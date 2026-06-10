Vango Sierra Air TC 300: Das Komfort-Luftzelt im Test

Pro & Contra zum Vango Sierra Air TC 300
Das hat uns am Zelt gefallen:
Aufbau unkompliziert: Luftkanäle statt Gestänge, mit Routine in 10–15 Minuten machbar, auch allein.
sehr angenehmes Raumklima durch Polycotton: weniger stickig bei Hitze, angenehmer bei kühleren Temperaturen.
Stehhöhe im Wohnbereich plus großer Vorraum: man kann sich normal bewegen, der Raum wirkt eher wie Aufenthaltsbereich als "nur" Schleuse.
abgedunkelte Schlafkabine: morgens weniger Licht, wirkt im Alltag tatsächlich entspannter.
sinnvolle Details
die mitgelieferten Alu-Heringe könnten etwas größer und kräftiger sein
Das musst du bei diesem Zelt wissenPolycotton-Pflege: vor dem Einlagern wirklich trocknen, sonst drohen Stockflecken und Ärger.
Gewicht/Transport: ca. 21,4 kg – klar Autocamping, nichts für "mal eben tragen".
Preisniveau: 1120 € – das muss man beim Vergleich mit (günstigeren) Polyester-Luftzelten im Blick behalten.
Das Zelt im Test
Zelte aus Polycotton wie das Vango Sierra Air TC 300 sorgen durch den atmungsaktiven Stoff für ein angenehmes Innenklima. Zudem stehen sie flatterfrei im Wind, sind UV-stabil und sehen wertig aus. Dieses neue Luftkanalzelt von Vango mit rund 21 Kilo Gewicht gefällt mit einem nachtdunklen Innenzelt für drei Personen, einem großen Vorraum mit Stehhöhe und vielen Fenstern, plus überdachtem Eingang – der sich unten an der Bodenwanne aber nicht zuzippen lässt und dadurch nicht hundertprozentig insektendicht ist.
Auf- und Abbau gehen leicht von der Hand: Das Sierra Air TC 300 setzt auf ein Luftsystem namens "AirBeam". Praktisch heißt das: ausrollen, Ecken fixieren, aufpumpen, abspannen. Der Gewinn ist weniger die reine Aufbauzeit, sondern das einfache Handling ohne Gestängesortieren und ohne "Verkanten". Beim Abbau gilt: Luft vollständig raus, sauber legen/rollen, dann passt es auch wieder in die Tasche.
Wetter & Wind
Ruhig stehendes Material, solide Stabilität: Polycotton wirkt in Böen häufig ruhiger als dünne Polyesterstoffe. Auch hier steht das Zelt angenehm "satt" und flattert weniger. Wichtig bleibt: ordentlich abspannen (siehe Bild), dann spielt das Konzept seine Stärken aus.
Technische Daten Vango Sierra Air TC 300
- Zelttyp: Luftkanal-Tunnelzelt
- Personen: 3
- Material: Polycotton (TC)
- Gewicht: 21,4 kg
- Ausstattung: abgedunkelte Schlafkabine, großer Vorraum mit Stehhöhe, viele Fenster, überdachter Eingang, Transporttasche, Handpumpe, Alu-Heringe.
- Preis: 1120 € (UVP, Stand: Mai 2026)
- bestellbar hier
- (alles Herstellerangaben)