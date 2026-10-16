Subaru E-OUTBACK: Vollelektrisch ins Outdoor-Abenteuer

Subaru steht seit Jahrzehnten für herausragende Allrad-Kompetenz und Outdoor-DNA. Jetzt bringt die Marke die neueste Version ihres legendären Crossover auf den Markt. Der neue E-OUTBACK ist Subaru pur in jeder Hinsicht – nur eben vollelektrisch. Gebaut für Menschen, die lieber neue Wege gehen, statt alten zu folgen: Hundefans, die es kaum erwarten können, gemeinsam mit ihrem Vierbeiner die Natur zu erkunden. Mountainbiker, für die kein Trail zu steinig und keine Steigung zu steil ist. Wanderer und Kletterer, die nicht aufgeben, bevor sie den Gipfel erreicht haben. Unter dem Motto "Do your Dō – gehe deinen Weg" ermutigt Subaru Abenteurer, immer neue Herausforderungen anzunehmen. Mit einem Fahrzeug, das sie nicht nur sicher hin- und zurückbringt, sondern auch genügend Platz bietet für alles, was mitmuss.

Platz für alles, was du liebst – egal, wohin dein Weg dich führt. Genau darum geht es beim E-OUTBACK: um Raum für das, was den Weg erst lohnenswert macht. Das gilt für die richtige Begleitung genauso wie für unverzichtbares Equipment. Ohne den geliebten Vierbeiner ist der Spaziergang durch den Wald und über die Wiesen nur halb so schön. Ohne das Bike bleibt die Ausfahrt auf dem Trail Wunschdenken. Ohne Wanderutensilien und Kletterausrüstung rückt der Gipfel in unerreichbare Ferne. Der E-OUTBACK ist so konstruiert, dass all diese Dinge problemlos Platz finden.

Mehr Raum für Abenteuer jeder Art. Der Gepäckraum des E-OUTBACK ist auf Alltagstauglichkeit ausgelegt und bietet bis zu 1.718 Liter Ladevolumen für Hundebox, Wanderrucksack und Campingzubehör. Eine geteilt umklappbare Rücksitzlehne lässt sich über Fernentriegelungshebel direkt vom Kofferraum aus umlegen, sodass auch sperrige oder lange Gegenstände mühelos verstaut werden können. Wer beim Ein- und Auspacken beide Hände voll hat, kann die elektrische Heckklappe mit nur einer Fußbewegung berührungslos öffnen und schließen. Ergänzt wird das großzügige Platzangebot im Innenraum durch eine robuste Dachreling für die zusätzliche Montage einer Dachbox oder den Transport von Fahrrädern.

Subaru

Bestens vorbereitet für jedes Terrain. Wo befestigte Straßen aufhören, beginnt für viele erst das eigentliche Abenteuer. Der E-OUTBACK bringt dafür ein Allradsystem mit, das speziell für Elektrofahrzeuge optimiert wurde. Mit 211 Millimetern Bodenfreiheit sowie sorgfältig abgestimmten Böschungswinkeln meistert er ausgewaschene Zufahrten, steile Forstwege oder verschneite Bergstraßen ohne Schäden an Karosserie und Batterie. Das Allrad-Assistenzsystem X-MODE meistert selbst anspruchsvollen Untergrund wie Tiefschnee und Matsch mühelos. Gleichzeitig unterstützt die Geländekamera visuell und hilft, Hindernisse frühzeitig zu erkennen.

Vollelektrisch ins Outdoor-Vergnügen. Der E-OUTBACK kombiniert eine Hochleistungsbatterie mit zwei leistungsstarken 167-kW-Elektromotoren an der Vorder- und Hinterachse. Bis zu 526 Kilometer elektrische Reichweite bietet die nötige Flexibilität, um auf direktem Weg dorthin zu gelangen, wo das Abenteuer ruft. Auf längeren Strecken lädt die Batterie an einer Schnellladestation mit 150 kW oder mehr in nur 28 Minuten von 10 auf 80 Prozent auf. Selbst bei Minusgraden bleibt das Laden dank aktiver Batterieheizung zuverlässig schnell – ein Detail, das besonders mit Blick auf Wintersportarten überzeugt. Auch international sind dem Entdecken neuer Wege keine Grenzen gesetzt: Über die Subaru Care App lassen sich mehr als 900.000 Ladepunkte in ganz Europa finden und direkt freischalten.

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Technische Daten E-OUTBACK (280 kW)