Dolomiti NordicSki: Das Langlaufkarussell der Dolomiten

Die Loipen, sorgfältig präpariert in klassischer und freier Technik, bieten passende Strecken für alle Leistungsstufen – vom Genusslangläufer bis zum sportlich Ambitionierten. Mit nur einem einzigen Langlaufpass können sämtliche Loipen im gesamten Karussell oder – je nach Wunsch – nur in einer der acht Regionen genutzt werden. Die Loipen sind je nach Witterung ab Dezember befahrbar. Der aktuelle Schnee- und Loipenzustand ist täglich online abrufbar.

Einzigartiges grenzüberschreitendes Langlaufkarussell in Europa: Mit 8 Regionen in Südtirol, Osttirol, Cortina und Comelico ist DNS ein Modell der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit – und ein integrierter Beitrag zur alpinen Raumentwicklung.

Mit 8 Regionen in Südtirol, Osttirol, Cortina und Comelico ist DNS ein Modell der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit – und ein integrierter Beitrag zur alpinen Raumentwicklung. Umfangreiches und verzweigtes Loipennetz: Nicht nur Zahlen zählen: Das Netzwerk umfasst ein weitläufiges, vielfältiges Loipensystem mit hoher Konnektivität und optimaler Zugänglichkeit.

Nicht nur Zahlen zählen: Das Netzwerk umfasst ein weitläufiges, vielfältiges Loipensystem mit hoher Konnektivität und optimaler Zugänglichkeit. Hohe Qualitätsstandards und Schneesicherheit: Täglich gepflegte Loipen in klassischer und freier Technik, mit technischen Beschneiungsanlagen und laufenden Updates zum Zustand.

Täglich gepflegte Loipen in klassischer und freier Technik, mit technischen Beschneiungsanlagen und laufenden Updates zum Zustand. Einmalige Lage: Dolomiten UNESCO-Welterbe: Das Karussell verläuft durch eine der spektakulärsten Berglandschaften Europas – ausgezeichnet als UNESCO-Welterbe und ideal für naturnahe Wintererlebnisse.

Das Karussell verläuft durch eine der spektakulärsten Berglandschaften Europas – ausgezeichnet als UNESCO-Welterbe und ideal für naturnahe Wintererlebnisse. Ein einziger Pass für das gesamte Netzwerk: Mit nur einem Skipass Zugang zu allen Loipen in den 8 Regionen – mit einheitlicher Preisstruktur und einfacher Nutzung.

Mit nur einem Skipass Zugang zu allen Loipen in den 8 Regionen – mit einheitlicher Preisstruktur und einfacher Nutzung. Sanfter Wintersport im ganzen Gebiet: Langlauf ist eine naturverträgliche Wintersportart mit geringer Infrastrukturbelastung – und fördert auch weniger bekannte Täler und Orte.

Langlauf ist eine naturverträgliche Wintersportart mit geringer Infrastrukturbelastung – und fördert auch weniger bekannte Täler und Orte. Echtzeit-Informationen online abrufbar: Schneelage, Loipenzustand und Öffnungszeiten sind jederzeit online verfügbar – für maximale Transparenz und Nutzerfreundlichkeit.

Schneelage, Loipenzustand und Öffnungszeiten sind jederzeit online verfügbar – für maximale Transparenz und Nutzerfreundlichkeit. Vollständiges Angebot für Einheimische und Gäste: Langlaufschulen, Verleih, FIS-zertifizierte Strecken, Biathlonzentren (z. B. Antholz), attraktive Urlaubsangebote: ein ganzheitliches Ökosystem für den Langlauf.

Langlaufschulen, Verleih, FIS-zertifizierte Strecken, Biathlonzentren (z. B. Antholz), attraktive Urlaubsangebote: ein ganzheitliches Ökosystem für den Langlauf. Neu: Echtzeit-Loipenmanagement mit Öffnungen aller Dolomiti NordicSki Loipen im Karussell. 3 Zinnen Dolomiten

3 Zinnen Ski-Marathon



Die Nordic Arena in den 3 Zinnen Dolomiten ist ein Paradies für Langläufer: Hier erwarten euch FIS-Loipen mit Dach, die internationale Langlaufstrecke von Toblach bis Cortina d’Ampezzo vorbei am Toblacher See, dem Dürrensee und mit Blick auf die berühmten Drei Zinnen. Ob Nachtloipen in Toblach und Sexten, die Höhenloipe auf der Plätzwiese oder die familienfreundlichen Kinderbereiche in Toblach und Altprags – für jeden ist etwas dabei. Verbundene Loipen führen von Sexten über Innichen und Toblach bis nach Niederdorf und Prags, sogar ins Gsiesertal. Highlights der Saison sind der Coop FIS World Cup (29.–31.01.2027), der 3 Zinnen Ski-Marathon (09.–10.01.2027) und der Volkslanglauf Toblach-Cortina (06.–07.02.2027).

Volkslanglauf Toblach-Cortina



Ferienregion Ahrntal: Vielfalt und Schneesicherheit Das Ahrntal überzeugt mit schneesicheren Loipen und einer beeindruckenden Bergkulisse. Vier abwechslungsreiche Loipen in Rein in Taufers, Kasern, Weißenbach und Mühlwald bieten ideale Bedingungen für Einsteiger, Genießer und ambitionierte Sportler. Das Langlaufzentrum Rein in Taufers (1.600 m) begeistert mit vier Loipen zwischen 3 und 16 Kilometern und einem modernen Biathlon-Trainingszentrum. In Kasern führt die Sonnenloipe durch den Naturpark Rieserferner-Ahrn, während Weißenbach eine 10-Kilometer-Rundloipe und Mühlwald-Lappach eine 15-Kilometer-Strecke durch verschneite Wälder bietet. Alle Loipen sind täglich präpariert und für klassische Technik und Skating geeignet. Events wie der Langlauf-Schnupperkurs in Kasern oder Biathlon-Schnupperschießen in Rein in Taufers laden zum Mitmachen ein.

TV Ahrntal / Filippo Galluzzi

Antholzertal: Weltklasse-Langlauf und Biathlon Das Antholzertal ist mit Loipen auf 1.000–1.650 Metern Höhe ein Hotspot für schneesicheres Langlaufen und Höhentraining. Von der Talloipe über die Sonnenloipe bis zu anspruchsvollen Rundkursen ist für jedes Niveau etwas dabei. Das Biathlon- und Langlaufzentrum Südtirol Arena Alto Adige ist eines der renommiertesten Wintersportzentren weltweit und Austragungsort des Biathlon-Weltcups (14.–17.01.2027). Bereits bei den Olympischen Winterspielen Milano Cortina 2026 stand die Südtirol Arena im Mittelpunkt des internationalen Wintersports. Gäste können hier Biathlon selbst ausprobieren – mit Kursen und Gästerennen. Ein besonderes Erlebnis ist die Seeloipe auf dem zugefrorenen See mit einzigartigem Panorama. Der Nordic Ski Test (06.12.2026) rundet das Angebot ab.

Dolomitenregion Seiser Alm & Val Gardena: Langlaufen mit Dolomitenblick

Seiser Alm Marketing / Armin Mayr Moonlight Classic



Die Seiser Alm, Europas größte Hochalm, bietet sonnige und schneesichere Höhenloipen (1.800–2.200 m) – ideal für Höhen- und Ausdauertraining. Mit 56 km² Weitläufigkeit und einem atemberaubenden Dolomitenpanorama (Schlern, Langkofel, Plattkofel) ist sie ein Traum für Langläufer. Highlights sind die idllyische Hartl-Loipe und die anspruchsvolle 15-Kilometer-Jochloipe. Ein besonderes Event ist der Moonlight Classic (22.01.2027), ein Langlauf-Nachtrennen bei Vollmond.

In Val Gardena erwarten euch Loipen mit Postkartenblick auf die Geislerspitzen und eine traumhafte Lage am Fuße des Langkofels. Mit beheizten Umkleidekabinen, Skiservice und gemütlichem Aufenthaltsraum ist für Komfort gesorgt. An Vollmondabenden (Jänner, Februar, März) können die Loipen am Monte Pana kostenlos genutzt werden.