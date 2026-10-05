Bergwanderführer werden: Das steckt hinter der Ausbildung

Die richtige Ausbildung wählen Bevor es losgeht, solltest du wissen: Es gibt verschiedene Wege, Menschen im alpinen Gelände zu führen – und jeder hat unterschiedliche Anforderungen.

Der Bergwanderführer (auch: Wanderführer / Wanderführerin) ist ein anerkannter Berufsabschluss nach deutschem Berufsbildungsgesetz. Du begleitest Gruppen auf markierten Bergwanderwegen und leichten bis mittelschweren alpinen Touren. Deine Leidenschaft als Beruf – doch der Weg dorthin erfordert Ausdauer, Fachwissen und echte Bergkompetenz.

ist ein anerkannter Berufsabschluss nach deutschem Berufsbildungsgesetz. Du begleitest Gruppen auf markierten Bergwanderwegen und leichten bis mittelschweren alpinen Touren. Deine Leidenschaft als Beruf – doch der Weg dorthin erfordert Ausdauer, Fachwissen und echte Bergkompetenz. Der Berg- und Skiführer (staatlich geprüfte/r Berg- und Skiführer/in) verfügt über umfangreichere Kompetenzen. Er bewegt sich mit seinen Gästen auch in steilem Fels, auf Gletschern und Skitourgelände, vor allem auch mit erweiterter Ausrüstung im Einsatz, wie z.B. Seile, Kletterequipment, Eispickel, Tourenski und vieles mehr. Die Ausbildung ist länger und intensiver als beim Bergwanderführer.

verfügt über umfangreichere Kompetenzen. Er bewegt sich mit seinen Gästen auch in steilem Fels, auf Gletschern und Skitourgelände, vor allem auch mit erweiterter Ausrüstung im Einsatz, wie z.B. Seile, Kletterequipment, Eispickel, Tourenski und vieles mehr. Die Ausbildung ist länger und intensiver als beim Bergwanderführer. Der DAV-Wanderführer (Trainer-C) ist ehrenamtlich tätig und führt primär vereinsinterne Wanderungen an. Die Ausbildung ist weniger umfangreich als beim professionellen Bergwanderführer – immerhin ein wichtiger Unterschied für alle, die beim Deutschen Alpenverein aktiv werden möchten. Die Anforderungen unterscheiden sich also deutlich – je nachdem, auf welcher Ebene du tätig werden möchtest.

Das Evaluation Camp: Vier Workshops in zwei Tagen Das zweitägige Evaluation Camp des Verbands Deutscher Berg- und Skiführer ist der ideale Ort, um herauszufinden, ob du das Zeug zum Bergwanderführer hast. Hier erfährst du konkret, was beim Kompetenztest erwartet wird, und bekommst eine realistische Einschätzung deiner Fähigkeiten:

Freitag: Aufstieg und erster Leistungstest 1. Kondition und Belastungsfähigkeit

Schon der Aufstieg zum "Trainingsgelände" hat es in sich: Von Birgsau bei Oberstdorf geht es über den Einödsbach steil nach oben zur Enzianhütte und weiter zur Rappenseehütte – insgesamt etwa 1.100 Höhenmeter mit Rucksack.

Ralf Bücheler

Die ersten 500 Höhenmeter dienen als Aufwärmphase, danach wird das Tempo erhöht. Geprüft wird die grundsätzliche Leistungsfähigkeit der Teilnehmer und Teilnehmerinnen – ein erstes "Quality Gate" des Camps. Wer hier nicht mithalten kann, wird es beim späteren Kompetenztest schwer haben.

2. Geschicklichkeit und Koordination im steilen Gelände

Nach dem gemeinsamen Mittagessen auf der Rappenseehütte folgt ein Workshop, der die Bergwanderführer-Aspiranten durch einen Felsparcour und Blockgelände führt. Hier wird nicht nur die technische Kompetenz bewertet, sondern auch deine mentale Verfassung unter Belastung. Wie ruhig bewegst du dich im exponierten Gelände? Wie kontrolliert bleibst du? Wie sicher wirken deine Entscheidungen?

3. Trittsicherheit und Bewegungsfluss in Fels und Schotter

Der dritte Workshop des Camps behandelt dann noch das beherrschte Bergabgehen. Im Fokus steht ein steiler Abstieg durch Schottergelände – und genau hier zeigt sich, wer sicher und effizient unterwegs ist. Die Beobachter achten auf Bewegungsfluss, Gleichgewicht und Tempokontrolle.

Ralf Bücheler

4. Psychologie am Berg

Am Abend gibt Bergführer Christian Kerber von Oase alpin Einblicke in die Psychologie am Berg. Es geht um dein eigenes Verhalten unter Belastung – und um die Dynamiken, die entstehen, wenn du später eine Gruppe im alpinen Gelände führst. Ein Workshop in kleinen Gruppen zum Thema Tourenplanung bereitet dich danach auf den nächsten Morgen vor.

Samstag: Die Abschlusstour und persönliches Feedback Nach dem Frühstück und einer finalen Tourenbesprechung geht es zur Gipfeltour. Je nach Wetter und Können wird das Ziel vor Ort festgelegt: Die eine Gruppe stieg an diesem Wochenende auf den naheliegenden Hochrappenkopf (2.425 m, Gehzeit ca. 2,5h hin- und zurück), die andere zum Hohen Licht (2.651 m, Gehzeit 2-3h hin- und zurück). Zurück auf der Hütte erhält jeder Teilnehmer eine persönliche Rückmeldung der Ausbilder – eine wertvolle Einschätzung der individuellen Kompetenzen.

"Das Evaluation Camp ist wie ein Spiegel. Du siehst in kurzer Zeit, wo deine Stärken liegen – und ganz ehrlich auch, woran du noch arbeiten musst", fasst es Johanna zusammen, die selbst als Teilnehmerin dabei war.

Ralf Bücheler



Was macht einen guten Bergwanderführer aus? Es geht nicht nur darum, selbst fit und trittsicher zu sein. Wer Menschen im alpinen Gelände führt, trägt Verantwortung – für ihre Sicherheit, aber auch für ihr Naturerlebnis. Das erkennt man spätestens beim Workshop zur Gruppenpsychologie.

"Der Input von Christian Kerber über Gruppenpsychologie war Gold wert. Ich habe gemerkt: Alleine sicher bergsteigen zu können ist das eine – eine Gruppe zu führen etwas ganz anderes", sagt Max, 35, ein anderer Evaluation-Camp-Teilnehmer.

Und genau darin liegt eben auch die Stärke eines guten Bergwanderführers / Bergwanderführerin: Du musst nicht nur deine eigene Sicherheit managen, sondern auch die deiner Gruppe – emotional, mental und physisch.

Der offizielle Kompetenztest Der offizielle VDBS-Kompetenztest für den Ausbildungsstart 2026 findet am 10. und 11. Oktober 2026 im Tannheimer Tal statt. Prüfungsort ist die Bergregion rund um das Gimpelhaus in den Tannheimer Bergen.

Beim ersten Evaluation Camp (s.o.) sicherten sich zwei Kandidaten einen direkten Platz: Julia Schönfeld (31) aus Chemnitz und Paul Trainer (22) aus München haben sich durch ihre Leistungen beim Camp einen Platz beim Kompetenztest gesichert.

(31) aus Chemnitz und (22) aus München haben sich durch ihre Leistungen beim Camp einen Platz beim Kompetenztest gesichert. Wichtig für künftige Kandidaten/Kandidatinnen: Nur wer mit seinem Tourenbericht erfolgreich eine schriftliche Zulassung/Einladung durch den Verband Deutscher Berg- und Skiführer e.V. (VDBS) erhalten hat, darf teilnehmen. Die Bewerbungsphase für die Einreichung der Tourenberichte für die Prüfung 2026 ist bereits abgelaufen (Deadline: 15. August 2026). Das passende Formular gibt es auf der VDBS Website zum Download unter dem jeweiligen Ausbildungsbereich (in dem Fall "Bergwanderführer").

VDBS Bergzeit / Roman Knopf

Bergwanderführer in Österreich und der SchweizDu möchtest Menschen durch die Berge führen, die Ausbildung aber lieber in Österreich oder der Schweiz machen? Dann musst du wissen: Jedes Land hat eigene Verbände, Standards und teilweise auch unterschiedliche regionale Regelungen.



Österreich: Hier ist der Österreichische Verband der Bergführer (ÖVB) die zentrale Anlaufstelle. Allerdings gibt es auch Unterschiede zwischen den einzelnen Bundesländern – informiere dich also bei deinem zuständigen Landesverband (z.B. Tirol, Vorarlberg, Salzburg). Auch in Österreich spielen UIMLA-Standards eine Rolle, da das Land ebenfalls Mitglied der internationalen Bergführer-Organisation ist.



Schweiz: Im Alpenland Schweiz ist der Schweizerische Verband der Bergführer (SVGF/ASGA) die Fachorganisation. Auch hier können kantonal unterschiedliche Bestimmungen gelten. Die Schweiz orientiert sich ebenfalls an UIMLA-Standards.



Tipp: Wenn du grenzüberschreitend tätig werden möchtest, erkundige dich frühzeitig bei den jeweiligen nationalen Verbänden nach gegenseitiger Anerkennung von Abschlüssen und zusätzlichen Anforderungen. Die UIMLA-Qualifikation ist dabei oft ein gemeinsamer Standard, aber nationale Besonderheiten können gelten.