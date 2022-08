Bekleidung, Schuhe, Rucksäcke Leichte Ausrüstung für Tages- und Mehrtagestouren

Sehr gut

Adidas Terrex Agravic Flow 2.0

Fazit: Ob Trailrunning oder Wandern - der Agravic Flow macht Spaß!

Als Trailrunningschuh entwickelt, macht der Adidas Terrex Agravic Flow 2.0 GTX (160 €, 740 g/Paar in Gr. 45 1/3) auch beim Wandern mit flottem Tempo Spaß. Die Boost-Dämpfung besitzt eine höhere Rückstellkraft als normale Schäume und ermöglicht ein noch beschwingteres Laufgefühl. Außerdem punktet die stabile Sohle mit top Führung und Abrollverhalten. Der anfangs an Knöchel und Ferse sehr feste Schaft schmiegt sich nach einer zehnstündigen Einlaufphase angenehm an und bietet selbst auf steilen, holprigen Wegen Halt – so wie die extrem griffige Continental-Sohle. Ihr Profil läuft sich aber schneller ab als gewohnt. Das Klima in dem mit einer wasserdichten, atmungsaktiven Gore-Tex-Membran ausgestatteten Schuh ist sehr gut.

Trage-/Klimakomfort:

Schafthalt/Nässeschutz:

Sohle: Grip/Stabilität:

Gewicht: