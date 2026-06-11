Auf dem Askja Trail durch Islands Vulkanlandschaft

Wie komme ich nach Seyðisfjörður? Mehrere Airlines bieten Direktflüge nach Keflavík an, darunter Icelandair. Mit eigenem Wagen: Fähre "Norröna" von Hirtshals (DK) nach Seyðisfjörður.

Wie komme ich auf der Tour herum? Zwischen dem See Mývatn und dem Startpunkt in Herðubreiðarlindir fährt im Sommer ein Bus (einmal täglich). Nach Svartárkot gibt es keine Busverbindung. Das Guesthouse Kiðagil (siehe "Unterkunft") organisiert einen Transfer.

Wie sehen die Etappen des Askja Trails aus? (in Tagen)

Herðubreiðarlindir–Bræðrafell – 18,5 km, 6 h, 290 Hm Aufstieg, 30 Hm Abstieg Bræðrafell–Dreki – 21 km, 7,5 h, 240 Hm Aufstieg, 200 Hm Abstieg Dreki–Dyngjufell – 24 km, 10,5 h, 800 Hm Aufstieg, 900 Hm Abstieg Dyngjufell–Botni – 20,5 km, 7 h, 10 Hm Aufstieg, 235 Hm Abstieg Botni–Svartárkot – 15 km, 5 h, 70 Hm im Abstieg Der komplette Reisebericht zum Download In Herðubreiðarlindir scheint die Wüste jedoch noch weit weg zu sein. Engelwurz, Weiden und Krähenbeeren säumen die kleinen Bäche, die vielerorts aus der Lava sprudeln. Über allem tönt der melancholische Ruf des Goldregenpfeifers. Doch nur wenige Schritte entfernt weicht das üppige Grün abrupt einer kargen Wildnis. Vor uns türmen sich mächtige Schollen aus Fladenlava, die sich wie die Wellenkämme eines versteinerten Ozeans bis zum Horizont erstrecken. Die Stille ist unheimlich. Kein Vogelgesang, kein Summen von Insekten, kein Windhauch.

Wie kann ich mich auf Tour orientieren? Der Abschnitt von Herðubreiðarlindir nach Dyngjufjalladalur ist mit Pflöcken markiert. Später folgt man einer alten Jeepspur. Wo diese in der Lava verschwindet, erleichtern Steinmännchen die Orientierung.

Wann ist die beste Jahreszeit? Diese ist von Juli bis Anfang September. Nur in diesen Monaten fährt der Bus nach Herðubreiðarlindir und Dreki. Vorher ist die Hochlandpiste in die Askja-Region oft noch gesperrt. Im September kehrt meist der Winter ins Hochland zurück.

Erik Van De Perre

Wo kann ich auf Tour übernachten? Selbstversorgerhütten von Ferðafélag Akureyrar in Herðubreiðarlindir, Bræðrafell, Dreki, Dyngjufell und Botni. In Herðubreiðarlindir bzw. Dreki (die einzigen Hütten mit einem Wirt) erkundigen, ob es Trinkwasser in Bræðrafell (Regenwasser) bzw. Dyngjufell (Bach) gibt. Im Zweifelsfall nimmt man auf diesen Etappen zusätzliches Wasser mit! Im Voraus buchen bei Ferðafélag Akureyrar! Bei den Hütten kann auch gezeltet werden.

Das Guesthouse Kiðagil im Tal Bárðardalur bietet schlichte Zimmer im ehemaligen Internat.

Der Vogar Travel Service am See Mývatn ist Guesthouse, Zeltplatz, Pizzeria und Taxiservice.

Erik Van De Perre

Wo kann ich auf dem Askja Trail einkehren? Auf einem entlegenen Hof in Möðrudalur am Rande der Lavawüste Ódáðahraun serviert das gemütliche Fjallakaffi isländische Spezialitäten – von kjötsúpa (Fleischsuppe) bis hin zu Lamm und Rentier. Dazu kommt ein breites Übernachtungsangebot – vom Zeltplatz bis hin zum Hotel.