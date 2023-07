So bewerteten wir das Sea to Summit Ikos 2023:

Pro und Contra zum Sea to Summit Ikos TR2

In diesem Artikel:

Das hat uns am Zelt gut gefallen:

Auf ganzer Länge zu öffnende Apsiseingänge, ein geräumiges Mesh-Innenzelt, das auch ohne Außenhaut steht, und ein effektiver Dachlüfter: Das Sea to Summit Ikos TR2 ist wie geschaffen für laue Nächte. Regnet es doch mal, hält das Zelt dicht, nur stürmisch sollte es dabei nicht sein. Starker Wind hingegen ist kein Problem, ebenso wenig der Aufbau, der einfach und flott gelingt. Clever: Das Außenzelt des Sea to Summit Kuppelzeltes lässt sich – etwa in Pausen – mittels zweier Stöcke als Tarp oder Sonnensegel spannen.