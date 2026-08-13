Bestes für die Berge: Hochtouren-Ausrüstung im Test

Kaum einem anderen Alpinstiefel gelingt die Balance aus Gehkomfort und Performance in Fels und Eis so gut wie dem Tower 3.0. Das liegt vor allem am perfekt anpassbaren und wie eine feste Socke sitzenden Schaft: Der utere Teil fixiert den Fuß, der obere lässt Bewegungsfreiheit. Auch die Sohle überzeugt nicht nur beim Zustieg mit leichtem Abrollen, sondern auch beim Kraxeln, bringt sie doch Kantensteifigkeit, Präzision und Feingefühl unter einen Hut. Fazit: ein top Allrounder fürs Steile.

GEWICHT 1370 g (Paar, Gr. 42,5); PREIS 340 €

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