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Alpina Antica Trail: Vom Chiemsee nach Venedig wandern

Alpina Antica Trail
Vom Chiemsee nach Venedig wandern

Der neue Alpina Antica Trail (38 Etappen, 672 km, 23.846 Hm) verknüpft uralte Saumpfade und Pilgerwege zu einer Gebirgsdurchquerung der Extraklasse – vom Chiemsee, dem "Bayerischen Meer", bis zur Lagunenstadt Venedig an der Adria ...

ArtikeldatumVeröffentlicht am 11.07.2026
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Alpina Antica Trail
Foto: Alpina Antica Trail / Peter Maier

Auf den Spuren der Säumer

Vor Jahrhunderten trieben Säumer ihre schwer beladenen Maultiere über genau diese Pfade. Wanderhändler schleppten Kraxen voller Salz, Wein und Gewürze über die Pässe. Diese mutigen Menschen waren die Lebensadern Europas – sie verbanden Kulturen, brachten Neuigkeiten in abgelegene Täler und schufen ein unsichtbares Netz, das den Kontinent zusammenhielt.

Die Vision für den heutigen rund 670 Kilometer langen Alpina Antica Trail war simpel, aber kraftvoll: Diese historischen Routen sollten nicht nur auf alten Karten existieren. Sie sollten wieder unter deinen Wanderstiefeln spürbar werden. Schritt für Schritt. Tal für Tal. Begegnung für Begegnung.

Ein Trail lebt durch seine Menschen

Besonders stolz sind die Macher auf ihre Partner entlang der Route: Regionale Betriebe, die ihre Türen für müde Wanderer öffnen. Gastgeber, die nicht nur ein Bett vermieten, sondern Geschichten teilen!

Die Route: Zwischen zwei Welten

Sie führt dich vom Chiemsee in Bayern bis nach Venedig in Norditalien. Du startest am glitzernden "Bayerischen Meer" und wanderst durch das gewaltige Alpenmassiv – über uralte Saumpfade, durch Täler voller Traditionen, vorbei an historischen Höfen und Burgruinen.

Und dann, nach Wochen in den Bergen, erreichst du die Adria. Das Finale? Du setzt mit dem Boot über die Lagune und gleitest in Venedig ein. Der Kontrast könnte kaum dramatischer sein: Vom alpinen Hochgebirge in die mondäne Lagunenstadt.

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