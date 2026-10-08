Christine Thürmer trifft Ultra-Trailrunnerin Magdalena Kalus

Die Extremsportlerin hat die Via Alpina – den mit 2000 Kilometern und 120.000 Höhenmetern längsten Fernwanderweg der Alpen – nicht wie üblich in mehreren Monaten bewandert, sondern laufend in 50 Tagen absolviert! Das bedeutet: Sie ist fast zwei Monate lang jeden Tag einen Marathon durch die Alpen gelaufen!

Doch die beiden Frauen verbindet mehr, als man zunächst ahnt. Denn ähnlich wie Christine, die vom Büro in die Wildnis wechselte, hat auch Maggy einen enorm spannenden "Main Quest" neben dem Sport: Sie ist studierte Tierärztin und arbeitet hauptberuflich im Recruiting und Headhunting auf Führungsebene. Die beiden "Business-Frauen in Wanderklamotten" tauschen sich über witzige Versteckspiele vor Geschäftskunden aus und erklären, warum extreme Hobbys und die damit verbundene Frustrationstoleranz bei Bewerbungsgesprächen heute kein Hindernis mehr, sondern ein absoluter Pluspunkt sind!

Außerdem verrät Magdalena Kalus, ob Trailrunner wirklich beim Laufen pinkeln, um Zeit zu sparen, und wie man es schafft, ein Käsebrot zu essen, während man bergab joggt. Sie klärt Christine darüber auf, was es eigentlich bedeutet, beim Sport "im Laktat" zu sein, und warum die körperliche Erschöpfung irgendwann einem monotonen Rhythmus weicht.

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Mehr über die Via Alpina und das Projekt Das Wichtigste in Kürze Was ist die Via Alpina? Ein länderübergreifendes Weitwanderprojekt entlang des gesamten alpinen Bogens, das im Jahr 2024 grundlegend reformiert und gestrafft wurde.

Ein länderübergreifendes Weitwanderprojekt entlang des gesamten alpinen Bogens, das im Jahr 2024 grundlegend reformiert und gestrafft wurde. Der neue Hauptweg: Im Zentrum steht heute der offizielle " Via Alpina Trail " – eine modernisierte und optimierte Version des ehemaligen Roten Weges. Er führt von Triest (Italien) nach Monaco über rund 2.000 Kilometer und 116 Etappen .

Im Zentrum steht heute der offizielle " " – eine modernisierte und optimierte Version des ehemaligen Roten Weges. Er führt von Triest (Italien) nach Monaco über rund und . Historischer Hintergrund & Dimensionen: Ursprünglich bestand das Netz aus fünf verschiedenen Routen (Rot, Gelb, Grün, Blau, Violett) mit insgesamt über 5.000 Kilometern und 342 Etappen.

Ursprünglich bestand das Netz aus fünf verschiedenen Routen (Rot, Gelb, Grün, Blau, Violett) mit insgesamt über 5.000 Kilometern und 342 Etappen. Geografischer Raum: Die Wege erstrecken sich über insgesamt acht Alpenstaaten: Italien, Slowenien, Österreich, Deutschland, Liechtenstein, die Schweiz, Frankreich und Monaco.

Die Wege erstrecken sich über insgesamt acht Alpenstaaten: Italien, Slowenien, Österreich, Deutschland, Liechtenstein, die Schweiz, Frankreich und Monaco. Zielsetzung: Neben dem alpinen Wandererlebnis steht die Via Alpina für die Förderung des grenzüberschreitenden Austauschs, den Erhalt der alpinen Kultur und Natur sowie einen nachhaltigen Tourismus in den Bergregionen. Mehr Infos auf via-alpina.org.

Neben dem alpinen Wandererlebnis steht die für die Förderung des grenzüberschreitenden Austauschs, den Erhalt der alpinen Kultur und Natur sowie einen nachhaltigen Tourismus in den Bergregionen. Mehr Infos auf via-alpina.org. Die beiden Extremsportlerinnen Dr. Magdalena Kalus (Maggy) und Susann Lehmann (Susi) hatten ihre ganz persönliche Via-Alpina-Mission im August 2025 vollendet und waren nach unglaublichen 50 Tagen, 1.975,44 Kilometern und 116.431 Höhenmetern in Monaco angekommen. Das Video zu Maggys und Susis Via-Alpina-Mission hier

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Running Via Alpina war von Anfang an mehr als ein sportlicher Rekord: ein Projekt, das weibliche Leistung im Extremsport sichtbar macht. Auf ihrer Reise haben Maggy und Susi nicht nur ihre eigenen Grenzen verschoben, sondern auch ein Zeichen für Resilienz, Mut und weibliche Performance gesetzt.

Susann Lehmann (Susi) ergänzt: "Dieser Lauf war eine Grenzerfahrung – aber auch eine Erfahrung voller Freiheit, Naturgewalt und Teamgeist. Wir hoffen, dass unser Weg andere Frauen inspiriert, ihre eigenen Abenteuer zu wagen."

50 Marathons in 50 Tagen – das Video zum Podcast

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