Im Test: 14 Zelte vom Ultraleichtmodell bis zum Allrounder

14 faltenfrei aufgebaute, mit allen Sturmleinen verankerte 2-Personenzelte stehen in Reih und Glied auf einer Wiese, Vögel zwitschern, und kein störendes Geräusch trübt die Idylle – die Ruhe vor dem Sturm: Kurze Zeit später zerreißt infernalisches Brausen und Dröhnen die Stille. Es stammt von einer rund 500 PS starken Windmaschine! Ihr übermannsgroßer Carbonpropeller zwingt mit Windgeschwindigkeiten von bis zu 215 km/h selbst die stabilsten Modelle in die Knie. Willkommen beim aktuellen outdoor-Zelttest – der nicht nur klärt, wie gut 14 Kuppel- und Tunnelzelte im Preisbereich von 320 bis 1540 Euro Wind und Wetter trotzen, sondern auch, wie komfortabel und langlebig sie sind. Und wie schnell und einfach der Aufbau klappt.

Leichtzelte unter 2 Kg

Allroundzelte über 500 €

Allroundzelte unter 500 €

So testen wir Wetterschutz

Boris Gnielka Erfreulich: Regen und Bodennässe wehren alle Testkandidaten zuverlässig ab.



Für volle Punktzahl muss ein Zelt Bodennässe und Starkregen abhalten sowie stabil im Sturm stehen. Die Regendichtigkeit prüfen wir draußen und achten darauf, ob die Apsiseingänge so weit vorgezogen sind, dass es nicht hineinregnet. Die von Herstellern angegebene Wassersäule in Millimetern gibt an, welchem Druck ein Material standhält, bevor es leckt. Sie spielt aber nur bei PU-beschichteten Bodenmaterialien eine Rolle und sollte dauerhaft über 4000 Millimeter liegen – was alle Testkandidaten bei unseren Labortests erreichen. Dieser Wert liegt deutlich über den von der DIN-Norm geforderten 1300 Millimetern. Unsere jahrzehntelange Erfahrung zeigt aber auch, dass die Wassersäule bei Pe- (Polyethylen) oder Silikonbeschichteten Böden (Si) wenig Aussagekraft hat. Hier simulieren wir im Labor eine unter Wasser stehende Stellfläche und belasten den Boden von innen durch Hinknien, Springen und das Herumzerren eines schweren Rucksacks. Dabei muss er dicht halten. Für den Sturmtest bläst eine Windmaschine Breit- und Schmalseite der Zelte mit anschwellendem Luftstrom an. In beiden Fällen müssen sie für volle Punktzahl bis 120 km/h stehenbleiben (solche Sturmböen sind in Lappland oder Schottland keine Seltenheit). Auch der Windschutz des Innenraums fließt in die Bewertung mit ein: Pfeift eine frische Brise spürbar durchs Innenzelt, gibt es Abzug. Bei Modellen für den Vierjahreszeiteneinsatz sollten sich alle Lüfter schneedicht verschließen lassen.

Komfort

Boris Gnielka

Hier zählen das Platzangebot in der Apsis und im Innern (Ellbogen-, Kopffreiheit, Sitzhöhe, Liegelänge) sowie das Raumgefühl. Je steiler die Wände ansteigen, desto besser die Raumausnutzung. Deshalb messen wir die Liegelänge und Nutzfläche des Innenraums auf einer Höhe von 30 Zentimetern – das entspricht in der Position der Zehen einer auf der Isomatte liegenden Person. Auch wichtig: Größe, Höhe und Position der Eingänge sowie die Belüftung.

Aufbau/Handling

Boris Gnielka Farblich markierte Stangen und Klips­ erleichtern den­ Aufbau. Üben sollte man ihn trotzdem.



Wie geschmeidig laufen die Reißverschlüsse, wie lassen sich die Eingänge öffnen und fixieren, und wie einfach und fix funktioniert der Auf- und Abbau der Zelte, auch im Wind? Das prüfen wir beim Praxistest im direkten Vergleich.

Gewicht/Packmaß

Wir messen das komprimierte Packmaß und Gewicht selbst, Letzteres ohne Zubehör (Reparaturflicken oder Ersatzstangen), aber mit allen Packsäcken und mitgelieferten Heringen. Geräumige Packsäcke sind praktischer als sehr knappe, weil sich das Zelt darin einfacher verstauen lässt.

Qualität

Boris Gnielka Klasse: Die Abdeckhaube im Zenit des Hilleberg Allak schützt Lüfter und Eingänge vor ­Regen.

