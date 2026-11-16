Ski, Winterwandern, Langlaufen, Wellness & mehr: Willkommen im Unterengadin

Stellt euch vor, ihr steht morgens auf der Piste und alles, was ihr seht, sind verschneite Gipfel, viel Sonne und die Unterengadiner Ruhe. Fern ab von touristischen Skiwelten, lädt der Schweizer Ort zu einer authentischen Auszeit ein. Es klingt so gut, dass man es gar nicht laut sagen dürfte: Willkommen in Unterengadin.

Skifahren und Rodeln mit Weitblick Das Skigebiet Scuol Motta Naluns ist der Geheimtipp! Hier zählt nicht Après-Ski, sondern das Erlebnis auf der Piste. Ein Muss: die kurvige und Panoramareiche Traumpiste Sent, die ihrem Namen alle Ehre macht.

Wer neben der Abfahrt noch mehr Action sucht, kann im Snowpark Scuol sein Können unter Beweis stellen. Und für die kleinsten Skifans gibt es das Kinderland mit Hort, wo die ersten Schritte erlernt werden.

Wer eine Abwechslung zum Skifahren sucht, ist auf der Schlittelbahn Scuol–Ftan richtig: Sie führt kurvenreich ins Tal und sorgt für rasanten Schlittelspaß – nicht nur bei den Kleinen.

Andrea Badrutt

Wintersport abseits der Pisten Nicht jeder braucht Geschwindigkeit und Action im Winter. Ruhe und Entschleunigung bieten euch diese Aktivitäten in Unterengadin:

Eisweg Sur En : Eislaufen durch die Winterlandschaft, wie es schöner kaum geht!

: Eislaufen durch die Winterlandschaft, wie es schöner kaum geht! Schneeschuhlaufen : Bei einer Schneeschuhtour entdeckst du die stille Winterlandschaft abseits der präparierten Wege. Die Via Silenzi Schneeschuhtour ist dabei nicht nur eine Nachmittagswanderung, sondern ein dreitägiges Package, das die Schneeschuhtour zum mehrtägigen Naturerlebnis macht.

ist dabei nicht nur eine Nachmittagswanderung, sondern ein dreitägiges Package, das die Schneeschuhtour zum mehrtägigen Naturerlebnis macht. Langlaufen: Ob Klassiker oder Skating, auf den Loipen des Unterengadins gleitet man durch die authentische Welt von Unterengadin. Unser Tipp: die Loipe mit Xaver Friese.

Switzerland Tourism / Andre Meier

Wasserwelten Scuol hat etwas, das kaum ein anderer Wintersportort so bieten kann: Mineralwasserquellen, die seit Jahrhunderten aus dem Boden sprudeln:

Beim Wellness im Bogn Engiadina badet ihr mit Aussicht und ohne Kitsch in genau diesen Mineralwasserquellen.

badet ihr mit Aussicht und ohne Kitsch in genau diesen Mineralwasserquellen. Bei der Mineralwasser-Degustation könnt ihr lernen, warum das Wasser hier schmeckt, wie es eben schmeckt.

könnt ihr lernen, warum das Wasser hier schmeckt, wie es eben schmeckt. Und auf dem Rätselweg "Der Klang der Quellen" wandern ihr von Quelle zu Quelle und löst dabei kleine Rätsel.

Johannes Fredheim

Der Engadiner Sternenhimmel Ein Wintertag im Unterengadin ist noch lange nicht alles. Mit dem Angebot "Engadiner Sternenhimmel erlebst du die Bergwelt auch nach Einbruch der Dunkelheit: Das Package umfasst sowohl Nachtschlitteln als auch Nachtbaden im Bogn Engiadina – du musst dich also nicht für eines der beiden Erlebnisse entscheiden.