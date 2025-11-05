Die kürzer werdenden Tage im Herbst, Winter und Frühjahr lassen sich mit einer guten Stirnlampe besser auskosten. So kannst du bis zum letzten Sonnenstrahl auf dem Gipfel bleiben oder bereits vor der Morgendämmerung aufbrechen. Dadurch entgehst du nicht nur dem Ansturm auf begehrte Ziele und bist allein unterwegs, sondern kannst auch anspruchsvolle Vorhaben angehen. Vorausgesetzt, deine Lampe liefert genug Licht und der Akku hält bis zum Ende der Tour durch. Dass es dafür keinen schwerenPowerstrahler mit klobigem Akkufach braucht, das zeigte auch unser Test von zwölf neuen Kompaktstirnlampen. Bei ihnen sitzt der Energiespeicher vorne im Lampengehäuse, so bleibt sowohl das Packmaß als auch das Gewicht im Rahmen – im Testfeld zwischen 40 und 119 Gramm. Preislich halten sich die Kandidaten ebenfalls zurück, das günstigste Modell kostet 38 Euro (mit Akku). Die 100-Euro-Marke reißen nur zwei: die in Deutschland hergestellte, reparier- und updatefähige Penta von Lupine und die Petzl Swift RL. Die beiden Stirn- bzw. Kopflampen zählen mit der Black Diamond Storm und der Simond HL 900 zu den über 100 Gramm schweren Modellen. Dafür strahlen sie auch am hellsten und weitesten von allen – und verfügen über die potentesten Akkus.