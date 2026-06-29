Aktiv im Herbst: Ferienregion Sterzing-Ratschings-Gossensass

Hier in der Ferienregion Sterzing-Ratschings-Gossensass haben Outdoor-Fans während des Übergangs von der warmen in die kalte Jahreszeit noch vielfältige Optionen für Aktivitäten in verschiedenen Höhenlagen:

Wandern & Bergsteigen Drei Wandergebiete, eine Region: Ratschings-Jaufen, Rosskopf und Ladurns bieten Bergbegeisterten ein breites Spektrum an Möglichkeiten – zu Fuß, oder mit der Kabinenbahn. Der Übergang vom Sommer in den Winter vollzieht sich in der Region besonders sanft. Dank günstiger Höhenlagen sind viele Touren noch weit in den Spätherbst hinein schneefrei und gut begehbar – eine willkommene Verlängerung der Wandersaison für alle, die den Herbst in den Bergen in vollen Zügen genießen möchten. Im Winter verwandeln sich dieselben Berge in schneesichere Skigebiete, die von Anfang Dezember bis Anfang April geöffnet sind.

TG Sterzing Pfitsch Freienfeld/Guus Reinartz

Vielfältiges Wegenetz Ob gemächlicher Spaziergang durchs Tal, gemütliche Almwanderung mit Einkehr oder konditionsreiche Gipfeltour: Das Wegenetz der Region hält für jedes Fitnesslevel das Richtige bereit. Themen- und Kulturwege ergänzen das Angebot und machen auch Wanderungen ohne großen Höhenunterschied zu einem echten Erlebnis.

Berg trifft Stadt Sterzing ist Südtirols nördlichste Stadt und definitiv eine der charmantesten. Im mittelalterlichen Stadtzentrum laden feine Restaurants, Cafés, Bars und Geschäfte zum Flanieren und Einkaufen ein, der markante Zwölferturm prägt die Silhouette. Wer die Stille sucht, findet sie nur wenige Minuten entfernt: Fünf ursprüngliche Seitentäler bieten alpine Natur pur. Ein Kontrast, der die Region einzigartig macht.

TG Sterzing Pfitsch Freienfeld/Guus Reinartz

Kultur & Geschichte Die Region ist reicher an Geschichte, als man auf den ersten Blick vermuten würde. Burg Reifenstein in Freienfeld, das Bergbaumuseum in Ridnaun und das Jagd- und Fischereimuseum im Schloss Wolfsthurn erzählen von Jahrhunderten alpinen Lebens. In Gossensass dokumentiert eine Ausstellung das Wirken des norwegischen Dramatikers und Lyrikers Henrik Ibsens, der hier wichtige Jahre verbrachte. Das Multscher Museum in Sterzing schließlich widmet sich einem der bedeutendsten spätgotischen Künstler des Alpenraums.

Wasser im Herbst Wasser zieht sich wie ein verbindendes Element durch die gesamte Region. Eine Besonderheit ist die Gilfenklamm in Stange – eine der wenigen Schluchten weltweit, die vollständig in weißem Marmor geformt ist. Ebenso beeindruckend: der Wasserfall "Hölle" in Pflersch und der Moaßlwasserfall in Pfitsch, der sich in die Tiefe stürzt.

Ratschings Tourismus/Guus Reinartz

Kulinarik & Genuss Über 40 Almen und Schutzhütten, viele davon bis in den Spätherbst geöffnet, versorgen Wandernde nach der Tour mit regionalen Klassikern: Knödel in allen Variationen, Marende mit Speck und Schüttelbrot oder herzhafter Kaiserschmarrn. In den Restaurants von Sterzing und den Tälern trifft die alpine Südtiroler Küche auf die italienisch-mediterrane Kost auf engstem Raum. Herbsttipp: das Sterzinger Knödelfest am 13. September 2026, wenn das historische Stadtzentrum zur großen Tafel wird.

Bewusst unterwegs im Urlaub Die Ferienregion Sterzing-Ratschings-Gossensass erreichst du bequem mit der Bahn. Bahnhöfe am Brenner, in Gossensass, Sterzing und Freienfeld sorgen für eine entspannte Anreise. Vor Ort sorgen regelmäßige Busverbindungen für gute Mobilität zwischen den Seitentälern und zu vielen Ausflugszielen. Mit der activeCard können Gäste die öffentlichen Verkehrsmittel in ganz Südtirol frei nutzen. Dazu kommen Vergünstigungen und Zusatzleistungen bei Partnerbetrieben und Freizeitangeboten. Je nach Ferienort umfasst die Karte weitere Inklusiv- und Bonusleistungen.