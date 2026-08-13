Bestes für die Berge: Hochtouren-Ausrüstung im Test

Hochtouren sind kein Spielplatz: Wetterstürze, Spalten und steile Passagen verlangen dir und deinem Material alles ab. Darum ist Ausrüstung hier mehr als Komfort – sie ist ein Sicherheitsfaktor. Wenn Schuhe nicht präzise treten, Steigeisen schlecht sitzen oder deine Jacke nicht atmet, wird’s schnell unangenehm bis riskant.
Gutes Hochtouren-Equipment muss leicht, robust und kompromisslos funktional sein – bei Wind, Kälte und Nässe. Die folgenden Produktempfehlungen sind dafür gemacht: ausgewählte Teile für Zustieg, Gletscher und Gipfel, mit Fokus auf Performance, Packmaß und Sicherheit.
Exped WHITEOUT 45
Der Exped Whiteout 45 besteht aus teurem UHMPE, einem leichten, robusten Ripstop-Gewebe (Markenname: Dyneema). Dadurch gelingt der Spagat aus niedrigem Gewicht und hoher Robustheit. Die aufs Wesentliche reduzierte Ausstattung passt voll zum Konzept – so wie der glatte Rücken. Er bietet keine Belüftung, es bleibt aber auch kein Schnee hängen. Der wasserdichte Alpinrucksack sitzt bequem, wie fest geklebt und lässt beim Klettern viel Bewegungsfreiheit.
GEWICHT 840/565 g (max./min.); PREIS 450 €
La Sportiva TX5 EVO GTX
Frisch überarbeitet geht das Flaggschiff des Approach-Schuhprogramms von La Sportiva an den Start. Mit seinem Schaft aus kräftigem Leder, der sich über die lange Schnürung optimal anpassen lässt, und der verwindungssteifen, griffigen Sohle brilliert er selbst in kniffeligen Zustiegspassagen mit hoher Trittpräzision und sicherem Halt. Aber auch beim Wandern macht der TX5 Evo Spaß, weil die Sohle rund abrollt und nicht zu hart aufsetzt. Die Gore-Tex-Membran hält die Füße trocken.
GEWICHT 910 g (Paar/Gr. 42,5); PREIS 220 €
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CAMP CORSA NANOTECH
Beim Eispickel Corsa Nanotech setzt die italienische Marke Camp auf ultraleichtes 7075-T6-Alu und stattet Haue und Dorn mit messerscharfen Sandvik-Nanoflex-Stahleinsätzen aus. Auf mehreren Hochtouren konnten wir uns von der Leistungsfähigkeit des Pickels überzeugen – und sind ziemlich begeistert. Er bringt zwar keine Komfort-Goodies wie eine verschiebbare Fingerauflage oder isolierte Griffzone mit, dafür aber ein wirklich extrem geringes Gewicht und besten Biss.
GEWICHT 255 g (60 cm); PREIS 130 €
Garmont TOWER 3.0 GTX
Kaum einem anderen Alpinstiefel gelingt die Balance aus Gehkomfort und Performance in Fels und Eis so gut wie dem Tower 3.0. Das liegt vor allem am perfekt anpassbaren und wie eine feste Socke sitzenden Schaft: Der utere Teil fixiert den Fuß, der obere lässt Bewegungsfreiheit. Auch die Sohle überzeugt nicht nur beim Zustieg mit leichtem Abrollen, sondern auch beim Kraxeln, bringt sie doch Kantensteifigkeit, Präzision und Feingefühl unter einen Hut. Fazit: ein top Allrounder fürs Steile.
GEWICHT 1370 g (Paar, Gr. 42,5); PREIS 340 €
Arc‘teryx ALPHA SL
Gerade auf den Markt gekommen, setzt die Dreilagen jacke Arc‘teryx Alpha SL (Packvolumen 0,7 l) neue Maßstäbe. Sie ist das mit Abstand robusteste Modell in der Leichtgewichtsklasse und glänzt mit bestem Wetterschutz, das neue Gore-Tex-Material mit top Atmungsaktivität. Ideale Voraussetzungen für anstrengende Bergtouren, bei denen Gewicht, Wetterschutz und Klimakomfort im Vordergrund stehen. Das laute Rascheln des Jackenstoffs ist daher verschmerzbar.
GEWICHT 230 g (Gr. L); PREIS 500 €
Petzl SWIFT RL
Ob Klettern, Bergsteigen, Zustieg oder Laufrunde: Dank sensorgesteuerter (deaktivierbarer) Lichtautomatik, starkem Akku (7,8 Wh) und perfekter Ausleuchtung brilliert die Swift in jeder Situation. Sie leuchtet mit einer Akkuladung auf höchster Stufe 6,5 Stunden hell genug zum Laufen, gedimmt sogar bis über 100 Stunden. Außerdem trägt sie sich sehr angenehm und bringt neben einem Rotlicht auch Akkustandanzeige, Tastensperre und einen wechselbaren Akku mit.
GEWICHT 101 g; PREIS 125 €
Black Diamond DEPLOY DOWN 0.5 FZ HD
Black Diamonds Deploy Down 0.5 Fullzip Hood ist die leichteste Daunenjacke mit Kapuze, die wir bis dato getestet haben – und die mit dem besten Wärme-Gewichts- Verhältnis in ihrer Liga. Heißsporne wärmt sie bis minus vier Grad, Frostbeulen bis vier. In der Hülle aus zartem 4D-Nylon stecken 50 Gramm superbauschkräftige 1000-cuin-Daune, zu den Features zählen eine exakt anpassbare Kapuze sowie zwei Taschen. Auch top: das winzige Packvolumen (0,7 l).
GEWICHT 160 g; PREIS 450 €
Petzl IRVIS HYBRID
Für Zustiege über Gletscher und Schneefelder entwickelt, punktet das Steigeisen Irvis Hybrid von Petzl mit minimalem Gewicht und Packmaß. Eine Schnur aus hochfestem Polyethylen verbindet die Front aus robustem Stahl mit dem Fersenteil aus leichterem Aluminium, über sechs Häkchen lässt sich die Länge einstellen. Zudem gibt es vorne und hinten Antistollplatten, die bestens funktionieren. Und dank des modularen Bindungssystems passt es auf viele Schuhe.
GEWICHT 570 g; PREIS 170 €