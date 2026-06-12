Der Alpinrucksack Deuter Guide Ultra 24 SL im Check

Der Rucksack im Test

Der hohe Preis kommt vor allem durch das Material zustande, besteht der Ultra doch vorwiegend aus hochreißfestem, superleichtem (nicht färbbarem) Dyneema. Dazu kommt der hohe Arbeitsaufwand – alle Nähte sind wasserdicht abgeklebt – und die üppige Ausstattung mit Seitenzip für flotten Zugriff auf weiter unten im Rucksack lagernde Dinge. Es gibt Halterungen für Eisgeräte, Seil, Snowboard und Stöcke, sämtliche Riemen lassen sich abnehmen. Die Beladung erfolgt über einen Rolltop-Verschluss. Lässt man ihn offen, steigt das Rucksackvolumen von 24 auf 28 Liter, wie unsere Messung zeigt. Nicht nur Material und Features, auch die Trageeigenschaften überzeugen. Der in Zusammenarbeit mit Top-Alpinistin Tamara Lunger entwickelte Guide Ultra sitzt dünn gepolstert direkt (und daher kaum belüftet) am Rücken, lässt sich exzellent kontrollieren – wichtig beim Kraxeln. Die Bewegungs- und Kopffreiheit nach hinten ist top, und die Lastübertragung geht auch voll in Ordnung, zumindest bei sorgfältiger Beladung. Packt man ihn schlampig, kann er im Lendenbereich etwas einknicken. Ansonsten aber trägt er sich bis zehn Kilo Last wunderbar: direkt, bequem und herrlich flexibel.