoor Awards



Über den French Outdoor Award in der Kategorie "Start-up" zur Förderung eines jungen Unternehmens durfte sich Kanyon freuen. Die Jury belohnte damit deren proteinreichen Snack Jerky Poulet Thai, der speziell für den Outdoorsport und für Fitnessbegeisterte entwickelt wurde. Mit 30 Gramm Protein pro Beutel ist er der perfekte Imbiss, um den Energiebedarf von Sportlerinnen und Sportlern zu decken.