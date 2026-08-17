Bergstiefel Test 2026: 10 Modelle für Hochtouren im Vergleich

Bergstiefel sind heute längst nicht mehr nur etwas für Hochtouren in Schnee und Eis. Sie eignen sich auch für genussvolle Alm- und Hüttenwanderungen, Klettersteige oder einfache Gipfelziele. Hier liefern die alpinen Multitalente Halt, Grip und Trittsicherheit im Geröll genauso wie in Steilgrashängen oder Altschneefeldern. "Im Gegensatz zu Wanderschuhen verfügen Bergstiefel über stabile Sohlenkanten. Damit trittst du mühelos kleine, haltgebende Stufen in hartgefrorenem Schnee oder steile Hänge", sagt Ausrüstungsredakteur Frank Wacker, der gemeinsam mit dem outdoor-Testteam zehn aktuelle Modelle zwischen 290 und 470 Euro unter die Lupe genommen hat.