Vango Sierra Air TC 300: Das Komfort-Luftzelt im Test

Stehhöhe im Wohnbereich plus großer Vorraum: man kann sich normal bewegen, der Raum wirkt eher wie Aufenthaltsbereich als "nur" Schleuse.

Das musst du bei diesem Zelt wissenPolycotton-Pflege: vor dem Einlagern wirklich trocknen, sonst drohen Stockflecken und Ärger.



Gewicht/Transport: ca. 21,4 kg – klar Autocamping, nichts für "mal eben tragen".



Preisniveau: 1120 € – das muss man beim Vergleich mit (günstigeren) Polyester-Luftzelten im Blick behalten.

Das Zelt im Test

Zelte aus Polycotton wie das Vango Sierra Air TC 300 sorgen durch den atmungsaktiven Stoff für ein angenehmes Innenklima. Zudem stehen sie flatterfrei im Wind, sind UV-stabil und sehen wertig aus. Dieses neue Luftkanalzelt von Vango mit rund 21 Kilo Gewicht gefällt mit einem nachtdunklen Innenzelt für drei Personen, einem großen Vorraum mit Stehhöhe und vielen Fenstern, plus überdachtem Eingang – der sich unten an der Bodenwanne aber nicht zuzippen lässt und dadurch nicht hundertprozentig insektendicht ist.