Decathlon am Mont Blanc: Entwicklung des Wanderschuhs MH900 von Quechua

Die Gemeinde Passy liegt im Département Haute-Savoie, am Fuß des Mont-Blanc. Wer hier morgens aus dem Fenster schaut, blickt auf Europas höchsten Gipfel. Genau an diesem Ort hat die Marke Quechua von Decathlon ihr zentrales Design- und Entwicklungszentrum für Bergsport- und Outdoorprodukte aufgebaut. Denn das Besondere ist, dass Decathlon seine Produkte direkt im alpinen Gelände testen kann, und so eine enge Verbindung zwischen Labor-Tests und Praxiseinsatz entsteht.

Decathlon

Decathlon entwickelt seine Produkte von der ersten Idee bis zur Serienreife im eigenen Haus. An der Entwicklung eines Schuhs wie des MH900 arbeiten Ingenieure, Designer, Produktmanager, Outdoor-Athleten und Tester gemeinsam – vom Prototypen bis zur fertigen Version. Funktion, Langlebigkeit und Sicherheit haben dabei denselben Stellenwert wie ein fairer Preis.

Der Wanderschuh MH900 Der MH900 steht stellvertretend dafür, wie Decathlon Wanderausrüstung entwickelt: mit dem Anspruch, dass Performance, Haltbarkeit und Praxistauglichkeit gleichwertig erfüllt sein müssen.

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Im Mittelpunkt der Entwicklung standen vier Anforderungen: Wasserdichtigkeit, Grip, Tragekomfort und Haltbarkeit. Getestet wurde unter den Bedingungen, die im Gebirge tatsächlich warten: Nässe, Kälte, Geröll und Höhenlagen. Bevor der Schuh in den Handel kam, legte er über 1.000 Kilometer in wechselndem Terrain zurück. Jede Testrunde floss in weitere Entwicklungsstufen ein, bis das Ergebnis den Ansprüchen standhielt.

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Das Ergebnis ist ein niedrig geschnittener Wanderschuh, der sowohl für Tagestouren als auch für anspruchsvolleres Terrain konzipiert wurde. Mit seiner zuverlässigen Wasserdichtigkeit eignet er sich besonders für feuchte Bedingungen – eine typische Realität in den Alpen.

Der MH900 Damen und Herren erhältlich, zum Preis von 94,99 Euro.

Funktion und fairer Preis Was Decathlon in Passy praktiziert, ist ein Entwicklungsanspruch, der sich nicht mit dem Kompromiss zufriedengibt. Das ist kein Marketingversprechen, sondern der eigene Anspruch, Funktion, Langlebigkeit, Style und Sicherheit zu einem fairen Preis anbieten zu wollen. Wer mit dem MH900 in die Berge geht, geht mit einem Schuh, der dort geboren wurde.

Mit dem MH900 Light steht zudem eine besonders leichte und atmungsaktive Variante für trockene Bedingungen bereit. Die luftige Konstruktion sorgt für spürbar mehr Ventilation – ideal für schnelle Touren und den Einsatz zwischen Trail und Alltag. Das Modell ist für Damen und Herren in mehreren Farbvarianten für 84,99 Euro erhältlich.