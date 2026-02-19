Die besten Leichtwanderschuhe

Wanderschuhe mit niedrigem Schaft sind meistens erste Wahl, wenn es darum geht, möglichst schnell, komfortabel und unbeschwert unterwegs zu sein. "Laut einer britischen Studie wirken 100 Gramm Gewichtsersparnis an den Füßen wie 500 Gramm im Rucksack", erklärt outdoor-Ausrüstungsredakteur Frank Wacker. Doch nicht nur fürs Winterhalbjahr mit seinen matschigen, (alt-)schneebedeckten Wegen und nasskalter Witterung empfiehlt sich eher ein Modell mit zumindest halbhohem Schaft. Denn es wehrt Steinchen, Schnee sowie Matschkrümel ab, auch hält es beim Waten durch Pfützen sowie auf Regenwanderungen die Füße trocken, lässt es doch von der Hose ablaufendes Regenwasser draußen. Außerdem schützt es die Fesseln vor Kälte und die Knöchel vor Prellungen. Und manch schwache Bänder vor dem Umknicken, wie unser Test von zwölf topaktuellen Modellen ab 140 Euro zeigt. Mit einem Paargewicht von rund 1000 Gramm wiegen die meisten nicht mehr als solide Halbschuhe, beweisen sich bei unseren Testwanderungen aber als deutlich vielseitiger einsetzbar.