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Der Alpinrucksack Deuter Guide Ultra 24 SL im Check

Tragetraum in Weiß
Der Alpinrucksack Deuter Guide Ultra im Check

Deuter bietet mit dem Guide Ultra einen wasserdichten High-End-Alpinrucksack an – zu einem Preis von knapp 350 Euro. Wir haben ihn getestet.

ArtikeldatumVeröffentlicht am 13.06.2026
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Tested on Tour 07/26, ALPINRUCKSACK DEUTER GUIDE ULTRA 24 SL
Foto: Boris Gnielka

Pro und Contra

Das hat uns am Rucksack gefallen:

 ultraleicht & -robust

 wasserdicht

 top kontrollierbar

 lässt Bewegungsfreiheit

Das weniger:

 hoher Preis

Tested on Tour 07/26, DEUTER GUIDE ULTRA 24 SL
Deuter

Der Rucksack im Test

Der hohe Preis kommt vor allem durch das Material zustande, besteht der Ultra doch vorwiegend aus hochreißfestem, superleichtem (nicht färbbarem) Dyneema. Dazu kommt der hohe Arbeitsaufwand – alle Nähte sind wasserdicht abgeklebt – und die üppige Ausstattung mit Seitenzip für flotten Zugriff auf weiter unten im Rucksack lagernde Dinge. Es gibt Halterungen für Eisgeräte, Seil, Snowboard und Stöcke, sämtliche Riemen lassen sich abnehmen. Die Beladung erfolgt über einen Rolltop-Verschluss. Lässt man ihn offen, steigt das Rucksackvolumen von 24 auf 28 Liter, wie unsere Messung zeigt. Nicht nur Material und Features, auch die Trageeigenschaften überzeugen. Der in Zusammenarbeit mit Top-Alpinistin Tamara Lunger entwickelte Guide Ultra sitzt dünn gepolstert direkt (und daher kaum belüftet) am Rücken, lässt sich exzellent kontrollieren – wichtig beim Kraxeln. Die Bewegungs- und Kopffreiheit nach hinten ist top, und die Lastübertragung geht auch voll in Ordnung, zumindest bei sorgfältiger Beladung. Packt man ihn schlampig, kann er im Lendenbereich etwas einknicken. Ansonsten aber trägt er sich bis zehn Kilo Last wunderbar: direkt, bequem und herrlich flexibel.

Die technischen Details:

  • Geeignet für: Männer, Frauen
  • Einsatzbereich: Hochtouren, Alpinklettern
  • Hauptmaterial: 100% Polyamid
  • Materialtyp: Dyneema
  • Materialstärke: 420 Denier, 50 Denier
  • Gewicht: 510 g (max.), 390 g (ohne Hüft-/Kompressionsriemen)
  • Volumen: 24 L
  • Materialeigenschaften: besonders abriebfest, wasserdicht, reißfest
  • Test: 12 Monate
  • Preis: 349 €