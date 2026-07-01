40 % No-Shows: Der große Frust auf den Alpenvereinshütten

Mehrere Hütten für den gleichen Zeitraum buchen und später spontan entscheiden, welche Tour man angeht? Das klingt zwar nach einer guten Taktik, ist aber rücksichtslos gegenüber anderen Bergsportlern und den Hüttenleuten. Unter anderem aus diesem Grund klagt der Österreichische Alpenverein über eine hohe Stornierungsquote.

Zu viele Stornierungen sind für Hütten problematisch

DAV Sektion Garmisch Partenkirchen / Anton Brey "30 bis 40 Prozent der Reservierungen werden auf den Alpenvereinshütten storniert. Im Jahr 2022 lag die Stornoquote noch bei 15 Prozent."

Eine hohe Anzahl an Stornierungen bedeutet organisatorische und wirtschaftliche Herausforderungen für die Hüttenwirtsleute. Sie können kurzfristige Stornierungen oft nicht mehr nachbesetzen. Die Planung von Personal und Versorgung ist erschwert. Vor allem der Ausfall von Konsumumsätzen ist für die Hütten ein wirtschaftliches Problem. Sie leben von diesen Einnahmen und haben nur geringe Lagerkapazitäten. Im schlimmsten Fall müssen sie Lebensmittel wegwerfen.

Besonders problematisch sind "No-Shows", also wenn Leute nicht absagen. Die Hüttenwirtsleute wissen nicht, ob diejenigen vielleicht in Bergnot stecken und eine Suchaktion kann ausgelöst werden.

Warum werden so oft Hütten-Reservierungen storniert? Auf stark frequentierten sind die Schlafplätze rar und schnell ausgebucht. Der ÖAV vermutet, dass einige Menschen früh reservieren, um sich einen Platz zu sichern. Erst später entscheiden sie, ob sie überhaupt auf der Hütte übernachten werden. Außerdem buchen manche wohl mehrere Optionen, um dann wetterbedingt entscheiden zu können, welche Tour sie antreten und welche Hütten sie stornieren. Diese Mehrfachreservierung blockiert Plätze, die anderen Bergsportlern fehlen.

Hinzu komme, dass viele Berghütten online gebucht und storniert werden, wodurch der Kontakt zu den Hüttenwirtsleuten entfällt. Das senke die Hemmschwelle für kurzfristige Absagen. Auch die niedrigen Stornokosten sind wahrscheinlich keine große Abschreckung. Die Hütten können selbst über Anzahlung und Gebühr entscheiden; der ÖAV empfiehlt eine Gebühr von 10 Euro pro Nacht und Person. Teurer wird es zum Beispiel in der Sektion München & Oberland. Neun bis drei Tage vor dem Aufenthalt verlangt sie 15 Euro Stornogebühr. Danach muss der gesamte Übernachtungspreis zuzüglich Infrastrukturbeitrag geleistet werden.

Welche Hütten sind besonders oft von Stornierungen betroffen? Alpenvereinshütten an bekannten Gipfeln und Wanderwegen sind im Sommer stark ausgelastet. Entsprechend reservieren hier manche auch dann, wenn sie noch gar nicht wissen, ob sie die Buchung annehmen können. Zu beliebten Berghütten zählen zum Beispiel die Hütten auf dem Weg zur Zugspitze, die Falkenhütte am Karwendel-Höhenweg sowie die Drei-Zinnen-Hütte auf dem Dolomiten-Höhenweg.

Wo kurzfristig noch Betten frei sind Stornierungen bedeuten aber auch, dass immer wieder Plätze für Kurzentschlossene frei werden. Wer flexibel in der Hüttenwahl ist, kann kurzfristig nach Verfügbarkeit suchen. Der DAV zeigt auf dem Portal "Last-Minute-Hüttenbett" wo bis zu drei Nächte im Voraus Schlafplätze frei sind. Es ist an das Reservierungssystem "Hut Reservation" angeschlossen, das über 500 Alpenvereinshütten des DAV, ÖAV und AVS umfasst. Der ÖAV hat eine Liste von Hütten, auf denen oft noch kurzfristig Betten frei sind, darunter die Lienzer Hütte, die Zittauer Hütte und Klagenfurter Hütte. Außerdem kann man Wartelisten nutzen und Stornierungen abpuffern.

Bessere Chancen auf freie Plätze bieten Hütten abseits stark frequentierter Routen. Außerdem kann es helfen, Hüttenrunden und Weitwanderwege – soweit möglich – in die andere Richtung zu wandern, Hüttentouren individuell zu planen und abseits von Wochenenden, Feiertagen und Ferien in die Berge zu gehen.

Eine Reservierung ist und bleibt auf den meisten Hütten unerlässlich, sonst steht ihr am Abend womöglich ohne Schlafplatz da. Ein Recht auf einen Notschlafplatz haben nur verletzte oder erkrankte Personen, denen der Abstieg nicht mehr zugemutet werden kann. Lasst uns gemeinsam dafür sorgen, dass die Hüttentour für alle ein unvergessliches Erlebnis bleibt!