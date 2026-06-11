Garmin Instinct 3 AMOLED im Test 2026 – Lohnt sich die Uhr?

Das hat uns an der Uhr gefallen sehr detaillierte Aktivitätenanalyse + Garmin Coach

farbenfroher Amoled-Display: gut lesbar auch bei starker Sonne

lange Akkulaufzeit (bis zu 30 Tagen): per Solarzelle theoretisch unbegrenzt

robustes Gehäuse: wasserdicht 100m Tiefe

integrierte Taschenlampe

top GPS: auch in Städten und dichten Wäldern

super Morgenreport (Schlaf, Trainingsbereitschaft etc.)

Das weniger wuchtig

nicht besonders bedienerfreundlich

Silikonarmband nicht flexibel wie Coros oder Suunto

veraltetes Design

kein Touchscreen

Philip Geiger Das stoische Silikonarmband wirkt nach einer Weile am Arm etwas unangenehm.

Garmin Instinct 3 AMOLED im Partnershop bestellen Die Smartwatch im Test Die Garmin Instinct 3 AMOLED richtet sich an alle, die eine robuste Outdoor-Smartwatch mit umfangreichen Trainingsfunktionen suchen. Wir haben das Modell ausgiebig getestet und zeigen euch, wo die Uhr überzeugt und wo sie Schwächen hat.

Display und Ablesbarkeit: Endlich AMOLED Garmin hat der Instinct 3 endlich ein AMOLED-Display spendiert – und das macht sich bemerkbar. Der Bildschirm zeigt Inhalte farbenfroh und ist selbst bei starker Sonneneinstrahlung gut ablesbar. Für Wanderungen und Outdoor-Aktivitäten ein klarer Pluspunkt. Allerdings verzichtet Garmin weiterhin auf einen Touchscreen, sodass die Navigation ausschließlich über die Tasten erfolgt. Das ist Geschmackssache, kann aber gerade am Anfang etwas umständlich wirken.

Akkulaufzeit: Hier glänzt die Instinct 3 Ein absolutes Highlight ist die Akkulaufzeit: Je nach Nutzung hält die Uhr zwischen 24 und 30 Tagen durch – im Energiesparmodus sogar noch länger. Dank der integrierten Solarzellen könnt ihr die Laufzeit bei ausreichend Sonnenlicht theoretisch unbegrenzt verlängern. Wer viel draußen unterwegs ist, wird diese Funktion zu schätzen wissen.

Robustheit und Verarbeitung Die Instinct 3 AMOLED ist ein echter Brocken: Das Gehäuse ist extrem robust verarbeitet und bis 100 Meter Tiefe wasserdicht. Für Wanderungen, Trailrunning oder auch Wassersport ist die Uhr damit bestens gewappnet. Allerdings fällt sie entsprechend wuchtig aus – an schmaleren Handgelenken kann das durchaus stören. Auch das Silikonarmband überzeugt nicht ganz: Es ist weniger flexibel als bei Konkurrenten wie Coros oder Suunto und trägt zusätzlich zur massiven Optik bei.

GPS und Navigation Das GPS arbeitet sehr präzise – selbst in dichten Wäldern oder engen Stadtschluchten findet die Uhr zuverlässig ihre Position. Das ist gerade beim Wandern und Trailrunning Gold wert. Ein Wermutstropfen: Die Instinct 3 bietet kein offline Kartenmaterial. Wer auf ausführliche Karten-Navigation angewiesen ist, muss zu einem teureren Garmin-Modell greifen.

Philip Geiger Die Instinct liefert viele interessante Trainingsanalysen.

Trainingsfunktionen: Detailliert und durchdacht Hier spielt die Garmin ihre Stärken aus: Die Aktivitäten-Analyse ist extrem detailliert und erfasst Werte wie Kadenz, Bodenkontaktzeit und vieles mehr. Die Trainings- und Regenerationsfunktionen helfen euch, euer Training optimal zu steuern und Überbelastung zu vermeiden. Besonders praktisch ist der Morgenreport, der euch direkt nach dem Aufwachen einen Überblick über Schlafqualität, Erholung und Trainingsbereitschaft gibt.

Ein Feature, das im Alltag positiv auffällt, ist die automatische Aktivitätserkennung Move IQ. Die Garmin Instinct 3 AMOLED erkennt verschiedene Sportarten wie Radfahren, Laufen, Schwimmen, Gehen oder das Training auf dem Crosstrainer von selbst – ihr müsst also nicht jedes Mal manuell eine Aktivität starten.

Sobald ihr euch mindestens 10 Minuten lang ununterbrochen bewegt, markiert die Uhr die Sportart automatisch als Ereignis. Das funktioniert in der Praxis zuverlässig und ist besonders praktisch, wenn ihr spontan mit dem Rad zur Arbeit fahrt oder eine längere Wanderung macht, ohne vorher die Aufzeichnung zu starten.

Garmin Auch bei Fitnessübungen erkennt die Uhr direkt, was du gerade trainierst.



Taschenlampe inklusive Ein nettes Detail: Die Garmin Instinct 3 AMOLED hat eine integrierte Taschenlampe. Klingt erstmal banal, ist beim nächtlichen Zelten oder frühmorgendlichen Rucksackpacken aber durchaus praktisch.

Bedienung ist Gewöhnungsbedürftig Die Bedienung über Tasten ohne Touchscreen ist nicht jedermanns Sache. Gerade Garmin-Neulinge brauchen etwas Eingewöhnungszeit, bis sie sich durch die Menüs finden. Vor allem da alles über die 5 Knöpfe an der Seite (3 links, 2 rechts) bedient werden muss. Wer von anderen Smartwatches mit Touchscreen kommt, könnte hier anfangs genervt sein.

Design: Funktional statt schick Optisch bleibt Garmin dem klassischen Instinct-Design treu – und das wirkt mittlerweile etwas veraltet. Wer eine schicke Smartwatch für den Alltag sucht, wird hier eher nicht fündig. Die Instinct 3 ist und bleibt eine funktionale Outdoor-Uhr mit klarem Fokus auf Robustheit statt Eleganz.

Garmin

Technische Daten der Instinct 3 Preis: 400€

Gewicht: 59,8 g

Linse: chemisch verstärktes Glas

Gehäuse: faserverstärktes Polymer

Anzeige: 1,3" (3,3 cm)

Kompass: elektronisch

Funktionen: Timer, Stoppuhr, Activity-Tracker, VO₂ max, Alarmfunktion, Garmin Coach, TracBack, Smart-Notifications, Garmin Pay, Uhrzeit, Kalender, Unfall-Benachrichtigung, Pulsoxymeter, Höhenmessung, Active Routing, Schrittzähler, Batteriestatusanzeige, Pulsmessung

Batterielaufzeit: Smartwatch-Modus: 24 Tage; GPS-Modus: 40 Stunden; Energiesparmodus: bis zu 30 Tage

Wasserschutz: 100m tiefe

Abmessungen (außen): 50 × 50 × 14,4 mm

Bildschirmauflösung: 416 x 416 px

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